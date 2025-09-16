Swadeshi Mela Bhopal : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने स्वदेशी मेले, भोपाल के शुभारंभ अवसर पर कहा कि भारत की पहचान सदियों से स्वावलंबन और आत्मनिर्भरता रही है. हमारे गांव हमेशा आत्मनिर्भर थे और अपने संसाधनों से जीवन यापन करते थे. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ रहा है. बड़े उद्योगपति हों या छोटे उद्यमी, सभी अपनी मेहनत से अपने गांव, जिले और प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं. इसी कारण स्वदेशी उत्पादों को अपनाना समय की सबसे बड़ी आवश्यकता बन गई है.

छोटे समूहों को बढ़ावा और पीएम मोदी का स्वागत

मुख्यमंत्री ने कहा कि छोटे-छोटे समूहों और सामूहिक प्रयासों को भी बढ़ावा देना चाहिए, ताकि समाजहित में काम करने वाले लोग अपने तरीके से योगदान दें. इसके साथ ही उन्होंने दशहरे के दिन रावण दहन और शस्त्र पूजन की परंपरा को पूरे उत्साह और धूमधाम से निभाने का संदेश भी दिया. डॉ. यादव ने यह भी बताया कि प्रधानमंत्री मोदी मध्यप्रदेश आ रहे हैं, और उनका स्वागत करना हम सभी के लिए गर्व की बात है. प्रधानमंत्री ने अपने जन्मदिन 17 सितंबर से “सेवा पखवाड़ा अभियान” शुरू करने की घोषणा की है.

महिला स्वास्थ्य, किसानों की समृद्धि और स्वदेशी का आह्वान

मुख्यमंत्री ने महिलाओं और बहनों के स्वास्थ्य पर जोर देते हुए कहा कि यदि उनकी सेहत ठीक होगी तो पूरा परिवार सशक्त और खुशहाल रहेगा. प्रदेश में महिलाओं की स्वास्थ्य जांच की व्यापक व्यवस्था की जा रही है. कृषि क्षेत्र में भी मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्यप्रदेश में 6 लाख से अधिक किसान कपास की खेती करते हैं. धार और झाबुआ के आदिवासी अंचल में नए उद्योगों और कारखानों से 1 लाख से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा, जबकि 2 लाख से अधिक लोग अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ेंगे. इस उद्योग से न केवल स्थानीय रोजगार बढ़ेगा, बल्कि देश का कपड़ा दुनिया में भी जाएगा. मुख्यमंत्री ने अंत में सभी से स्वदेशी अपनाने और देश की समृद्धि में योगदान देने का आह्वान किया.

यह भी पढ़ें : इंदौर में ट्रक हादसे के बाद मुख्यमंत्री ने अस्पताल जाकर घायलों का जाना हाल, कड़ी जांच के निर्देश दिए

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप