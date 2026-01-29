Ajit Pawar 666 Connection : महाराष्ट्र की राजनीति में अजित पवार को उनके निर्णायक फैसलों और अचानक राजनीतिक बदलावों के लिए जाना जाता था. उनकी जिंदगी में एक अनोखा संयोग भी चर्चा में रहा, जिसे ‘666 कनेक्शन’ कहा गया. अजित पवार 66 साल के थे और उनकी मौत से ठीक 6 महीने और 6 दिन पहले उन्होंने अपना 66वां जन्मदिन मनाया था. राजनीति में ऐसे संयोग आम हैं, लेकिन इस बार यह उनके जीवन और करियर की नई परतें उजागर करता है.

महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री के रूप में 6 बार सेवा देने वाले अजित पवार का मुख्यमंत्री बनने का सपना अधूरा रह गया. बुधवार को एक दुखद विमान दुर्घटना में उनकी मौत हो गई. जमीन से जुड़े और सीधे-सादे स्वभाव के लिए जाने जाने वाले पवार ने राजनीति में लंबा सफर तय किया, लेकिन सत्ता की सर्वोच्च कुर्सी तक नहीं पहुँच सके.

अजित पवार का उपमुख्यमंत्री बनने का सफर

बता दें कि अजित पवार पहली बार 10 नवंबर 2010 को पृथ्वीराज चव्हाण सरकार में उपमुख्यमंत्री बने. करीब 22 महीने बाद उन्हें यह पद छोड़ना पड़ा, लेकिन राजनीति में उनकी वापसी तेज रही. 25 अक्टूबर 2012 को वे फिर उसी पद पर लौट आए. 2019 में उन्होंने देवेंद्र फडणवीस सरकार में केवल 80 घंटे के लिए डिप्टी सीएम का कार्यकाल निभाया, जिसे महाराष्ट्र की राजनीति का सबसे नाटकीय अध्याय माना जाता है. बाद में वे उद्धव ठाकरे के साथ सत्ता में बने रहे.

दो जुलाई 2023 को, जब वे एकनाथ शिंदे सरकार के समय एनडीए में शामिल हुए, तब भी उन्हें डिप्टी सीएम बनाया गया. 5 दिसंबर 2024 से वे फिर फडणवीस सरकार में उसी पद पर रहे. इस तरह वे कुल मिलाकर 6 बार डिप्टी सीएम बने.

एकनाथ शिंदे को अजित पवार की जरूरत थी

2019 की ‘कलाबाजी’ के बाद देवेंद्र फडणवीस का भरोसा अजित पवार पर पूरी तरह नहीं था. लेकिन सत्ता का संतुलन बनाए रखने के लिए एकनाथ शिंदे को अजित पवार की जरूरत थी. इसी वजह से उन्हें साथ बनाए रखना राजनीतिक रूप से जरूरी बन गया.

मुख्यमंत्री बनने का सपना अधूरा ही रह गया

‘666 कनेक्शन’ को लेकर चर्चाएं भले तेज हों, पर यह महज संयोग है. हकीकत यह है कि अजित पवार ने महाराष्ट्र की राजनीति पर गहरी छाप छोड़ी. 6 बार डिप्टी सीएम बने, फैसले लिए, विवाद झेले लेकिन मुख्यमंत्री बनने का सपना अधूरा ही रह गया.

