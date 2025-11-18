Shashi Tharoor : कांग्रेस नेता और सांसद शशि थरूर इन दिनों लगातार अपने बदले हुए सुरों की वजह से चर्चा में बने हुए हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही उनकी भाषा, रवैया और बयान बदले हुए दिख रहे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता होने के बावजूद थरूर अक्सर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार के कुछ फैसलों की सराहना करते हुए नजर आए हैं। उनके इस रवैये से कांग्रेस खेमे में हलचल तेज हो गई है और राजनीतिक गलियारों में कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं।

थरूर का नया पोस्ट, सियासत में हलचल

शशि थरूर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक विस्तृत पोस्ट शेयर करते हुए पीएम मोदी की सोच और उनके बयानों की तारीफ़ की। उन्होंने लिखा कि प्रधानमंत्री मोदी देश को ‘गुलामी की मानसिकता’ से बाहर निकालने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। थरूर ने यह भी कहा कि भारत अब सिर्फ एक उभरती अर्थव्यवस्था नहीं, बल्कि दुनिया के सामने एक उदाहरण बन चुका है।

उनका यह बयान ऐसे समय में आया है जब कांग्रेस सरकार और बीजेपी के बीच तीखी राजनीतिक लड़ाई जारी है। ऐसे में थरूर का केंद्र की नीतियों की प्रशंसा करना कई नेताओं के बीच सवाल खड़े कर रहा है कि आखिर थरूर क्या संकेत देना चाहते हैं।

मैकाले पर पीएम मोदी के बयान की तारीफ़

थरूर ने अपने पोस्ट में पीएम मोदी के उस बयान का भी समर्थन किया जिसमें उन्होंने मैकाले की शिक्षा प्रणाली और उसकी प्रभाव वाली मानसिकता पर सवाल उठाए थे। थरूर ने लिखा कि मोदी का यह आह्वान महत्वपूर्ण है क्योंकि यह देश की सांस्कृतिक पहचान को मजबूत करने की दिशा में अहम कदम है।

कार्यक्रम में मौजूद रहने को बताया सौभाग्य

शशि थरूर ने यह भी बताया कि खांसी-जुकाम के बावजूद वह कार्यक्रम में मौजूद रहे और खुद को सौभाग्यशाली महसूस किया। उनकी यह पंक्ति भी सोशल मीडिया पर काफी चर्चा में है, क्योंकि इसमें उन्होंने कार्यक्रम और प्रधानमंत्री के भाषण को लेकर खुलकर प्रशंसा की।

राजनीतिक तापमान बढ़ना तय

थरूर के बदले सुर और बार-बार पीएम मोदी की तारीफ़ के चलते कांग्रेस के भीतर असहजता बढ़ना स्वाभाविक है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर सियासी पारा और चढ़ सकता है।

