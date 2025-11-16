Biharराज्य

तेज प्रताप यादव ने रोहिणी आचार्य के अपमान पर परिवार और नेताओं को चेतावनी दी

Shanti Kumari16 November 2025 - 4:07 PM
2 minutes read
Tej Pratap Yadav

Bihar News : बिहार विधानसभा चुनाव के बाद लालू यादव की पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) में हालात लगातार तनावपूर्ण बनी हुई हैं. इस बीच आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने अपनी बहन रोहिणी आचार्य से जुड़े हालिया विवाद पर कड़ा बयान देते हुए सोशल मीडिया पर भावुक पोस्ट साझा की, जिसने लालू परिवार में चल रही हलचल को और सामने ला दिया है.

तेज प्रताप ने अपने पार्टी के इंस्टाग्राम हैंडल (janshaktijantadal) पर लिखा, “कल की घटना ने दिल को भीतर तक झकझोर दिया है. मेरे साथ जो कुछ हुआ, उसे मैं सह गया, लेकिन मेरी बहन के साथ जो अपमान हुआ, वह किसी भी हाल में सहन नहीं किया जा सकता.

मेरी बहन के अपमान को नहीं सहूंगा

तेज प्रताप ने अपने पार्टी के इंस्टाग्राम हैंडल (janshaktijantadal) पर लिखा, “कल की घटना ने दिल को भीतर तक झकझोर दिया है। मेरे साथ जो कुछ हुआ, उसे मैं सह गया, तेजस्वी की बुद्धि पर पर्दा पड़ गया है: तेज प्रताप यादव

तेज प्रताप यादव ने नेताओं पर निशाना साधा

उन्होंने आगे बिना नाम लिए तेजस्वी यादव के करीबी माने जाने वाले चेहरों (संजय यादव, रमीज) पर निशाना साधते हुए लिखा, ‘सुन लो जयचंदों, परिवार पर वार करोगे तो बिहार की जनता तुम्हें कभी माफ़ नहीं करेगी.’ तेज प्रताप ने रोहिणी आचार्य के उस बयान का जिक्र किया, जिसमें उन्होंने कहा था कि उनके साथ चप्पल उठया गया. तेज प्रताप ने आगे लिखा, ‘जबसे मेरी रोहिणी बहन के चप्पल उठाने की खबर सुनी, दिल की आहत अब अग्नि बन चुकी है. जब जनमानस की भावनाएं आहत होती हैं तो बुद्धि पर पड़ी धूल उड़ जाती है, इन चंद चेहरों ने तेजस्वी की भी बुद्धि पर पर्दा डाल दिया है.’

अन्याय का परिणाम गंभीर होगा

उन्होंने चेतावनी देते हुए आगे लिखा, ‘इस अन्याय का परिणाम बहुद गंभीर होगा, समय हर चीज का कठोर हिसाब करता है. तेज प्रताप ने अपने पिता और आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव से तत्काल हस्तक्षेप की मांग करते हुए लिखा, ‘पिता जी, एक संकेत दीजिए. आपका केवल एक इशारा, और बिहार की जनता इन जयचंदों को जमीन में गाड़ देने का काम खुद कर देगी. उन्होंने कहा कि यह लड़ाई किसी दल की नहीं, बल्कि परिवार के सम्मान, बेटी की गरिमा और बिहार के स्वाभिमान की लड़ाई है.

रोहिणी आचार्य के लगातार बयानों के बाद लालू परिवार में तनाव और आरोप-प्रत्यारोप अब खुलकर सामने आ चुके हैं, जिससे पार्टी की अंदरूनी राजनीति और जटिल हो गई है.

यह भी पढ़ें चुनाव में करारी हार के बाद खेसारी लाल यादव के बदले सुर, कहा – ‘मैं नेता बनना ही नहीं चाहता था’

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Shanti Kumari16 November 2025 - 4:07 PM
2 minutes read

Related Articles

Photo of परिवारिक कलह के बीच तेज प्रताप यादव का घोषणा, एनडीए को देंगे नैतिक समर्थन, बहन रोहिणी को भेजा ये ऑफर

परिवारिक कलह के बीच तेज प्रताप यादव का घोषणा, एनडीए को देंगे नैतिक समर्थन, बहन रोहिणी को भेजा ये ऑफर

16 November 2025 - 7:09 PM
Photo of परिवारिक कलह के बीच रोहिणी के बाद अब लालू यादव की तीन और बेटियां हुई दिल्ली रवाना

परिवारिक कलह के बीच रोहिणी के बाद अब लालू यादव की तीन और बेटियां हुई दिल्ली रवाना

16 November 2025 - 6:20 PM
Photo of अब सुदर्शन चक्र चलेगा, तेज प्रताप यादव का रोहिणी आचार्य के अपमान पर बड़ा बयान

अब सुदर्शन चक्र चलेगा, तेज प्रताप यादव का रोहिणी आचार्य के अपमान पर बड़ा बयान

16 November 2025 - 3:21 PM
Photo of चुनाव में करारी हार के बाद खेसारी लाल यादव के बदले सुर, कहा – ‘मैं नेता बनना ही नहीं चाहता था’

चुनाव में करारी हार के बाद खेसारी लाल यादव के बदले सुर, कहा – ‘मैं नेता बनना ही नहीं चाहता था’

16 November 2025 - 3:20 PM
Photo of रोहिणी आचार्य ने परिवार से दूरी बनाई, लालू परिवार में सियासी और पारिवारिक तनाव बढ़ा

रोहिणी आचार्य ने परिवार से दूरी बनाई, लालू परिवार में सियासी और पारिवारिक तनाव बढ़ा

16 November 2025 - 1:42 PM
Photo of आशीर्वाद योजना का अहम फैसला: आवेदन करने की समय-सीमा 30 दिन से बढ़ाकर की गई 60 दिन

आशीर्वाद योजना का अहम फैसला: आवेदन करने की समय-सीमा 30 दिन से बढ़ाकर की गई 60 दिन

16 November 2025 - 1:05 PM
Photo of पंजाब कैबिनेट का बड़ा फैसला: 311 नई नर्सों की भर्ती को मंजूरी, स्वास्थ्य सेवाएं होंगी मजबूत

पंजाब कैबिनेट का बड़ा फैसला: 311 नई नर्सों की भर्ती को मंजूरी, स्वास्थ्य सेवाएं होंगी मजबूत

16 November 2025 - 12:33 PM
Photo of आनंदपुर साहिब में 317 KM सड़कों का अपग्रेड, 127 KM सड़कों का नवीनीकरण, श्रद्धालुओं को मिलेंगी कई सुविधाएं

आनंदपुर साहिब में 317 KM सड़कों का अपग्रेड, 127 KM सड़कों का नवीनीकरण, श्रद्धालुओं को मिलेंगी कई सुविधाएं

16 November 2025 - 11:33 AM
Photo of शिक्षा मंत्री बैंस ने विश्व-स्तरीय शिक्षण विधियों पर प्रशिक्षण के लिए 72 अध्यापकों के तीसरे बैच को फिनलैंड के लिए किया रवाना

शिक्षा मंत्री बैंस ने विश्व-स्तरीय शिक्षण विधियों पर प्रशिक्षण के लिए 72 अध्यापकों के तीसरे बैच को फिनलैंड के लिए किया रवाना

16 November 2025 - 11:05 AM
Photo of तरनतारन में आम आदमी पार्टी का ऐतिहासिक तूफान: कांग्रेस-बीजेपी की जमानत जब्त, पंजाब ने दे दिया बड़ा फैसला

तरनतारन में आम आदमी पार्टी का ऐतिहासिक तूफान: कांग्रेस-बीजेपी की जमानत जब्त, पंजाब ने दे दिया बड़ा फैसला

15 November 2025 - 7:04 PM
Back to top button