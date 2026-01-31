Other Statesराज्य

सुनेत्रा पवार को NCP विधायक दल का नेता चुना गया, आज शाम डिप्टी CM की शपथ लेंगी

NCP Legislative Leader : महाराष्ट्र के दिवंगत डिप्टी सीएम अजित पवार की पत्नी और राज्यसभा सांसद सुनेत्रा पवार को एनसीपी विधायक दल का नेता चुना गया है. वह आज शाम महाराष्ट्र की डिप्टी सीएम के रूप में शपथ लेंगी और राज्य की पहली महिला उप-मुख्यमंत्री बनेंगी. सुनेत्रा पवार शनिवार दोपहर विधायक दल की बैठक में भाग लेने के लिए विधानभवन पहुंची थीं.

बता दें कि बारामती जाते समय बुधवार सुबह अजित पवार और उनके साथ सवार चार अन्य लोगों का विमान हादसे में मौत हो गई थी. पवार महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम थे और एनसीपी में बगावत के बाद पार्टी की कमान संभाल चुके थे. सुनेत्रा पवार ने पिछली बारामती लोकसभा चुनाव में हिस्सा लिया था, लेकिन उन्हें सुप्रिया सुले से हार का सामना करना पड़ा. वर्तमान में वह राज्यसभा सदस्य हैं और भविष्य में अजित पवार की खाली हुई सीट से विधानसभा चुनाव भी लड़ सकती हैं.

छगन भुजबल ने स्वागत किया

इससे पहले, महाराष्ट्र के मंत्री छगन भुजबल ने शनिवार को सुनेत्रा पवार के उपमुख्यमंत्री बनने की संभावना का स्वागत करते हुए कहा कि यह एक सही फैसला है, और एनसीपी प्रमुख अजीत पवार की अचानक मौत के बाद लोग भी यही चाहते हैं. मीडिया से बात करते हुए छगन भुजबल ने कहा, “यह अच्छा है. लोग यही चाहते हैं, और हमारे विधायक भी यही मांग कर रहे हैं. यह बिल्कुल सही है. मौजूदा हालात में, सुनेत्रा ताई को ही विधायक दल का नेता और उपमुख्यमंत्री होना चाहिए.”

शरद पवार ने जानकारी से इनकार किया

वही, दिन में, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार ने कहा कि उन्हें इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री पद के लिए एनसीपी सांसद सुनेत्रा पवार का नाम प्रस्तावित किया जा रहा है.

शरद पवार ने कहा, “मुझे इस बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं है. यह फैसला उनकी पार्टी ने किया होगा. मैंने आज अखबार में देखा कि प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे जैसे कुछ नेताओं ने इस फैसले की पहल की है.”

