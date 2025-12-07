मनोरंजन

बिग बॉस 19 के ग्रैंड फिनाले में लगेगा ग्लैमर का तड़का, किसके हाथ लगेगी विनर की ट्रॉफी

Karan Panchal7 December 2025 - 5:44 PM
1 minute read
Bigg Boss 19 Finale:
Bigg Boss 19 Finale: बिग बॉस 19 के ग्रैंड फिनाले में लगेगा ग्लैमर का तड़का, किसके हाथ लगेगी विनर की ट्रॉफी

Bigg Boss 19 Finale : बिग बॉस 19 का आज ग्रैंड फिनाले है। करीब साढ़े तीन महीने तक चले इस शो में कंटेस्टेंट्स के बीच काफी नोक-झोक देखने को मिली। लंबे सफर के बाद 5 दमदार कंटेस्टेंट्स ने फिनाले में अपनी जगह बना ली है।

फरहाना भट्ट, तान्या मित्तल, अमाल मलिक, प्रणित मोरे और गौरव खन्ना इस सीजन में बिग बॉस ट्रॉफी के दावेदार बन चुके हैं। अब ये देखना दिलचस्प होगा की इन पांचों में से कौन बिग बॉस 19 की ट्रॉफी अपने नाम करेगा। बता दें कि Bigg Boss 19 के फिनाले में ग्लैमर का तड़का देखने को मिलेगा, जिससे दर्शकों का रोमांच और भी बढ़ जाएगा।

टॉप 5 कंटेस्टेंट् करेंगे परफॉर्म

फिनाले को खास बनाने के लिए तान्या मित्तल, अमाल मलिक, प्रणित मोरे, फरहाना भट्ट, गौरव खन्ना स्टेज पर धमाकेदार परफॉर्मेंस देंगे। बीते एपिसोड में दर्शकों ने इन कंटेस्टेंट्स की जर्नी देखी है। आज बिग बॉस 19 के विजेता का नाम मिल जाएगा।

जलवा बिखेरेंगे सुपर स्टार पवन सिंह

बिग बॉस 19 फिनाले में भोजपुरी सुपर स्टार पवन सिंह का जलवा देखने को मिलेगा। फिनाले की रात पवन सिंह अपनी मौजूदगी से खास अंदाज से दर्शकों का मनोरंजन करेंगे। दर्शको में भी शो के फिनाले और विजेता को लेकर बेसब्री से इंतजार हैं।

स्टेज पर सनी लियोनी का ग्लैमर

बिग बॉस 19 के ग्रैंड फिनाले में कई सितारे अपने अंदाज से माहौल को शानदार बनाएंगे। बता दें की सनी लियोनी फिनाले में शिरकत करेंगी। सनी लियोनी अपनी मौजूदगी से शो में ग्लैमर का तड़का लगाएंगी और दर्शकों के लिए इस रात को और यादगार बना देंगी। फिनाले में उनकी एंट्री को लेकर फैंस काफी उत्साहित हैं।

ये भी पढ़ें- स्मृति मंधाना-पलाश मुच्छल की शादी टूटी, दोनों ने सोशल मीडिया पर जताया दर्द

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Karan Panchal7 December 2025 - 5:44 PM
1 minute read

Related Articles

Photo of भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह को मिली धमकी, लॉरेंस गैंग ने कहा सलमान के साथ…

भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह को मिली धमकी, लॉरेंस गैंग ने कहा सलमान के साथ…

7 December 2025 - 6:10 PM
Photo of Bigg Boss 19 : बिग बॉस 19 को मिले टॉप 5 फाइनलिस्ट, फिनाले से दो दिन पहले कौन हुआ बेघर

Bigg Boss 19 : बिग बॉस 19 को मिले टॉप 5 फाइनलिस्ट, फिनाले से दो दिन पहले कौन हुआ बेघर

5 December 2025 - 1:33 PM
Photo of प्रेमानंद महाराज की शरण पहुंचे Palash Muchhal, मास्क लगाए दिखे, फोटो वायरल

प्रेमानंद महाराज की शरण पहुंचे Palash Muchhal, मास्क लगाए दिखे, फोटो वायरल

3 December 2025 - 4:45 PM
Photo of Dharmendra : गंगा में धर्मेंद्र की अस्थियां विसर्जित, पूरा परिवार रहा मौजूद

Dharmendra : गंगा में धर्मेंद्र की अस्थियां विसर्जित, पूरा परिवार रहा मौजूद

3 December 2025 - 4:00 PM
Photo of Diljit Dosanjh की ‘बॉर्डर-2’ का-फर्स्ट-लुक जारी, इस दिन होगी रिलीज़

Diljit Dosanjh की ‘बॉर्डर-2’ का-फर्स्ट-लुक जारी, इस दिन होगी रिलीज़

1 December 2025 - 5:52 PM
Photo of तलाक के 4 साल बाद सामंथा रुथ प्रभु ने डायरेक्टर राज निदिमोरु से रचाई शादी, शेयर की अनसीन तस्वीरें

तलाक के 4 साल बाद सामंथा रुथ प्रभु ने डायरेक्टर राज निदिमोरु से रचाई शादी, शेयर की अनसीन तस्वीरें

1 December 2025 - 4:48 PM
Photo of अभिनेता धर्मेंद्र की प्रार्थना सभा में भावुक हुए सनी-बॉबी, सोनु निगम ने नगमें गाकर दी श्रद्धांजलि

अभिनेता धर्मेंद्र की प्रार्थना सभा में भावुक हुए सनी-बॉबी, सोनु निगम ने नगमें गाकर दी श्रद्धांजलि

1 December 2025 - 4:01 PM
Photo of BIG BOSS-19 : फिनाले से पहले बड़ा एविक्शन, अशनूर कौर के बाद ये कंटेस्टेंट घर से बेघर, देखें टॉप 6 कंटेस्टेंटस की लिस्ट

BIG BOSS-19 : फिनाले से पहले बड़ा एविक्शन, अशनूर कौर के बाद ये कंटेस्टेंट घर से बेघर, देखें टॉप 6 कंटेस्टेंटस की लिस्ट

1 December 2025 - 12:59 PM
Photo of पति के निधन के तीन दिन बाद ड्रीम गर्ल ने तोड़ी चुप्पी, सोशल मीडिया पर की भावुक पोस्ट

पति के निधन के तीन दिन बाद ड्रीम गर्ल ने तोड़ी चुप्पी, सोशल मीडिया पर की भावुक पोस्ट

27 November 2025 - 2:19 PM
Photo of निधन से कुछ समय पहले ही जारी हुआ था आखिरी फिल्म का पोस्टर, जल्द ही एक आखिरी बार सिनेमाघरों में दिखेंगे धर्मेंद्र

निधन से कुछ समय पहले ही जारी हुआ था आखिरी फिल्म का पोस्टर, जल्द ही एक आखिरी बार सिनेमाघरों में दिखेंगे धर्मेंद्र

24 November 2025 - 7:20 PM
Back to top button