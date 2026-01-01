Madhya Pradesh News : मध्य प्रदेश के इंदौर जिले भागीरथपुरा क्षेत्र में मराठी मोहल्ले की गलियों में उस दर्द की गूंज सुनाई देती है, जिसने एक पूरे परिवार को हिलाकर रख दिया. दरअसल, यहां दूषित पानी की वजह से छह महीने के मासूम की मौत हो गई. इस घटना के बाद पूरे क्षेत्र में मातम फैल गया है. वहीं, स्थानीय लोगों में आक्रोश का माहौल है. बच्चे के परिजनों ने प्रशासन और नगर निगम पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं.

भागीरथपुरा के मराठी मोहल्ले में रहने वाले साहू परिवार का कहना है कि इलाके में काफी समय से गंदा और बदबूदार पानी सप्लाई हो रहा था. कई बार शिकायत के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई. इसी दूषित पानी के कारण उनके छह महीने के बेटे की मौत हो गई. बच्चे को उल्टी और दस्त की शिकायत थी, उसकी हालत लगातार बिगड़ती गई. परिजन उसे अस्पताल लेकर गए लेकिन डॉक्टर उसे बचा नहीं सके.

दूषित पानी से छह माह के मासूम की मौत

वहीं, मासूम की मौत के बाद मां साधना साहू का रो-रोकर बुरा हाल है. उन्होंने कहा कि लगभग दस साल की मन्नतों और दुआओं के बाद उन्हें बेटा हुआ था. प्रेग्नेंसी के दौरान गंभीर गायनिक समस्याएं रहीं, जिस कारण करीब नौ महीने तक बेड रेस्ट पर रहना पड़ा. साधना का कहना है कि मां का दूध कम आने के कारण मजबूरी में बाहर से दूध लाकर बच्चे को पिलाना पड़ता था, जिसमें पानी मिलाया जाता था. वही पानी उनके बच्चे के लिए जानलेवा साबित हुआ.

इलाके के पानी से बच्चों की सेहत पर खतरा

परिवार ने यह भी आरोप लगाया कि उनकी दस साल की बेटी को भी लगातार पेट दर्द और पेट से जुड़ी समस्याएं हो रही हैं, जिससे साफ है कि इलाके का पानी लोगों की सेहत के लिए खतरनाक बन चुका है. उन्होंने कहा कि मेरा बच्चा चला गया, लेकिन पता नहीं और कितने मासूम इस वजह से खतरे में हैं.

सीएम ने लिया संज्ञान

वहीं, स्वास्थ्य विभाग के आंकड़े भी स्थिति की गंभीरता दिखा रहे हैं. विभाग के मुताबकि, दूषित पानी से अब तक 149 लोग बीमार पड़ चुके हैं, जिन्हें उल्टी-दस्त और पेट संबंधी शिकायतें हैं. इनमें से सात लोगों की मौत हो चुकी है. इस मामले की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी संज्ञान लिया है और पीड़ित परिवार से मुलाकात का कार्यक्रम तय किया है.

