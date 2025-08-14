फटाफट पढ़ें

सुप्रीम कोर्ट का आदेश आवारा कुत्ते शेल्टर में जाएं

मेनका गांधी ने कहा फैसले पर हो पुनर्विचार

दिल्ली में हैं 50 हजार अवैध चिकन सेंटर

मेनका बोलीं कुत्ते हटेंगे तो फिर आ जाएंगे

इच्छा इंसान और जानवर शांतिपूर्वक रहें

Maneka Gandhi : दिल्ली में आवारा कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी नेता मेनका गांधी ने कहा कि कोई भी नहीं चाहता कि जानवरों के साथ गलत व्यवहार हो. उन्होंने कहा कि दिल्ली में 50 हजार से भी ज्यादा चिकन सेंटर हैं, और जब तक इन पर कानून नहीं बनते, तब तक जितने कुत्ते हटाए जाएंगे, उससे ज्यादा वापस आ जाएंगे. इसलिए पहले इन चिकन सेंटरों को लेकर नियम बनाए जाने चाहिए.

दिल्ली में आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद यह मामला दिन प्रतिदिन तूल पकड़ता जा रहा है. नेताओं से लेकर अभिनेता, समाजसेवी सभी सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की आलोचना कर रहे हैं. इसी बीच पशु अधिकार कार्यकर्ता और बीजेपी नेता मेनका गांधी अपने एक बयान में कहती हैं कि कोई भी जानवरों के साथ दुर्व्यवहार का समर्थन नहीं करता.

सुप्रीम कोर्ट ने डॉग बाइट पर सख्त कदम उठाया

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने कुत्तों के काटने के बढ़ते मामलों को देखते हुए सभी आवारा कुत्तों को सुरक्षित शेल्टर हाउस में पहुंचाने का फैसला किया. आंकड़ों के मुताबिक, जनवरी 2022 से जुलाई 2025 के बीच लगभग तीन लाख डॉग बाइट के मामले दर्ज किए गए हैं. इनमें से अधिकांश मामले आवारा कुत्तों के काटने से संबंधित हैं. इसी को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला लिया है.

कुत्ते हटाने से समस्या नहीं खत्म होगी

बीजेपी नेता मेनका गांधी ने कहा कि कोई भी जानवरों के साथ दुर्व्यवहार का समर्थन नहीं करता. उन्होंने कहा कि लोग मानते हैं जानवरों को हटाने से काटने की घटनाएं कम होंगी. लेकिन ऐसा संभव नहीं है. अगर दिल्ली से 3 लाख कुत्ते हटाए भी जाएं, तो एक हफ्ते के अंदर गाजियाबाद और फरीदाबाद से उतने ही और आ जाएंगे, उन्होंने कहा कि जब तक दिल्ली में भरपूर खाना मिलेगा, जानवर आते रहेंगे.

मीट शॉप पर कड़े कानून लागू करने की मांग

बीजेपी नेता ने कहा कि दिल्ली में 50 हजार से अधिक अवैध चिकन सेंटर हैं. बिना लाइसेंस के मीट की दुकानें भी चल रही हैं. जिसकी वजह से दिल्ली में जानवर की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है. उन्होंने कहा कि पहले इन मीट शॉप के लिए भी कानून लागू होना चाहिए. वरना, यह कभी खत्म नहीं होगा.

#WATCH | Amid the debate over SC ruling on stray dogs in Delhi, animal rights activist & BJP leader Maneka Gandhi says, "…Nobody favours the ill-treatment of animals. They believe that if animals are taken away, their children would not be bitten. I agree with that. But the… pic.twitter.com/aifYKbGb9t — ANI (@ANI) August 14, 2025

मेनका गांधी ने कहा कि वह चाहती है कि मुख्य न्यायाधीश इस मामले की समीक्षा करें और तय करें कि इसका सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है. उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य एक ही है. हम भी कम कुत्ते चाहते हैं. हम चाहते हैं कि कोई जानवर किसी को न काटे और इंसान, कुत्ते तथा सभी जानवर शांति से रहें.

