Thrissur Railway Station Fire : केरल के त्रिशूर रेलवे स्टेशन से आग लगने की एक भयावह खबर सामने आ रही है, जहां पार्किंग में खड़ी करीब 200 से अधिक वाहनें जलकर खाक हो गई। यह हादसा प्लेटफॉर्म नंबर 2 के पास हुई जहां टू व्हीलर की पार्किंग होती है। घटना के बाद इलाके के आस-पास मौजूद लोगों में दहशत फैल गई।

सुबह करीब 6.45 बजे की है घटना

दरअसल, यह घटना आज सुबह करीब 6.45 बजे की है। जानकारी के मुताबिक, त्रिशूर रेलवे स्टेशन के पास टू व्हीलर के पार्किंग एरिया में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग इतनी ज्यादा फैल गई कि पार्किंग में खड़ी 200 से ज्यादा बाइकों को चपेट में ले लिया। खबर है कि यहां रोजाना करीब 500 टू व्हीलर खड़ी होते हैं।

Thrissur, Kerala: A massive fire broke out at Thrissur Railway Station. The blaze originated in the bike parking area near the station’s rear entrance, destroying several motorcycles. Preliminary reports indicate that more than 600 bikes were parked in the affected area pic.twitter.com/XQoSURUtUB — IANS (@ians_india) January 4, 2026

फायर एंड रेस्क्यू सर्विस ने आग पर पाया काबू

माना जा रहा है कि खड़ी गाड़ियों में मौजूद फ्यूल के कारण आग की तीव्रता में वृद्धि हुई, जिससे कुछ ही मिनटों में भारी नुकसान हुआ। आग की जानकारी मिलते ही फायर एंड रेस्क्यू सर्विस के कर्मचारी तुरंत मौके पर पहुंचे। फायर टेंडर्स ने आधे घंटे के भीतर आग पर काबू पा लिया, हालांकि धुआं पूरे इलाके में कुछ समय तक छाया रहा, जिससे यात्रियों और स्टेशन स्टाफ को परेशानी का सामना करना पड़ा।

कई गाड़ियां पूरी तरह जल गईं, नुकसान का आकलन जारी

चश्मदीदों के मुताबिक, कई गाड़ियां पूरी तरह जलकर राख हो गईं, जबकि कुछ अन्य को आंशिक नुकसान हुआ। पार्किंग में खड़ी गाड़ियों के मालिक घटनास्थल पर पहुंचे और देखा कि उनकी दोपहिया गाड़ियां जलकर खाक हो चुकी थीं। हालांकि, नुकसान की सही संख्या का अभी तक पता नहीं चल सका है, और अधिकारी इस पर जांच कर रहे हैं।

आग के कारणों की जांच शुरू

अभी तक यह नहीं पता चल सका है कि आग कैसे लगी। अधिकारियों ने कहा कि इसकी विस्तृत जांच की जाएगी, जिसमें यह भी देखा जाएगा कि आग बिजली के शॉर्ट सर्किट, फ्यूल लीक या किसी अन्य कारण से लगी थी।

यह घटना रेलवे स्टेशन पर एक बड़ा हादसा साबित हुई है, और संबंधित अधिकारी स्थिति की गंभीरता को देखते हुए घटना की जांच में जुटे हैं।

