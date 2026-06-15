New Delhi : आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने अमेरिकी हमले में तीन भारतीयों की मौत पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) से दो टूक कहा कि जल्द ही भारत में एक मजबूत प्रधानमंत्री होगा, जो अमेरिका से हर अपमान और हत्या का बदला लेगा। भारतीय जहाजों पर जिन भारतीयों की जान गई है, उसके लिए ट्रम्प सीधे जिम्मेदार हैं। ट्रम्प एक कायर और बेरहम हत्यारे हैं। उन्हांेने कहा कि अमेरिकी हमले में भारतीयों की हत्या के बाद भी ट्रम्प के साथ काम करने के लिए प्रधानमंत्री उत्सुक हैं। लेकिन ट्रम्प ये गलहफहमी छोड़ दें कि हमारे प्रधानमंत्री कमजोर और चुप हैं, तो 140 करोड़ भारतीय भी कमजोर हैं और चुप रहेंगे।

“आप” के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने डोनाल्ड ट्रंप से एक्स पर कहा कि जिन भारतीयों की जान गई है, उसके लिए आपको जवाबदेह ठहराया जाएगा। आप एक कायर और बेरहम हत्यारे हैं। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि पीएम मोदी इस पर चुप हैं। लेकिन जल्द ही, भारत को एक मजबूत प्रधानमंत्री मिलेगा। वह प्रधानमंत्री आपको आपके कुकर्मों की सजा जरूर देगा।

आज पूरे देश का खून खौल रहा है – केजरीवाल

अरविंद केजरीवाल ने वीडियो में आगे कहा कि आज पूरे देश का खून खौल रहा है। लोग बहुत ज्यादा गुस्से में हैं। ट्रंप ने तीन जहाजों के ऊपर हमला किया। 8 जून, 10 जून और 11 जून को हुए इन हमलों के दौरान जहाजों में भारत के 68 लोग सवार थे, जिनमें से तीन भारतीय मारे गए। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री ने एक शब्द नहीं बोला। 8 जून को हमला हुआ, प्रधानमंत्री जी चुप रहे। 10 जून और 11 जून को हमला हुआ, तब भी मोदी जी चुप रहे। 10 जून को ट्रंप ने ट्वीट करके प्रधानमंत्री जी को सबसे लंबे समय तक पद पर रहने वाला प्रधानमंत्री बनने पर बधाई दी। इसके जवाब में प्रधानमंत्री ने भी ट्वीट करके ट्रंप को धन्यवाद कहा और लिखा कि वह उनके साथ काम करने के लिए उत्सुक हैं। इसका क्या मतलब है? प्रधानमंत्री उस हत्यारे के साथ काम करने के लिए उत्सुक क्यों हैं, जिसने तीन भारतीयों की हत्या की है?

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हद तो तब हो गई जब हमारे देश के विदेश मंत्री ने अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रुबियो को फोन किया, तो अमेरिका ने उल्टे भारत को ही दोबारा धमकी दे दी। अमेरिका ने तीन भारतीयों की मौत पर कोई खेद या अफसोस नहीं जताया। उसने हमारे विदेश मंत्री को धमकी दी कि अगर अमेरिका के आदेश नहीं मानोगे, तो इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। आखिर यह क्या है? मोदी जी ट्रंप के सामने इतने मजबूर क्यों हैं? उन्होंने ट्रंप के सामने पूरे देश की नाक कटा दी है और देश का अपमान कराया है। अगर रूस, चीन, ईरान या किसी और देश का एक भी नागरिक मारा जाता, तो क्या वह देश अमेरिका या ट्रंप को छोड़ देता? क्या वह देश चुप रहता? आज हमारे देश का प्रधानमंत्री चुप क्यों है? आखिर उनकी क्या मजबूरी है?

“मैं ट्रंप को यह बताना चाहता हूं कि आप हत्यारे हैं”

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मैं ट्रंप को यह बताना चाहता हूं कि आप हत्यारे हैं। आपको पीस प्राइज चाहिए न और आप खुद को खुदा समझते हैं? लेकिन असल में आप एक मर्डरर हैं। ट्रंप को यह नहीं सोचना चाहिए कि अगर आज हमारे देश के प्रधानमंत्री कमजोर हैं, तो 140 करोड़ भारतवासी भी कमजोर हैं। भारत के लोग कमजोर नहीं हैं। अगर हमारे देश का प्रधानमंत्री चुप है, तो हम चुप रहने वाले नहीं हैं। हमारी 5,000 साल की सभ्यता है। बहुत जल्द हमारे देश में एक मजबूत प्रधानमंत्री होगा और ट्रंप ने भारत का जितना अपमान किया है और जितने भारतीयों की हत्या की है, उसका बदला अमेरिका और ट्रंप से जरूर लिया जाएगा।

उधर, “आप” पंजाब के प्रभारी और दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि जब प्रधानमंत्री विदेश यात्राओं पर जाते हैं, तो एयरपोर्ट पर तालियां बजाने के लिए वहां रह रहे भारतीयों को बुला लेते हैं। वहां उनके डांस और बच्चों के साथ अपनी तस्वीरें ट्वीट करके मोदी जी यह बताने की कोशिश करते हैं कि भारतीय उनसे कितना प्रेम करते हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या वह विदेशों में रहने वाले इन भारतीयों से प्रेम करते हैं? अमेरिका के हाथों भारत के तीन नागरिक मारे गए, लेकिन मोदी जी ने इस पर एक शब्द भी नहीं बोला। ये मारे गए लोग वही हैं, जो मोदी जी के एयरपोर्ट पहुंचने पर उनके लिए तालियां बजाते हैं।

मनीष सिसोदिया ने कहा कि आज समुद्री जहाजों में लाखों भारतीय फंसे हुए हैं और उन्हें यह डर है कि अमेरिकी हमले में कहीं उनकी जान न चली जाए। उनके परिवार सहमे हुए हैं और करोड़ों भारतीय उनके लिए चिंता कर रहे हैं। लेकिन मोदी जी एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। उन्होंने एक ट्वीट तक नहीं किया कि मैंने अपने दोस्त डोनाल्ड ट्रंप को, जिन्होंने हाल ही में मुझे बधाई दी थी, यह साफ कह दिया है कि भारतीयों पर हमला नहीं होगा। उल्टे अमेरिका के मंत्री आकर भारत को धमका जाते हैं कि अगर इस तरह की कोई हरकत की तो वे छोड़ेंगे नहीं और हमारे प्रधानमंत्री चुप बैठे हैं।

“ट्रंप ने मोदी जी की कोई बड़ी दुखती रग दबा रखी है”

मनीष सिसोदिया ने कहा कि आजकल लोगों के बीच यह चर्चा चल रही है कि डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी जी की कोई बड़ी दुखती रग दबा रखी है। यही वजह है कि ट्रंप चाहे कुछ भी कर लें, मोदी जी उनके खिलाफ कभी एक शब्द नहीं बोलेंगे। अगर यह बात सच नहीं है, तो दिखा दीजिए कि 56 इंच का सीना क्या होता है।

ये भी पढ़ें – जयपुर में CJP प्रदर्शन के दौरान हंगामा, संस्थापक अभिजीत दीपके को युवक ने मारा थप्पड़

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप