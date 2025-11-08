Bihar

प्रशांत किशोर ने राहुल गांधी को दी चेतावनी, कहा- वोट चोरी कभी मुद्दा नहीं रहा

Ajay Yadav8 November 2025 - 12:45 PM
Bihar Assembly Elections 2025 :
Bihar Assembly Elections 2025 : बिहार विधानसभा चुनाव के बीच राजनीतिक बयानबाजी और आरोप-प्रत्यारोप तेज हो गए हैं, और हर पार्टी अपनी रणनीति जनता तक पहुँचाने में लगी है. इसी बीच, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा बार-बार उठाए जा रहे वोट चोरी के सवाल पर जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने सख्त और स्पष्ट संदेश दिया है. उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को चेतावनी देते हुए कहा कि बिहार में वोट चोरी कभी चुनाव का मुख्य मुद्दा नही रहा है और जनता इसे मुद्दा नहीं मानती.

प्रशांत किशोर ने कहा, सबको पता है कि बिहार में वोट चोरी का मुद्दा न कभी था, न है. राहुल गांधी विपक्ष के नेता के तौर पर बीजेपी से लड़ रहे हैं, लेकिन बिहार के लोगों को उससे कोई मतलब नहीं है. वहां जो कर रहे हैं करें, राहुल गांधी समझें, चुनाव आयोग समझें, नरेंद्र मोदी समझें, बिहार के लोगों को उससे कोई मतलब नहीं है. बिहार में विधानसभा चुनाव हैं. बिहार की जनता जानना चाहती है कि उन्हें बेहतर शिक्षा और रोजगार कब मिलेगा और बिहार की दुर्दशा कब सुधरेगी. इसका वोट चोरी से क्या लेना-देना?”

प्रशांत किशोर ने आगे कहा, “अगर दिल्ली या किसी अन्य राज्य में वोट चोरी है तो ये वहां का मुद्दा है. वहां चुनाव आयोग को घेरिए, सुप्रीम कोर्ट जाइए. इसके लिए बिहार चुनाव को क्यों हाईजैक कर रहे हैं?” उन्होंने सवाल उठाया कि क्या बिहार के गांव-गांव में लोग यह कह रहे हैं कि उनका वोट काट लिया गया या चोरी हो गया? बिहार में आपको एक भी ऐसा इंसान नहीं मिलेगा जो कहे कि उसका वोट चोरी हुआ है. यह कभी मुद्दा था ही नहीं.

वहीं, राहुल गांधी पिछले कुछ महीनों से लगातार मंचों पर वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं. शुक्रवार को बिहार के बांका में हुई रैली में उन्होंने कहा कि बीजेपी चुनाव के नतीजों को प्रभावित करने का गंभीर षड्यंत्र चला रही है, उन्होंने आरोप लगाया, “बीजेपी के कई नेताओं ने बिहार में वोट दिया है और उन्हीं नेताओं ने दिल्ली चुनाव में भी वोट डाला था. यानी कुछ लोगों को दो वोट मिल रहे हैं, जबकि कांग्रेस को वोट देने वाले लोगों के नाम काट दिए जा रहे हैं.”

