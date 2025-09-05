Punjabराज्य

शिक्षकों को समर्पित: हरजोत सिंह बैंस ने शिक्षक दिवस पर किया सम्मान और आभार व्यक्त

Amzad Khan5 September 2025 - 5:06 PM
2 minutes read
Teacher’s Day 2025
शिक्षक दिवस पर संदेश देते हुए पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस

Teacher’s Day 2025 : शिक्षक दिवस की पूर्व संध्या पर पंजाब के शिक्षा मंत्री श्री हरजोत सिंह बैंस ने आज पूरे शिक्षक वर्ग को हार्दिक शुभकामनाएँ दीं और भारत रत्न से सम्मानित पूर्व राष्ट्रपति डॉ. एस. राधाकृष्णन को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए युवाओं और देश के भविष्य को आकार देने वाले सभी शिक्षकों का धन्यवाद किया.

डॉ. एस. राधाकृष्णन के जन्मदिन के सम्मान में प्रत्येक वर्ष 5 सितंबर को मनाए जाने वाले शिक्षक दिवस के संबंध में अपने संदेश में श्री हरजोत सिंह बैंस ने शिक्षकों की सराहना करते हुए उन्हें ‘समाज की रीढ़ की हड्डी’ करार दिया और विद्यार्थियों के भविष्य को सँवारने तथा एक महान राष्ट्र के निर्माण में उनकी अहम भूमिका को उजागर किया. उन्होंने युवाओं को आदर्श नागरिक बनाने के लिए उन्हें ज्ञान, नैतिक मूल्यों और कौशल से संपन्न करने में शिक्षकों के अथक प्रयासों की भी प्रशंसा की.

स्कूल ऑफ एमिनेंस’ से लेकर एनएएस 2024 में शीर्ष स्थान तक

उन्होंने कहा कि राज्य के शिक्षक पंजाब की शिक्षा प्रणाली में सकारात्मक बदलाव लाए हैं. राज्य में शिक्षा के स्तर को और ऊँचा उठाने और विद्यार्थियों को भविष्य की चुनौतियों के लिए सक्षम बनाने हेतु ‘स्कूल ऑफ एमिनेंस’ और ‘स्कूल ऑफ हैप्पीनेस’ जैसे प्रयास राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं. मुख्यमंत्री श्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए वचनबद्ध है, जिसके परिणामस्वरूप सरकारी स्कूलों के बड़ी संख्या में विद्यार्थियों ने इस बार नीट और जेईई जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में शानदार प्रदर्शन किया और साथ ही पंजाब ने नेशनल अचीवमेंट सर्वे (एन.ए.एस.) 2024 में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है.

आपदा में सामाजिक एकजुटता और शिक्षकों की अहम भूमिका

प्राकृतिक आपदा के समय सामाजिक एकजुटता के महत्व को रेखांकित करते हुए श्री बैंस ने शिक्षकों से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में अपना समर्थन जारी रखने की अपील की और कहा कि पीड़ित लोगों की सेवा में समर्पित भाव से डटे रहें. उन्होंने कहा कि इस चुनौतीपूर्ण समय में समाज के लिए रोल मॉडल और प्रेरक के रूप में शिक्षकों का योगदान राज्य की सहायता में अहम भूमिका निभा सकता है.

यह भी पढ़ें : बाढ़ के कहर में हर गांव तक पहुंची सरकार, पंजाब के मंत्री खुद संभाल रहे राहत मोर्चा

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Amzad Khan5 September 2025 - 5:06 PM
2 minutes read

Related Articles

Photo of पंजाब बाढ़ के शहीद परिवारों को मिलेगा नया जीवन.. AAP सांसद ने LPU में दी स्थायी नौकरी का वादा

पंजाब बाढ़ के शहीद परिवारों को मिलेगा नया जीवन.. AAP सांसद ने LPU में दी स्थायी नौकरी का वादा

5 September 2025 - 6:28 PM
Photo of दिल्ली बाढ़ संकट: बदइंतज़ामी पर उठे सवाल, लोग बोले – केजरीवाल सरकार में हालात बेहतर संभाले जाते थे

दिल्ली बाढ़ संकट: बदइंतज़ामी पर उठे सवाल, लोग बोले – केजरीवाल सरकार में हालात बेहतर संभाले जाते थे

5 September 2025 - 6:02 PM
Photo of बाढ़ के कहर में हर गांव तक पहुंची सरकार, पंजाब के मंत्री खुद संभाल रहे राहत मोर्चा

बाढ़ के कहर में हर गांव तक पहुंची सरकार, पंजाब के मंत्री खुद संभाल रहे राहत मोर्चा

5 September 2025 - 4:18 PM
Photo of गुरुग्राम को मिला विकास का सबसे बड़ा तोहफा…जानें कितने किलोमीटर लंबी होगी नई मेट्रो और कितना खर्च आएगा

गुरुग्राम को मिला विकास का सबसे बड़ा तोहफा…जानें कितने किलोमीटर लंबी होगी नई मेट्रो और कितना खर्च आएगा

5 September 2025 - 3:55 PM
Photo of बाढ़ से बेहाल पंजाब के लिए कृषि मंत्री खुड्डियां ने शिवराज सिंह चौहान से की फौरन राहत और मुआवजे की मांग

बाढ़ से बेहाल पंजाब के लिए कृषि मंत्री खुड्डियां ने शिवराज सिंह चौहान से की फौरन राहत और मुआवजे की मांग

5 September 2025 - 3:44 PM
Photo of गुरुग्राम मेट्रो का सपना हुआ सच…अब मिलेगी जाम और प्रदूषण से छुटकारा, जानें कैसे बदलेगी शहर की तस्वीर

गुरुग्राम मेट्रो का सपना हुआ सच…अब मिलेगी जाम और प्रदूषण से छुटकारा, जानें कैसे बदलेगी शहर की तस्वीर

5 September 2025 - 3:28 PM
Photo of अफगानिस्तान को राहत, पर पंजाब को इंतजार क्यों? हरपाल सिंह चीमा ने केंद्र से बाढ़ पीड़ितों के लिए मदद की गुहार लगाई

अफगानिस्तान को राहत, पर पंजाब को इंतजार क्यों? हरपाल सिंह चीमा ने केंद्र से बाढ़ पीड़ितों के लिए मदद की गुहार लगाई

5 September 2025 - 3:24 PM
Photo of सीमा पार से तस्करी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़: 3 गिरफ्तार, 3.5 लाख ड्रग मनी और 4 पिस्तौल बरामद

सीमा पार से तस्करी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़: 3 गिरफ्तार, 3.5 लाख ड्रग मनी और 4 पिस्तौल बरामद

5 September 2025 - 3:01 PM
Photo of अयोध्या पहुंचे भूटान के प्रधानमंत्री, रामलला के किए दर्शन, भूटानी परंपरा में हुआ स्वागत

अयोध्या पहुंचे भूटान के प्रधानमंत्री, रामलला के किए दर्शन, भूटानी परंपरा में हुआ स्वागत

5 September 2025 - 1:15 PM
Photo of उत्तराखंड में मातृ मृत्यु दर में गिरावट, सीएम धामी ने बताया सामूहिक सफलता

उत्तराखंड में मातृ मृत्यु दर में गिरावट, सीएम धामी ने बताया सामूहिक सफलता

5 September 2025 - 11:36 AM
Back to top button