Thrissur Railway Station Fire : केरल के त्रिशूर रेलवे स्टेशन से आग लगने की एक भयावह खबर सामने आ रही है, जहां पार्किंग में खड़ी करीब 200 से अधिक वाहनें जलकर खाक हो गई। यह हादसा प्लेटफॉर्म नंबर 2 के पास हुई जहां टू व्हीलर की पार्किंग होती है। घटना के बाद इलाके के आस-पास मौजूद लोगों में दहशत फैल गई।
सुबह करीब 6.45 बजे की है घटना
दरअसल, यह घटना आज सुबह करीब 6.45 बजे की है। जानकारी के मुताबिक, त्रिशूर रेलवे स्टेशन के पास टू व्हीलर के पार्किंग एरिया में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग इतनी ज्यादा फैल गई कि पार्किंग में खड़ी 200 से ज्यादा बाइकों को चपेट में ले लिया। खबर है कि यहां रोजाना करीब 500 टू व्हीलर खड़ी होते हैं।
फायर एंड रेस्क्यू सर्विस ने आग पर पाया काबू
माना जा रहा है कि खड़ी गाड़ियों में मौजूद फ्यूल के कारण आग की तीव्रता में वृद्धि हुई, जिससे कुछ ही मिनटों में भारी नुकसान हुआ। आग की जानकारी मिलते ही फायर एंड रेस्क्यू सर्विस के कर्मचारी तुरंत मौके पर पहुंचे। फायर टेंडर्स ने आधे घंटे के भीतर आग पर काबू पा लिया, हालांकि धुआं पूरे इलाके में कुछ समय तक छाया रहा, जिससे यात्रियों और स्टेशन स्टाफ को परेशानी का सामना करना पड़ा।
कई गाड़ियां पूरी तरह जल गईं, नुकसान का आकलन जारी
चश्मदीदों के मुताबिक, कई गाड़ियां पूरी तरह जलकर राख हो गईं, जबकि कुछ अन्य को आंशिक नुकसान हुआ। पार्किंग में खड़ी गाड़ियों के मालिक घटनास्थल पर पहुंचे और देखा कि उनकी दोपहिया गाड़ियां जलकर खाक हो चुकी थीं। हालांकि, नुकसान की सही संख्या का अभी तक पता नहीं चल सका है, और अधिकारी इस पर जांच कर रहे हैं।
आग के कारणों की जांच शुरू
अभी तक यह नहीं पता चल सका है कि आग कैसे लगी। अधिकारियों ने कहा कि इसकी विस्तृत जांच की जाएगी, जिसमें यह भी देखा जाएगा कि आग बिजली के शॉर्ट सर्किट, फ्यूल लीक या किसी अन्य कारण से लगी थी।
यह घटना रेलवे स्टेशन पर एक बड़ा हादसा साबित हुई है, और संबंधित अधिकारी स्थिति की गंभीरता को देखते हुए घटना की जांच में जुटे हैं।
ये भी पढ़ें – बांग्लादेश में हिंदू व्यापारी की बेरहमी से हत्या, तीन आरोपियों की हुई गिरफ्तारी
Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप