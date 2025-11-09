Bihar

समस्तीपुर में कूड़े में हजारों वीवीपैट, अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग और बीजेपी पर साधा निशाना

VVPAT Slips Controversy :
समस्तीपुर में कूड़े में हजारों वीवीपैट, अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग और बीजेपी पर साधा निशाना

  • समस्तीपुर में वीवीपैट कूड़े में मिलीं
  • अखिलेश ने बीजेपी और आयोग पर हमला
  • भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग
  • ग्रामीणों ने वीडियो सोशल मीडिया पर साझा
  • पुलिस ने पर्चियां जब्त कर जांच शुरू

VVPAT Slips Controversy : बिहार विधानसभा चुनाव के बीच समस्तीपुर जिले में हजारों वीवीपैट पर्चियां कूड़े में मिलने से हड़कंप मच गया है. इस पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी और चुनाव आयोग पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने कहा कि बीजेपी और उसके साथी लोकतंत्र में नहीं, बल्कि लूटतंत्र में विश्वास करते हैं.

अखिलेश यादव ने रविवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर लिखा, “सच्चे स्वच्छ भारत के लिए बीजेपी राज में चुनाव आयोग के कुछ लोगों द्वारा फैलाई गई धांधली का कचरा हटना भी जरूरी है. बीजेपी और उसके साथी लोकतंत्र में नहीं, लूटतंत्र में विश्वास करते हैं.” उन्होंने कहा कि बीजेपी का इतिहास ही पिछले दरवाजे वाली राजनीति का रहा है. अखिलेश ने कहा कि ये लोग आजादी से पहले से ही मुखबरी और खुफियाखोरी का काम करते आए हैं. लेकिन अब इनकी सेंधमारी खुल चुकी है और जनता अब घपलों-घोटालों को बर्दाश्त करने वाली नहीं रही. पिछले दरवाजेवाले अब जनता की दस्तक सुनें.

अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग पर सवाल उठाए

अखिलेश यादव ने इस मामले में चुनाव आयोग की भूमिका पर सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग में ईमानदार अधिकारियों की अनदेखी हो रही है और कुछ लोगों की मिलीभगत से लोकतांत्रिक प्रक्रिया की शुचिता पर दाग लग रहा है. अखिलेश ने कहा कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए ताकि लोकतंत्र की साख बची रहे.

समस्तीपुर में कूड़े में मिले हजारों वीवीपैट

अखिलेश यादव ने कहा कि जो लोग लोकतंत्र को कमजोर कर रहे थे, उनके दिन अब खत्म हो गए हैं और नई पीढ़ी भविष्य का निर्माण करेगी. समस्तीपुर जिले के सरायरंजन विधानसभा क्षेत्र में शीतलपट्टी गांव के पास कूड़े के ढेर में हजारों वीवीपैट पर्चियां फेंकी मिलीं. इस सीट पर 6 नवंबर को मतदान हुआ था और 8 नवंबर को ग्रामीणों ने यह पर्चियां कूड़े में देखीं. घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोगों ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जिसके बाद सियासत गरमा गई. इसके बाद और पुलिस अधीक्षक मौके पर पहुंचे और सभी पर्चियों को जब्त कर लिया. अधिकारियों ने निष्पक्ष जांच का भरोसा दिलाया है.

