Teacher’s Day 2025 : शिक्षक दिवस की पूर्व संध्या पर पंजाब के शिक्षा मंत्री श्री हरजोत सिंह बैंस ने आज पूरे शिक्षक वर्ग को हार्दिक शुभकामनाएँ दीं और भारत रत्न से सम्मानित पूर्व राष्ट्रपति डॉ. एस. राधाकृष्णन को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए युवाओं और देश के भविष्य को आकार देने वाले सभी शिक्षकों का धन्यवाद किया.



डॉ. एस. राधाकृष्णन के जन्मदिन के सम्मान में प्रत्येक वर्ष 5 सितंबर को मनाए जाने वाले शिक्षक दिवस के संबंध में अपने संदेश में श्री हरजोत सिंह बैंस ने शिक्षकों की सराहना करते हुए उन्हें ‘समाज की रीढ़ की हड्डी’ करार दिया और विद्यार्थियों के भविष्य को सँवारने तथा एक महान राष्ट्र के निर्माण में उनकी अहम भूमिका को उजागर किया. उन्होंने युवाओं को आदर्श नागरिक बनाने के लिए उन्हें ज्ञान, नैतिक मूल्यों और कौशल से संपन्न करने में शिक्षकों के अथक प्रयासों की भी प्रशंसा की.

स्कूल ऑफ एमिनेंस’ से लेकर एनएएस 2024 में शीर्ष स्थान तक

उन्होंने कहा कि राज्य के शिक्षक पंजाब की शिक्षा प्रणाली में सकारात्मक बदलाव लाए हैं. राज्य में शिक्षा के स्तर को और ऊँचा उठाने और विद्यार्थियों को भविष्य की चुनौतियों के लिए सक्षम बनाने हेतु ‘स्कूल ऑफ एमिनेंस’ और ‘स्कूल ऑफ हैप्पीनेस’ जैसे प्रयास राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं. मुख्यमंत्री श्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए वचनबद्ध है, जिसके परिणामस्वरूप सरकारी स्कूलों के बड़ी संख्या में विद्यार्थियों ने इस बार नीट और जेईई जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में शानदार प्रदर्शन किया और साथ ही पंजाब ने नेशनल अचीवमेंट सर्वे (एन.ए.एस.) 2024 में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है.

आपदा में सामाजिक एकजुटता और शिक्षकों की अहम भूमिका

प्राकृतिक आपदा के समय सामाजिक एकजुटता के महत्व को रेखांकित करते हुए श्री बैंस ने शिक्षकों से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में अपना समर्थन जारी रखने की अपील की और कहा कि पीड़ित लोगों की सेवा में समर्पित भाव से डटे रहें. उन्होंने कहा कि इस चुनौतीपूर्ण समय में समाज के लिए रोल मॉडल और प्रेरक के रूप में शिक्षकों का योगदान राज्य की सहायता में अहम भूमिका निभा सकता है.

