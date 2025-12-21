Other Statesराज्य

उधमपुर में घर से खाना लेकर फरार हुए दो आतंकी, सेना का सर्च ऑपरेशन जारी

Udhampur Jammu Kashmir :
उधमपुर में घर से खाना लेकर फरार हुए दो आतंकी, सेना का सर्च ऑपरेशन जारी

Udhampur Jammu Kashmir : जम्मू-कश्मीर के उधमपुर जिले में आतंकवादी एक घर से भोजन लेकर जंगल की ओर भाग गए. सुरक्षा बलों ने आतंकियों का पता लगाने के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है. पुलिस और अर्द्धसैनिक बल मिलकर मजालता क्षेत्र के चोरे मोटू गांव और आसपास के वन क्षेत्रों में संयुक्त सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं.

बता दें कि यह इलाका उस स्थान से करीब पांच किलोमीटर पश्चिम में है, जहां पहले हुई एक मुठभेड़ में एक पुलिसकर्मी की मौत हो गई थी. अधिकारियों के मुताबिक, शनिवार देर शाम खुफिया सूचना मिली थी कि दो अज्ञात आतंकवादी चोरे मोटू गांव में शाम करीब साढ़े छह बजे मंगतू राम के घर पहुंचे और भोजन लेकर चले गए.

तड़के से जंगलों में सघन सर्च ऑपरेशन

सूचना मिलने पर पुलिस और अर्द्धसैनिक बल तुरंत मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक आतंकवादी फरार हो चुके थे. इसके बाद गांव के पास के जंगलों में घेराबंदी कर दी गई और रविवार तड़के विभिन्न दिशाओं से तलाशी अभियान और सघन सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया.

लोगों में दहशत

बता दें कि 15 दिसंबर को मजालता क्षेत्र के सौन गांव में आतंकवादियों के साथ हुई मुठभेड़ में एक पुलिसकर्मी की मौत हो गई गई थी. तब से यह क्षेत्र काफी संवेदनशील माना जा रहा है. अब एक घर में आतंकवादियों के घुसने की खबर से स्थानीय लोगों में भय और दहशत का माहौल है.

