Other Statesराज्य

66वें जन्मदिन से 6 महीने 6 दिन पहले, 6 बार बने डिप्टी सीएम, अंक 6 से जुड़ा खास कनेक्शन

Ajay Yadav29 January 2026 - 1:35 PM
2 minutes read
Ajit Pawar 666 Connection :
66वें जन्मदिन से 6 महीने 6 दिन पहले, 6 बार बने डिप्टी सीएम, अंक 6 से जुड़ा खास कनेक्शन

Ajit Pawar 666 Connection : महाराष्ट्र की राजनीति में अजित पवार को उनके निर्णायक फैसलों और अचानक राजनीतिक बदलावों के लिए जाना जाता था. उनकी जिंदगी में एक अनोखा संयोग भी चर्चा में रहा, जिसे ‘666 कनेक्शन’ कहा गया. अजित पवार 66 साल के थे और उनकी मौत से ठीक 6 महीने और 6 दिन पहले उन्होंने अपना 66वां जन्मदिन मनाया था. राजनीति में ऐसे संयोग आम हैं, लेकिन इस बार यह उनके जीवन और करियर की नई परतें उजागर करता है.

महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री के रूप में 6 बार सेवा देने वाले अजित पवार का मुख्यमंत्री बनने का सपना अधूरा रह गया. बुधवार को एक दुखद विमान दुर्घटना में उनकी मौत हो गई. जमीन से जुड़े और सीधे-सादे स्वभाव के लिए जाने जाने वाले पवार ने राजनीति में लंबा सफर तय किया, लेकिन सत्ता की सर्वोच्च कुर्सी तक नहीं पहुँच सके.

अजित पवार का उपमुख्यमंत्री बनने का सफर

बता दें कि अजित पवार पहली बार 10 नवंबर 2010 को पृथ्वीराज चव्हाण सरकार में उपमुख्यमंत्री बने. करीब 22 महीने बाद उन्हें यह पद छोड़ना पड़ा, लेकिन राजनीति में उनकी वापसी तेज रही. 25 अक्टूबर 2012 को वे फिर उसी पद पर लौट आए. 2019 में उन्होंने देवेंद्र फडणवीस सरकार में केवल 80 घंटे के लिए डिप्टी सीएम का कार्यकाल निभाया, जिसे महाराष्ट्र की राजनीति का सबसे नाटकीय अध्याय माना जाता है. बाद में वे उद्धव ठाकरे के साथ सत्ता में बने रहे.

दो जुलाई 2023 को, जब वे एकनाथ शिंदे सरकार के समय एनडीए में शामिल हुए, तब भी उन्हें डिप्टी सीएम बनाया गया. 5 दिसंबर 2024 से वे फिर फडणवीस सरकार में उसी पद पर रहे. इस तरह वे कुल मिलाकर 6 बार डिप्टी सीएम बने.

एकनाथ शिंदे को अजित पवार की जरूरत थी

2019 की ‘कलाबाजी’ के बाद देवेंद्र फडणवीस का भरोसा अजित पवार पर पूरी तरह नहीं था. लेकिन सत्ता का संतुलन बनाए रखने के लिए एकनाथ शिंदे को अजित पवार की जरूरत थी. इसी वजह से उन्हें साथ बनाए रखना राजनीतिक रूप से जरूरी बन गया.

मुख्यमंत्री बनने का सपना अधूरा ही रह गया

‘666 कनेक्शन’ को लेकर चर्चाएं भले तेज हों, पर यह महज संयोग है. हकीकत यह है कि अजित पवार ने महाराष्ट्र की राजनीति पर गहरी छाप छोड़ी. 6 बार डिप्टी सीएम बने, फैसले लिए, विवाद झेले लेकिन मुख्यमंत्री बनने का सपना अधूरा ही रह गया.

ये भी पढ़ें- Ajit Pawar Plane Crash : महिला कैप्टन सांभवी पाठक के आखिरी शब्द Oh… जानें प्लेन क्रैश से पहले क्या हुआ

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Ajay Yadav29 January 2026 - 1:35 PM
2 minutes read

Related Articles

Photo of अजित पवार के विमान का ब्लैक बॉक्स बरामद, हादसे की तहकीकात शुरू

अजित पवार के विमान का ब्लैक बॉक्स बरामद, हादसे की तहकीकात शुरू

29 January 2026 - 12:52 PM
Photo of पंजाब पुलिस की बड़ी कार्रवाई, अमृतसर में 43 किलो हेरोइन जब्त, 2 नशा तस्कर गिरफ्तार

पंजाब पुलिस की बड़ी कार्रवाई, अमृतसर में 43 किलो हेरोइन जब्त, 2 नशा तस्कर गिरफ्तार

29 January 2026 - 12:25 PM
Photo of चंडीगढ़ के मेयर बने BJP के सौरभ जोशी, AAP-कांग्रेस को मिले सिर्फ इतने वोट

चंडीगढ़ के मेयर बने BJP के सौरभ जोशी, AAP-कांग्रेस को मिले सिर्फ इतने वोट

29 January 2026 - 12:02 PM
Photo of घने कोहरे में ट्रेलर से टकराई स्लीपर बस, 4 की मौत, 5 गंभीर रूप से घायल

घने कोहरे में ट्रेलर से टकराई स्लीपर बस, 4 की मौत, 5 गंभीर रूप से घायल

29 January 2026 - 11:50 AM
Photo of बारामती प्लेन क्रैश का लाइव वीडियो सामने आया, CCTV में कैद हुआ गिरता विमान

बारामती प्लेन क्रैश का लाइव वीडियो सामने आया, CCTV में कैद हुआ गिरता विमान

29 January 2026 - 10:38 AM
Photo of ‘अजित दादा अमर रहें’ के नारों से गूंजा बारामती, NCP नेताओं और समर्थकों की आंखें नम, आज अंतिम संस्कार

‘अजित दादा अमर रहें’ के नारों से गूंजा बारामती, NCP नेताओं और समर्थकों की आंखें नम, आज अंतिम संस्कार

29 January 2026 - 9:41 AM
Photo of अजित पवार की मौत पर CM फडणवीस और डिप्टी CM शिंदे भड़के, कहा- ‘राजनीति करना दुर्भाग्यपूर्ण’

अजित पवार की मौत पर CM फडणवीस और डिप्टी CM शिंदे भड़के, कहा- ‘राजनीति करना दुर्भाग्यपूर्ण’

29 January 2026 - 8:32 AM
Photo of महाराष्ट्र में डिप्टी CM अजित पवार का अंतिम संस्कार आज, राजकीय सम्मान और कड़े सुरक्षा इंतजाम

महाराष्ट्र में डिप्टी CM अजित पवार का अंतिम संस्कार आज, राजकीय सम्मान और कड़े सुरक्षा इंतजाम

29 January 2026 - 8:02 AM
Photo of पंजाब सरकार के बैकफिंको ने 256 लाभार्थियों को दिया 8.25 करोड़ रुपये का स्वरोज़गार और शिक्षा ऋण

पंजाब सरकार के बैकफिंको ने 256 लाभार्थियों को दिया 8.25 करोड़ रुपये का स्वरोज़गार और शिक्षा ऋण

28 January 2026 - 6:54 PM
Photo of स्पीकर कुलतार संधवां ने उप मुख्यमंत्री अजीत पवार एवं अन्य अधिकारियों के निधन पर शोक व्यक्त किया

स्पीकर कुलतार संधवां ने उप मुख्यमंत्री अजीत पवार एवं अन्य अधिकारियों के निधन पर शोक व्यक्त किया

28 January 2026 - 6:02 PM
Back to top button