पंजाब रोडवेज बस से टकराया ट्रक, 4 की मौत, कई घायल

Bus Accident : हरियाणा के करनाल स्थित नेशनल हाईवे-44 पर दर्दनाक सड़क हादसे हुआ। हादसे में करीब 4 लोगों की मौत हो गई है। वहीं कई लोग घायल हैं। रॉन्ग साइड से आ रहे बेकाबू ट्रक ने बस को टक्कर मार दी, फिर कार और दो बाइकों को कुचलते हुए सर्विस लेन के पास पलट गया।

बस की कंडक्टर साइड पर लगी टक्कर

बता दें कि टक्कर इतनी भयानक थी कि ट्रक कार पर पलट गया। कार में फंसे दो लोगों को मुश्किल से बाहर निकाला गया। वहीं, ट्रक ड्राइवर को केबिन का शीशा तोड़कर बाहर निकाला गया। टक्कर बस की कंडक्टर साइड में लगी, जिससे सवारियों में हड़कंप मच गया और कुछ यात्री घायल हो गए। इसके बाद ट्रक ने दो बाइकों और एक कार को भी अपनी चपेट में ले लिया। कार को कुचलते हुए ट्रक सर्विस लेन की रेलिंग के पास जाकर पलट गया।

घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती

मामले की जानकारी पाते ही पुलिस मौके पर पहुंची। चार शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है। घायलों को नजदीकी अस्पताल में एडमिट कराया गया है। पुलिस हादसे के कारणों की जांच कर रही है।

डिवाइडर पार कर रॉन्ग साइड आया ट्रक

लोगों के अनुसार, हादसा पानीपत से करनाल की ओर जाते हुए टोल से लगभग 1 किलोमीटर पहले हुआ। करनाल की तरफ से आए तेज रफ्तार ट्रक का चालक या तो सो गया था या नशे में था। अनियंत्रित ट्रक डिवाइडर पार करते हुए रॉन्ग साइड आ गया और पंजाब रोडवेज की बस से टकरा गया।

