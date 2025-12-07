Bigg Boss 19 Finale : बिग बॉस 19 का आज ग्रैंड फिनाले है। करीब साढ़े तीन महीने तक चले इस शो में कंटेस्टेंट्स के बीच काफी नोक-झोक देखने को मिली। लंबे सफर के बाद 5 दमदार कंटेस्टेंट्स ने फिनाले में अपनी जगह बना ली है।

फरहाना भट्ट, तान्या मित्तल, अमाल मलिक, प्रणित मोरे और गौरव खन्ना इस सीजन में बिग बॉस ट्रॉफी के दावेदार बन चुके हैं। अब ये देखना दिलचस्प होगा की इन पांचों में से कौन बिग बॉस 19 की ट्रॉफी अपने नाम करेगा। बता दें कि Bigg Boss 19 के फिनाले में ग्लैमर का तड़का देखने को मिलेगा, जिससे दर्शकों का रोमांच और भी बढ़ जाएगा।

टॉप 5 कंटेस्टेंट् करेंगे परफॉर्म

फिनाले को खास बनाने के लिए तान्या मित्तल, अमाल मलिक, प्रणित मोरे, फरहाना भट्ट, गौरव खन्ना स्टेज पर धमाकेदार परफॉर्मेंस देंगे। बीते एपिसोड में दर्शकों ने इन कंटेस्टेंट्स की जर्नी देखी है। आज बिग बॉस 19 के विजेता का नाम मिल जाएगा।

जलवा बिखेरेंगे सुपर स्टार पवन सिंह

बिग बॉस 19 फिनाले में भोजपुरी सुपर स्टार पवन सिंह का जलवा देखने को मिलेगा। फिनाले की रात पवन सिंह अपनी मौजूदगी से खास अंदाज से दर्शकों का मनोरंजन करेंगे। दर्शको में भी शो के फिनाले और विजेता को लेकर बेसब्री से इंतजार हैं।

स्टेज पर सनी लियोनी का ग्लैमर

बिग बॉस 19 के ग्रैंड फिनाले में कई सितारे अपने अंदाज से माहौल को शानदार बनाएंगे। बता दें की सनी लियोनी फिनाले में शिरकत करेंगी। सनी लियोनी अपनी मौजूदगी से शो में ग्लैमर का तड़का लगाएंगी और दर्शकों के लिए इस रात को और यादगार बना देंगी। फिनाले में उनकी एंट्री को लेकर फैंस काफी उत्साहित हैं।

ये भी पढ़ें- स्मृति मंधाना-पलाश मुच्छल की शादी टूटी, दोनों ने सोशल मीडिया पर जताया दर्द

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप