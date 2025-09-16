Uttar Pradesh

गोरखपुर में NEET की तैयारी कर रहे छात्र की हत्या, पशु तस्करों ने मुंह में मारी गोली

Ajay Yadav16 September 2025 - 1:28 PM
2 minutes read
Gorakhpur News :
गोरखपुर में NEET की तैयारी कर रहे छात्र की हत्या, पशु तस्करों ने मुंह में मारी गोली

फटाफट पढ़ें

  • गोरखपुर में छात्र दीपक की तस्करों ने की हत्या
  • मुंह में गोली मारकर शव गांव से दूर फेंका गया
  • घटना के बाद गांव में हंगामा और पथराव हुआ
  • सीएम योगी ने कड़ी कार्रवाई के दिए निर्देश
  • आरोपियों की तलाश में पुलिस की टीमें सक्रिय

Gorakhpur News : गोरखपुर के पिपराइच थाना क्षेत्र में ( NEET) की तैयारी कर रहे 19 वर्षीय छात्र दीपक गुप्ता की पशु तस्करों ने बेरहमी से हत्या कर दी, जिसके बाद इलाके में हंगामा मच गया है. बताया गया है कि आरोपियों ने दीपक के मुंह में गोली मारकर हत्या की. इस घटना के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पहला बयान सामने आया है. उन्होंने अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं. सीएम योगी के आदेश पर गोरखपुर के जिलाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, पुलिस महानिरीक्षक और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं. इस बीच सभी वरिष्ठ अधिकारी पीड़ित परिवार से बातचीत कर रहे हैं.

मौके पर भारी पुलिस बल तैनात

बता दें कि इस हत्याकांड के बाद लोग भड़क गए हैं. गुस्साएं परिजनों और ग्रामीणों ने घटना के विरोध में जमकर पथराव किया है. इस दौरान कई बार पुलिस और ग्रामीणों के बीच टकराव भी हुआ है. फिलहाल मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है.

मिली जानकारी के अनुसार, एक आरोपी पशु तस्कर को ग्रामीणों ने पकड़ लिया है. उसे ग्रामीणों के हाथों से बचाने गए एसपी और दारोगा को भी भीड़ के गुस्से का शिकार होना पड़ा और दोनों अधिकारी घायल हो गए. फिलहाल पुलिस ने बाकी आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है. जानकारी के मुताबिक, पुलिस ने आरोपियों की पहचान उनके पिकएप वाहन के जरिए कर ली है. आरोपीयों को गिरफ्तारी करने के लिए पांच टीमों का गठन किया गया है. जो अब सक्रिय हो चुकी हैं. साथ ही, सीसीटीवी फुटेज के जरिए पिकअप के रूट को आईडेंटिफाई किया गया है.

मुंह में गोली मारकर हत्या कर दी

गोरखपुर के पिपराइच थानाक्षेत्र के जंगलधूसड़ में (NEET) की तैयारी कर रहे छात्र दीपक गुप्ता की पशु तस्करों ने मुंह में गोली मारकर हत्या कर दी. रात करीब 12:30 बजे पशु तस्करों की तीन गाड़ियां गांव पहुंची. तस्कर मवेशियों को खोलने लगे और अपने साथ ले जाने लगे. तभी गांव में शोर मच गया.

बताया जा रहा है कि जब दीपक गुप्ता तस्करों का पीछा कर रहा था, तभी वे उसे पकड़ने में कामयाब हो गए. तस्करों ने उसे अपनी डीसीएम गाड़ी में बैठा लिया और अपने साथ ले गए. फिर उसके मुंह में गोली मार दी और उसके शव को उसके घर से 4 किलोमीटर दूर सरैया गांव में फेक दिया.

