Raxaul Border Smuggling : बिहार के मोतिहारी जिले के रक्सौल बॉर्डर पर पुलिस ने नशा तस्करी के खिलाफ बड़ी सफलता हासिल की है। हरैया थाना पुलिस ने नेपाल से आ रहे एक ट्रक से करीब 3.5 क्विंटल गांजा बरामद किया है। यह कार्रवाई उस समय हुई जब पुलिस ने संदिग्ध वाहनों की जांच के दौरान ट्रक को रोका और गहन तलाशी ली, जिसमें छिपे हुए तहखाने से भारी मात्रा में नशीला पदार्थ मिला।

पुलिस की सतर्कता से साजिश का पर्दाफाश

सूचना के आधार पर सीमा क्षेत्र में पहले से ही सघन जांच अभियान चलाया जा रहा था। इसी दौरान पकड़े गए ट्रक में तस्करों ने चालाकी से गुप्त तहखाना बनाकर गांजे की बड़ी खेप छिपा रखी थी, ताकि जांच से बचा जा सके। हालांकि पुलिस की सतर्कता के चलते पूरी साजिश का पर्दाफाश हो गया।

एक करोड़ रुपये अंतरराष्ट्रीय बाजार कीमत

बरामद खेप का कुल वजन लगभग 3.5 क्विंटल बताया जा रहा है, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब एक करोड़ रुपये आंकी गई है। ट्रक को जब्त कर उसके चालक को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी चालक मुजफ्फरपुर जिले का रहने वाला बताया जा रहा है।

बिहार के रास्ते भेजी जा रही थी खेप

प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि यह खेप नेपाल से बिहार के रास्ते छपरा भेजी जा रही थी। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि इस तस्करी के पीछे कौन-कौन लोग शामिल हैं और इसका पूरा नेटवर्क क्या है। ट्रक मालिक, रिसीवर और सप्लाई चेन से जुड़े अन्य लोगों की भी जांच की जा रही है।

नेटवर्क को ध्वस्त करने की कोशिश

नेपाल सीमा से सटे इलाकों में नशा तस्करी लंबे समय से सुरक्षा एजेंसियों के लिए चुनौती बनी हुई है। ऐसे में इस कार्रवाई को पुलिस बड़ी कामयाबी के रूप में देख रही है। अधिकारियों के अनुसार, जल्द ही इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों तक भी पहुंचने की कोशिश की जाएगी।

NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज

हरैया थाना पुलिस ने मामले में एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया है और बरामद गांजे को जब्त कर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। पुलिस का कहना है कि पूछताछ में कई अहम खुलासे सामने आ सकते हैं।

ये भी पढ़ें- उत्तर प्रदेश में मौसम का कहर और राहत दोनों, आंधी-बारिश से लेकर लू तक का अलर्ट जारी

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप