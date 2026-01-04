Other Statesराज्य

त्रिशूर रेलवे स्टेशन के पास लगी भयानक आग, 200 से ज्यादा वाहन आग की चपेट में

Shanti Kumari4 January 2026 - 5:52 PM
2 minutes read
Trishur Railway Station Fire

Thrissur Railway Station Fire : केरल के त्रिशूर रेलवे स्टेशन से आग लगने की एक भयावह खबर सामने आ रही है, जहां पार्किंग में खड़ी करीब 200 से अधिक वाहनें जलकर खाक हो गई। यह हादसा प्लेटफॉर्म नंबर 2 के पास हुई जहां टू व्हीलर की पार्किंग होती है। घटना के बाद इलाके के आस-पास मौजूद लोगों में दहशत फैल गई।

सुबह करीब 6.45 बजे की है घटना

दरअसल, यह घटना आज सुबह करीब 6.45 बजे की है। जानकारी के मुताबिक, त्रिशूर रेलवे स्टेशन के पास टू व्हीलर के पार्किंग एरिया में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग इतनी ज्यादा फैल गई कि पार्किंग में खड़ी 200 से ज्यादा बाइकों को चपेट में ले लिया। खबर है कि यहां रोजाना करीब 500 टू व्हीलर खड़ी होते हैं।

फायर एंड रेस्क्यू सर्विस ने आग पर पाया काबू

माना जा रहा है कि खड़ी गाड़ियों में मौजूद फ्यूल के कारण आग की तीव्रता में वृद्धि हुई, जिससे कुछ ही मिनटों में भारी नुकसान हुआ। आग की जानकारी मिलते ही फायर एंड रेस्क्यू सर्विस के कर्मचारी तुरंत मौके पर पहुंचे। फायर टेंडर्स ने आधे घंटे के भीतर आग पर काबू पा लिया, हालांकि धुआं पूरे इलाके में कुछ समय तक छाया रहा, जिससे यात्रियों और स्टेशन स्टाफ को परेशानी का सामना करना पड़ा।

कई गाड़ियां पूरी तरह जल गईं, नुकसान का आकलन जारी

चश्मदीदों के मुताबिक, कई गाड़ियां पूरी तरह जलकर राख हो गईं, जबकि कुछ अन्य को आंशिक नुकसान हुआ। पार्किंग में खड़ी गाड़ियों के मालिक घटनास्थल पर पहुंचे और देखा कि उनकी दोपहिया गाड़ियां जलकर खाक हो चुकी थीं। हालांकि, नुकसान की सही संख्या का अभी तक पता नहीं चल सका है, और अधिकारी इस पर जांच कर रहे हैं।

आग के कारणों की जांच शुरू

अभी तक यह नहीं पता चल सका है कि आग कैसे लगी। अधिकारियों ने कहा कि इसकी विस्तृत जांच की जाएगी, जिसमें यह भी देखा जाएगा कि आग बिजली के शॉर्ट सर्किट, फ्यूल लीक या किसी अन्य कारण से लगी थी।

यह घटना रेलवे स्टेशन पर एक बड़ा हादसा साबित हुई है, और संबंधित अधिकारी स्थिति की गंभीरता को देखते हुए घटना की जांच में जुटे हैं।

ये भी पढ़ें – बांग्लादेश में हिंदू व्यापारी की बेरहमी से हत्या, तीन आरोपियों की हुई गिरफ्तारी

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Shanti Kumari4 January 2026 - 5:52 PM
2 minutes read

Related Articles

Photo of इंदौर के कई इलाके दूषित पानी की चपेट में, विशेषज्ञ ने लाइव टेस्टिंग कर चेताया

इंदौर के कई इलाके दूषित पानी की चपेट में, विशेषज्ञ ने लाइव टेस्टिंग कर चेताया

4 January 2026 - 3:47 PM
Photo of जबलपुर में डॉक्टर की नृशंस हत्या, अज्ञात बदमाशों ने चाकूओं से गोदकर जान ली

जबलपुर में डॉक्टर की नृशंस हत्या, अज्ञात बदमाशों ने चाकूओं से गोदकर जान ली

4 January 2026 - 3:21 PM
Photo of राम रहीम को मिली 40 दिन की अस्थायी पैरोल, डेरा सच्चा सौदा जाने के लिए रवाना

राम रहीम को मिली 40 दिन की अस्थायी पैरोल, डेरा सच्चा सौदा जाने के लिए रवाना

4 January 2026 - 2:40 PM
Photo of ओडिशा के ढेंकनाल जिले में अवैध पत्थर खदान में धमाका, कई मजदूर फंसे, राहत कार्य जारी

ओडिशा के ढेंकनाल जिले में अवैध पत्थर खदान में धमाका, कई मजदूर फंसे, राहत कार्य जारी

4 January 2026 - 1:00 PM
Photo of भागलपुर जेल से पटना बेऊर जेल लाए गए मुन्ना शुक्ला, ये वजह आई सामने

भागलपुर जेल से पटना बेऊर जेल लाए गए मुन्ना शुक्ला, ये वजह आई सामने

4 January 2026 - 12:08 PM
Photo of बिहार-राजस्थान में पारा और गिरेगा, हरियाणा में शीतलहर से ठंड बढ़ेगी-मौसम विभाग अलर्ट

बिहार-राजस्थान में पारा और गिरेगा, हरियाणा में शीतलहर से ठंड बढ़ेगी-मौसम विभाग अलर्ट

4 January 2026 - 9:51 AM
Photo of फिर एक बार मानवता शर्मसार, 6 साल की बच्ची से सामूहिक दुष्कर्म फिर तीसरी मंजिल से नीचे फेंका

फिर एक बार मानवता शर्मसार, 6 साल की बच्ची से सामूहिक दुष्कर्म फिर तीसरी मंजिल से नीचे फेंका

3 January 2026 - 3:14 PM
Photo of सुकमा में सुरक्षाबल और नक्सलियों के बीच मुठभेड़, 8 लाख का इनामी सहित 14 नक्सली ढेर

सुकमा में सुरक्षाबल और नक्सलियों के बीच मुठभेड़, 8 लाख का इनामी सहित 14 नक्सली ढेर

3 January 2026 - 2:00 PM
Photo of दिवंगत विधायक श्याम बिहारी लाल के अंतिम संस्कार में फरीदपुर पहुंचे सीएम योगी, परिजनों को दी सांत्वना

दिवंगत विधायक श्याम बिहारी लाल के अंतिम संस्कार में फरीदपुर पहुंचे सीएम योगी, परिजनों को दी सांत्वना

3 January 2026 - 1:26 PM
Photo of धर्मशाला कॉलेज की छात्रा की मौत: रैगिंग, यौन उत्पीड़न…और क्या-क्या वजह? पुलिस ने दी जानकारी

धर्मशाला कॉलेज की छात्रा की मौत: रैगिंग, यौन उत्पीड़न…और क्या-क्या वजह? पुलिस ने दी जानकारी

3 January 2026 - 12:21 PM
Back to top button