Appeal to the High Court

Share

Appeal to the High Court : तुर्की की कंपनी सेलेबी एयरपोर्ट सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (Celebi Airport Services India Pvt Ltd) ने नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो (Bureau of Civil Aviation Security) द्वारा ‘राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में’ सुरक्षा मंजूरी रद्द करने के फैसले किया है. जिसमें कंपनी ने शुक्रवार को दिल्ली HC (Delhi High Court) का दरवाजा खटखटाते हुए गुहार लगाते हुए कहा कि नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो द्वारा गुरुवार को जारी आदेश को रद्द किया जाना चाहिए, क्योंकि ऐसी कार्रवाई करने से पहले ना तो कोई नोटिस दिया है और न ही कोई चेतावनी जारी की गई है. कंपनी ने अपनी याचिका में तर्क देते हुए कहा था कि इस फैसले से काम करने वाले 3,791 लोगों की नौकरियां खतरे में पड़ गई हैं.

हजारों नौकरियों पर पड़ेगा असर

दरअसल कंपनी ने अपनी याचिका में कहा है कि यह फैसला 3,791 नौकरियों और निवेशकों के विश्वास को प्रभावित करेगा. यह फैलला कंपनी को बीना चेतावनी दिए लिया गया है. याचिका में यह भी साफ जाहिर था कि सिर्फ राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देना, बिना यह बताए हुए कि किस प्रकार से कोई संस्था राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है.

यह भी पढ़ें : सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी कर्मचारियों को दी बड़ी राहत, राज्य सरकार को 25% महंगाई भत्ता देने का दिया आदेश

याचिका मैं कही गई यह बातें

इतना ही नहीं सेलेबी ने अपनी याचिका को पैश करते हुए कहा है कि भले ही उसके शेयरधारक तुर्कीये में पंजीकृत हैं, लेकिन समूह का बहुमत नियंत्रण उन कम्पनियों के पास है जिनका इनकॉर्पोरेशन या उदय तुर्कीये में नहीं हुआ है. दरअसल सरकार ने सेलेबी को भारत सरकार ने भारत में काम करने के मंजूरी रद्द कर दी थी. हालांकि इस मामले में सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी कुछ दिक्कतें बताई हैं लेकिन अभी तक खुलकर कुछ भी साफ नहीं हो पाया है.

कंपनी की सुरक्षा मंजूरी को किया रद्द

बता दें कि भारत के कानून के मुताबिक एयरपोर्ट पर जरूरी सेवाएं देने वाली कंपनियों के लिए यह मंजूरी बेहद जरूरी है. नागरिक उड्डयन मंत्री मुरलीधर मोहोल ने सोशल मीडिया पर जानकारी देते हुए बताया कि पूरा देश से इस कंपनी पर प्रतिबंध लगाने की मांग कर रहा है, वहीं हम इन मांगों को गंभीर रूप से ले रहे है और राष्ट्रहित को पहली प्राथमिकता देते हुए कंपनी की सुरक्षा मंजूरी को रद्द कर दिया गया है.

बता दें कि सेलेबी 15 वर्षों से अधिक समय से भारतीय विमानन क्षेत्र कार्यरत है और इसमें 10000 से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं. करीब 9 हवाई अड्डों पर यह अपनी सेवाएं प्रदान करती है.

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप