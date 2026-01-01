Madhya Pradesh

इंदौर में दूषित पानी से छह माह के मासूम की मौत, इलाके में हड़कंप

Ajay Yadav1 January 2026 - 2:11 PM
2 minutes read
Madhya Pradesh News :
इंदौर में दूषित पानी से छह माह के मासूम की मौत, इलाके में हड़कंप

Madhya Pradesh News : मध्य प्रदेश के इंदौर जिले भागीरथपुरा क्षेत्र में मराठी मोहल्ले की गलियों में उस दर्द की गूंज सुनाई देती है, जिसने एक पूरे परिवार को हिलाकर रख दिया. दरअसल, यहां दूषित पानी की वजह से छह महीने के मासूम की मौत हो गई. इस घटना के बाद पूरे क्षेत्र में मातम फैल गया है. वहीं, स्थानीय लोगों में आक्रोश का माहौल है. बच्चे के परिजनों ने प्रशासन और नगर निगम पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं.

भागीरथपुरा के मराठी मोहल्ले में रहने वाले साहू परिवार का कहना है कि इलाके में काफी समय से गंदा और बदबूदार पानी सप्लाई हो रहा था. कई बार शिकायत के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई. इसी दूषित पानी के कारण उनके छह महीने के बेटे की मौत हो गई. बच्चे को उल्टी और दस्त की शिकायत थी, उसकी हालत लगातार बिगड़ती गई. परिजन उसे अस्पताल लेकर गए लेकिन डॉक्टर उसे बचा नहीं सके.

दूषित पानी से छह माह के मासूम की मौत

वहीं, मासूम की मौत के बाद मां साधना साहू का रो-रोकर बुरा हाल है. उन्होंने कहा कि लगभग दस साल की मन्नतों और दुआओं के बाद उन्हें बेटा हुआ था. प्रेग्नेंसी के दौरान गंभीर गायनिक समस्याएं रहीं, जिस कारण करीब नौ महीने तक बेड रेस्ट पर रहना पड़ा. साधना का कहना है कि मां का दूध कम आने के कारण मजबूरी में बाहर से दूध लाकर बच्चे को पिलाना पड़ता था, जिसमें पानी मिलाया जाता था. वही पानी उनके बच्चे के लिए जानलेवा साबित हुआ.

इलाके के पानी से बच्चों की सेहत पर खतरा

परिवार ने यह भी आरोप लगाया कि उनकी दस साल की बेटी को भी लगातार पेट दर्द और पेट से जुड़ी समस्याएं हो रही हैं, जिससे साफ है कि इलाके का पानी लोगों की सेहत के लिए खतरनाक बन चुका है. उन्होंने कहा कि मेरा बच्चा चला गया, लेकिन पता नहीं और कितने मासूम इस वजह से खतरे में हैं.

सीएम ने लिया संज्ञान

वहीं, स्वास्थ्य विभाग के आंकड़े भी स्थिति की गंभीरता दिखा रहे हैं. विभाग के मुताबकि, दूषित पानी से अब तक 149 लोग बीमार पड़ चुके हैं, जिन्हें उल्टी-दस्त और पेट संबंधी शिकायतें हैं. इनमें से सात लोगों की मौत हो चुकी है. इस मामले की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी संज्ञान लिया है और पीड़ित परिवार से मुलाकात का कार्यक्रम तय किया है.

ये भी पढ़ें – मसौदा मतदाता सूची में नाम नहीं होने से 82 वर्षीय बुजुर्ग ने उठाया खौफनाक कदम, बेटे ने बताई पूरी सच्चाई

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Ajay Yadav1 January 2026 - 2:11 PM
2 minutes read

Related Articles

Photo of मध्यप्रदेश में ट्रिपल मर्डर, कारोबारी समेत 2 की गोली लगने से मौत

मध्यप्रदेश में ट्रिपल मर्डर, कारोबारी समेत 2 की गोली लगने से मौत

1 January 2026 - 1:54 PM
Photo of दमोह-छतरपुर हाईवे पर डंपर हादसा, कांग्रेस नेता समेत 3 की मौत

दमोह-छतरपुर हाईवे पर डंपर हादसा, कांग्रेस नेता समेत 3 की मौत

23 December 2025 - 8:32 AM
Photo of व्यापम घोटाला : 10 दोषियों को CBI कोर्ट ने सुनाई सश्रम कारावास की सजा

व्यापम घोटाला : 10 दोषियों को CBI कोर्ट ने सुनाई सश्रम कारावास की सजा

17 December 2025 - 8:25 AM
Photo of ISI के निशाने पर शिवराज सिंह चौहान, खतरे को देखते हुए बढ़ाई Z+ सिक्योरिटी

ISI के निशाने पर शिवराज सिंह चौहान, खतरे को देखते हुए बढ़ाई Z+ सिक्योरिटी

13 December 2025 - 4:11 PM
Photo of सरकार की रणनीति सफल : 43 लाख के इनामी नक्सली दीपक और रोहित ने किया आत्मसमर्पण

सरकार की रणनीति सफल : 43 लाख के इनामी नक्सली दीपक और रोहित ने किया आत्मसमर्पण

12 December 2025 - 11:24 AM
Photo of सागर में पुलिस वैन और कंटेनर की जोरदार टक्कर, कई जवानों की मौत, 1 की हालत गंभीर

सागर में पुलिस वैन और कंटेनर की जोरदार टक्कर, कई जवानों की मौत, 1 की हालत गंभीर

10 December 2025 - 1:55 PM
Photo of मध्य प्रदेश मंत्री-परिषद की बैठक में 1,070 करोड़ की नगरीय परियोजनाओं और परिवहन उप निरीक्षक नियुक्तियों से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय

मध्य प्रदेश मंत्री-परिषद की बैठक में 1,070 करोड़ की नगरीय परियोजनाओं और परिवहन उप निरीक्षक नियुक्तियों से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय

2 December 2025 - 12:55 PM
Photo of मौलाना मदनी बोले : जिहाद पवित्र है, सुप्रीम कोर्ट का अधिकार सिर्फ संविधान की रक्षा तक

मौलाना मदनी बोले : जिहाद पवित्र है, सुप्रीम कोर्ट का अधिकार सिर्फ संविधान की रक्षा तक

29 November 2025 - 3:49 PM
Photo of MP Rape Case का दोषी गिरफ्तार, भागने की कोशिश में शॉर्ट एनकाउंटर, अस्पताल में भर्ती

MP Rape Case का दोषी गिरफ्तार, भागने की कोशिश में शॉर्ट एनकाउंटर, अस्पताल में भर्ती

28 November 2025 - 11:54 AM
Photo of Madhya Pradesh Rape Case : रायसेन में 6 साल की बच्ची से दुष्कर्म, गुस्साए लोगों का हंगामा

Madhya Pradesh Rape Case : रायसेन में 6 साल की बच्ची से दुष्कर्म, गुस्साए लोगों का हंगामा

26 November 2025 - 6:41 PM
Back to top button