इंदौर में ट्रक हादसे के बाद मुख्यमंत्री ने अस्पताल जाकर घायलों का जाना हाल, कड़ी जांच के निर्देश दिए

Anup Tiwari16 September 2025 - 3:25 PM
Indore Accident
घायल मरीजों से मिले मुख्यमंत्री मोहन यादव

Indore Accident : मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में सोमवार की शाम एक बड़ा सड़क हादसा हुआ जिसने पूरे इलाके में अफरा-तफरी मचा दी. एयरपोर्ट रोड पर एक तेज रफ्तार ट्रक ने नियंत्रण खो दिया और करीब एक किलोमीटर तक राहगीरों और वाहनों को कुचलते हुए आगे बढ़ता गया. इस दर्दनाक हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि बारह लोग घायल हुए हैं.

असंतुलित ट्रक ने मारी थी टक्कर

स्थानीय चश्मदीदों ने बताया कि ट्रक अचानक असंतुलित होकर सड़क पर दौड़ पड़ा और सामने जो भी आया, उसे रौंदता चला गया. इस दौरान कई दोपहिया और चारपहिया वाहन चपेट में आ गए, जिससे सड़क पर अफरा-तफरी और चीख-पुकार मच गई.

हादसे की जानकारी मिलते ही पुलिस और राहत दल मौके पर पहुंचे और घायलों को तुरंत अस्पतालों में भर्ती कराया गया. फिलहाल सभी घायल अलग-अलग अस्पतालों में इलाज करा रहे हैं.

मुख्यमंत्री ने अस्पताल पहुंचकर जाना घायलों का हाल

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने घटना पर दुख जताते हुए आज इंदौर के अस्पताल में पहुंचकर घायलों का हाल जाना. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पीड़ितों के इलाज में कोई कोताही न बरती जाए. मुख्यमंत्री ने कुछ पीड़ितों और उनके परिवारजनों से भी बातचीत की और हरसंभव सहायता का आश्वासन दिया.

उन्होंने स्पष्ट किया कि इस हादसे के लिए जिम्मेदार लोगों को बख्शा नहीं जाएगा. उन्होंने अधिकारियों को पूरी घटना की जांच कर जल्द से जल्द रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं. गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव शिवशेखर शुक्ला को भी स्थिति का जायजा लेने के लिए इंदौर भेजा गया है.

भविष्य में नहीं होने देंगे ऐसी घटनाएं

सरकार का कहना है कि इस घटना से सबक लेते हुए आगे ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कड़े कदम उठाए जाएंगे. यह हादसा इंदौर जैसे व्यस्त शहर में सड़क सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े करता है. प्रशासन की कार्रवाई और जांच के बाद उम्मीद की जा रही है कि दोषियों को सजा मिलेगी और भविष्य में इस तरह की घटनाओं से बचाव के लिए ठोस उपाय किए जाएंगे.

