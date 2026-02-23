Uttar Pradeshक्राइम

अपने बच्चों की जिंदगी में हस्तक्षेप का नहीं रहा अधिकार? दो बेटियों ने पिता को क्यों दी दर्दनाक मौत

Shanti Kumari23 February 2026 - 4:14 PM
2 minutes read
UP Crime News

UP Crime News : उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से ऐसी खबर सामने आई है, जो सिर्फ बांप-बेटी के रिश्ते को शर्मसार नहीं कर रही है, बल्कि माता-पिता द्वारा बच्चों की परवरिश के अधिकार पर भी सवाल खड़े कर रही है। क्योंकि यहां दो बहनों ने अपने पिता के गले और पेट में चाकू घोंपकर सिर्फ इसलिए मौत के घाट उतार दिया क्योंकि वह उनकी जिंदगी में रोक-टोक कर रहे थे।

मोरना गांव की है घटना

मामला भोपा थाना क्षेत्र के मोरना गांव की है, जहां दो युवतियों ने अपने ही पिता 58 वर्षीय रामप्रसाद को बड़ी ही बेरहमी से मौत की नींद सुला दी। सोमवार सुबह जब पत्नी चंद्रकली ने कमरे में देखा तो रामप्रसाद का शव खून से लथपथ पड़ा मिला। ऐसी हालत में अपने पति का शव देख चंद्रकली चीख पड़ी जिसका शोर सुनते ही आस-पास के लोग इकट्ठे हो गए। हालांकि चंद्रकली को इस हादसे की खबर नहीं थी जिसके कारण, उन्होंने बताया कि उनके पति की हत्या अज्ञात व्यक्तियों द्वारा की गई है।

पूछताछ में हुआ पर्दाफाश

इस मामले का पर्दाफाश तब हुआ जब खून से सना चाकू और कपड़े बरामद हुआ। मौके पर पहुंचे एसपी देहात आदित्य बंसल, क्षेत्राधिकारी देवव्रत वाजजपेई व थाना प्रभारी निरीक्षक जसवीर सिंह ने घटना की जांच शुरू की। मौके पर फॉरेंसिक एक्सपर्ट भी बुलाए। पूछताछ के दौरान सच्चाई सामने आ गई। एसपी बंसल ने बताया कि मृतक की बड़ी बेटी 30 वर्षीय कोमल और एक नाबालिग बेटी ने इस वारदात को अंजाम दिया है। आरोपितों ने जो वजह बताई है वो भी हैरान कर देने वाली है।

हत्या की क्या थी वजह?

दोनों युवतियों का कहना है कि उनके पिता रामप्रसाद दोनों को टोका टाकी करता था। इसके अलावा बेटे और बेटी में फर्क भी करता था। इन्ही कारणों के चलते पिता और आरोपितों में रविवार रात बहस भी हुई जिसके बाद दोनों आग बबूला हो गई और अपने ही पिता के खून की प्यासी हो गई। उसके बाद दोनों बेटियों ने योजनाबद्ध तरीके से पिता की हत्या कर दी। खून से सने कपड़ों को भूसे में छिपाकर रख दिया था। राम प्रसाद के बेटे अमित कुमार की तरफ से अपनी दोनों बहनों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया गया है।

ये भी पढ़ें – मित्र का शोक हृदय और आत्मा को भी जला…अजित दादा को याद कर सीएम फडणवीस हुए भावुक

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Shanti Kumari23 February 2026 - 4:14 PM
2 minutes read

Related Articles

Photo of सिंगापुर में गूंजा ‘नए भारत’ का संदेश, CM योगी ने प्रवासी भारतीयों को किया संबोधित

सिंगापुर में गूंजा ‘नए भारत’ का संदेश, CM योगी ने प्रवासी भारतीयों को किया संबोधित

23 February 2026 - 6:47 PM
Photo of बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार अभी भी जारी, हिंदू महिला के साथ हुई गैंगरेप

बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार अभी भी जारी, हिंदू महिला के साथ हुई गैंगरेप

23 February 2026 - 6:23 PM
Photo of सिंगापुर दौरे के पहले दिन ही योगी सरकार को बड़ी कामयाबी, निवेश समझौतों की मिली हरी झड़ी

सिंगापुर दौरे के पहले दिन ही योगी सरकार को बड़ी कामयाबी, निवेश समझौतों की मिली हरी झड़ी

23 February 2026 - 1:43 PM
Photo of बस फर्ज निभा रहा हूं, पत्नी से प्यार नहीं करता…दिनेश लाल यादव ने रियल लाइफ के बारे में किया बड़ा खुलासा

बस फर्ज निभा रहा हूं, पत्नी से प्यार नहीं करता…दिनेश लाल यादव ने रियल लाइफ के बारे में किया बड़ा खुलासा

23 February 2026 - 12:50 PM
Photo of CM योगी आदित्यनाथ सिंगापुर पहुंचे, निवेश और उद्योग को बढ़ावा देने के लिए शुरू हुआ विदेश दौरे का पहला चरण

CM योगी आदित्यनाथ सिंगापुर पहुंचे, निवेश और उद्योग को बढ़ावा देने के लिए शुरू हुआ विदेश दौरे का पहला चरण

23 February 2026 - 8:04 AM
Photo of Child Abuse Case : स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्य पर कुकर्म के गंभीर आरोप, मामला दर्ज

Child Abuse Case : स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्य पर कुकर्म के गंभीर आरोप, मामला दर्ज

22 February 2026 - 4:19 PM
Photo of प्रेम-प्रसंग में UPSC उम्मीदवार मनीष की हत्या, मुख्य आरोपी और साथी फरार

प्रेम-प्रसंग में UPSC उम्मीदवार मनीष की हत्या, मुख्य आरोपी और साथी फरार

22 February 2026 - 3:11 PM
Photo of Namo Bharat Train : दिल्ली से मेरठ अब 55 मिनट दूर, जानें रूट-किराया और सबकुछ

Namo Bharat Train : दिल्ली से मेरठ अब 55 मिनट दूर, जानें रूट-किराया और सबकुछ

22 February 2026 - 12:49 PM
Photo of बदायूं में सड़क हादसा, बारातियों की बस और रोडवेज आमने-सामने टकराए, तीन की मौत

बदायूं में सड़क हादसा, बारातियों की बस और रोडवेज आमने-सामने टकराए, तीन की मौत

22 February 2026 - 11:39 AM
Photo of BHU हॉस्टल के बाहर फायरिंग से हड़कंप, छात्रों ने चीफ प्रॉक्टर के इस्तीफे की मांग पर धरना दिया

BHU हॉस्टल के बाहर फायरिंग से हड़कंप, छात्रों ने चीफ प्रॉक्टर के इस्तीफे की मांग पर धरना दिया

22 February 2026 - 10:59 AM
Back to top button