राजनीति

शिवसेना UBT में बढ़ी हलचल, 6 बागी सांसद आज दिल्ली में करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस

Ajay Yadav22 June 2026 - 8:41 AM
2 minutes read
Shiv Sena UBT :
शिवसेना UBT में बढ़ी हलचल, 6 बागी सांसद आज दिल्ली में करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस

Shiv Sena UBT : महाराष्ट्र की राजनीति में शिवसेना (UBT) के भीतर जारी हलचल थमती नजर नहीं आ रही है. पार्टी के कुछ सांसदों के अलग रुख अपनाने की चर्चाओं के बीच राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं. बताया जा रहा है कि उद्धव ठाकरे ने 27, 28 और 29 जून को संबंधित क्षेत्रों का दौरा करने की योजना बनाई है, ताकि मौजूदा स्थिति पर पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं से संवाद किया जा सके.

इसी बीच जानकारी सामने आई है कि यूबीटी के छह सांसद सोमवार को दिल्ली पहुंच सकते हैं. उनके द्वारा संयुक्त रूप से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किए जाने की भी चर्चा है. राजनीतिक गलियारों में यह अटकलें लगाई जा रही हैं कि इस दौरान वे अपने अगले कदम को लेकर कोई महत्वपूर्ण घोषणा कर सकते हैं.

बागी सांसद कर सकते हैं औपचारिक ऐलान

सूत्रों के अनुसार, इन सांसदों की ओर से पार्टी से अलग होने को लेकर औपचारिक रुख स्पष्ट किया जा सकता है. हालांकि, अब तक उनकी तरफ से किसी आधिकारिक घोषणा की पुष्टि नहीं हुई है. दूसरी ओर, उद्धव ठाकरे ने आरोप लगाया है कि उनके सांसदों को प्रभावित करने की कोशिश की गई है.

यह भी चर्चा है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सांसद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को सौंपे गए पत्र से जुड़े दस्तावेज सार्वजनिक कर सकते हैं. साथ ही वे अपने रुख और फैसले के पीछे की वजहों को भी सामने रख सकते हैं.

फडणवीस बोले ऑपरेशन टाइगर सफल रहा

हालांकि, बागी सांसदों ने अभी तक सार्वजनिक रूप से किसी अलग गुट के गठन या पार्टी छोड़ने की घोषणा नहीं की है. इसके बावजूद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि ‘ऑपरेशन टाइगर’ सफल रहा है. इस संबंध में पूछे गए सवाल पर उन्होंने संगठन की स्थिति को मजबूत बताते हुए कहा कि चिंता की कोई बात नहीं है और जिन लोगों को आत्ममंथन की आवश्यकता है, उन्हें ऐसा करना चाहिए.

शिंदे बोले जल्द मिलेगी बड़ी खबर

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भी इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वे कोई भी अभियान अधूरा नहीं छोड़ते, उन्होंने कहा कि जब भी कोई कदम उठाया जाता है तो उसे पूरा किया जाता है. शिंदे ने यह भी कहा था कि जल्द ही एक बड़ी खबर सामने आएगी. इसके बाद राजनीतिक हलकों में यह चर्चा तेज हो गई कि उनका इशारा सांसदों की प्रस्तावित प्रेस कॉन्फ्रेंस की ओर हो सकता है.

ये भी पढ़ें- यमुनानगर में 11वीं की छात्रा ने की आत्महत्या, मामले की जांच में जुटी पुलिस

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Ajay Yadav22 June 2026 - 8:41 AM
2 minutes read

Related Articles

Photo of नकली वीडियो के पीछे की सच्चाई सामने आ चुकी है, वीडियो में 1,191 फ्रेम और एक भी फ्रेम मेरे किसी भी शारीरिक लक्षण से मेल नहीं खाता- सीएम मान

नकली वीडियो के पीछे की सच्चाई सामने आ चुकी है, वीडियो में 1,191 फ्रेम और एक भी फ्रेम मेरे किसी भी शारीरिक लक्षण से मेल नहीं खाता- सीएम मान

19 June 2026 - 1:28 PM
Photo of 6 सांसदों के दलबदल की चर्चा के बीच उद्धव ने बुलाई बैठक, बागी सांसद नहीं पहुंचे

6 सांसदों के दलबदल की चर्चा के बीच उद्धव ने बुलाई बैठक, बागी सांसद नहीं पहुंचे

19 June 2026 - 8:36 AM
Photo of सरकार की पेपर लीक रोकने की नियत नहीं, व्यवस्था बदलने के लिए जनता को सड़क पर आना पड़ेगा- केजरीवाल

सरकार की पेपर लीक रोकने की नियत नहीं, व्यवस्था बदलने के लिए जनता को सड़क पर आना पड़ेगा- केजरीवाल

18 June 2026 - 5:14 PM
Photo of राजभर के दावे पर अखिलेश का पलटवार, सुभासपा प्रमुख को बताया ‘अफवाह फैलाने वाला मंत्री’

राजभर के दावे पर अखिलेश का पलटवार, सुभासपा प्रमुख को बताया ‘अफवाह फैलाने वाला मंत्री’

18 June 2026 - 11:58 AM
Photo of प्रधानमंत्री हिम्मत दिखाएं और तीन भारतीयों की हत्या पर ट्रंप तक भारत की कड़ी नाराजगी पहुंचाएं- केजरीवाल

प्रधानमंत्री हिम्मत दिखाएं और तीन भारतीयों की हत्या पर ट्रंप तक भारत की कड़ी नाराजगी पहुंचाएं- केजरीवाल

17 June 2026 - 7:54 PM
Photo of ओवैसी ने UP चुनाव को लेकर भरी हुंकार, बाबू सिंह कुशवाहा के साथ गठबंधन का किया ज़िक्र

ओवैसी ने UP चुनाव को लेकर भरी हुंकार, बाबू सिंह कुशवाहा के साथ गठबंधन का किया ज़िक्र

16 June 2026 - 3:45 PM
Photo of क्या शिंदे गुट में जा सकते हैं उद्धव ठाकरे गुट के सांसद? संजय राउत ने अटकलों को किया खारिज

क्या शिंदे गुट में जा सकते हैं उद्धव ठाकरे गुट के सांसद? संजय राउत ने अटकलों को किया खारिज

16 June 2026 - 1:12 PM
Photo of जल्द भारत में एक मजबूत प्रधानमंत्री होगा, जो अमेरिका से हर अपमान और हत्या का बदला लेगा – केजरीवाल

जल्द भारत में एक मजबूत प्रधानमंत्री होगा, जो अमेरिका से हर अपमान और हत्या का बदला लेगा – केजरीवाल

15 June 2026 - 7:38 PM
Photo of ईडी पार्टी के पदाधिकारी पंजाब में नशा बेचते पकड़े गए, क्या ईडी पार्टी से नशे के तार जुड़े हैं? – केजरीवाल

ईडी पार्टी के पदाधिकारी पंजाब में नशा बेचते पकड़े गए, क्या ईडी पार्टी से नशे के तार जुड़े हैं? – केजरीवाल

15 June 2026 - 3:02 PM
Photo of CM मान ने मेहनत से पंजाब को काले दौर से बाहर निकाला, हमें अच्छे कामों को रुकने नहीं देना चाहिए: केजरीवाल

CM मान ने मेहनत से पंजाब को काले दौर से बाहर निकाला, हमें अच्छे कामों को रुकने नहीं देना चाहिए: केजरीवाल

15 June 2026 - 12:23 PM
Back to top button