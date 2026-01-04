फटाफट फढ़ें

उत्तर भारत में ठंड बढ़ने की संभावना

पंजाब और हरियाणा में शीतलहर जारी

उत्तर-पश्चिम में तापमान में गिरावट

मध्य भारत में तापमान धीरे घटेगा

पूर्वी भारत में ठंड बनी रहेगी

Weather Alert : उत्तर भारत में ठंड और बढ़ने वाली है. मौसम विभाग के अनुसार, अगले एक सप्ताह तक घना कोहरा रहेगा, जो आम लोगों की जनजीवन पर असर डाल सकता है. पंजाब और हरियाणा में शीतलहर और कोल्ड डे की स्थिति बने रहने की संभावना है. सवाल यह है कि किन राज्यों में ठंड कब से बढ़ेगी और तापमान कितना गिरने की उम्मीद है.

मौसम विभाग की तरफ से जारी किए गए अलर्ट के अनुसार, उत्तर भारत में अगले सात दिन रात और सुबह के समय घना कोहरा छाया रह सकता है, वहीं, उत्तराखंड में 4 जनवरी और बिहार में 4-5 जनवरी को कुछ जगहों पर कोल्ड डे की स्थिति होने की संभावना है. वहीं, पंजाब-हरियाणा के कुछ क्षेत्रों में 7 जनवरी, वेस्ट राजस्थान में 5-8 जनवरी और ईस्ट राजस्थान में 4-8 जनवरी तक शीतलहर चल सकती है.

उत्तर-पश्चिम व मध्य भारत में ठंड बढ़ेगी

उत्तर-पश्चिम भारत में अगले दो दिनों में न्यूनतम तापमान 2-3 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है, जिसके बाद अगले पांच दिनों तक इसमें कोई खास बदलाव नहीं होने की संभावना है. वहीं, मध्य भारत में अगले चार दिन तक न्यूनतम तापमान 2-4 डिग्री सेल्सियस तक घट सकता है और इसके बाद अगले तीन दिनों तक किसी खास बदलाव की संभावना नहीं है.

इसके अलावा, पूर्वी भारत में अगले 24 घंटे में न्यूनतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव होने की संभावना नहीं है. आने वाले 3 दिन में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक तापमान गिर सकता है, उसके बाद कोई खास बदलाव नहीं होगा.

ये भी पढ़ें – सुकमा में सुरक्षाबल और नक्सलियों के बीच मुठभेड़, 8 लाख का इनामी सहित 14 नक्सली ढेर

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप