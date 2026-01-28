बड़ी ख़बरराजनीति

अजित पवार की मौत के बाद पहली बार आई चाचा शरद पवार की प्रतिक्रिया, नम आखों से बोले ये बात

Ajit Pawar Plane Crash

Ajit Pawar Plane Crash: महाराष्‍ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार की मौत के बाद राजनीतिक गलियारे गमगीन हो गए हैं। एक सभा को संबोधित करने बारामती जा रहे डीप्टी सीएम की प्लेन क्रैस में दुखद मौत हो गई, जिसके बाद उनके प्रसंशकों में भी दुख की लहर दौड़ गई है। परिवार के हर एक सदस्यों का रो-रोकर बुरा हाल हुआ है। वहीं तमाम नेता व परिजनों के बाद अब चाचा शरद पवार का भी बयान सामने आया है।  

राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाने की अपील

शरद पवार अपने भतीजे अजित की असमय मौत पर भावुक हैं। बारामती में हुए इस हादसे पर उन्होंने नम आखों से कहा कि, यह पूरी तरह एक हादसा है। कृपया इसे राजनीति में न लाएं। इस दौरान उन्होंने किसी भी तरह की साजिश बताने से इनकार किया। उनका कहना है कि यह हादसा है और ऐसे समय में इस मुद्दे को राजनीतिक मुद्दा ना बनाएं।

‘पूरे राज्य की क्षति’

अजित पवार के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए शरद पवार ने कहा, “यह केवल परिवार या राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की नहीं, बल्कि पूरे राज्य की अपूरणीय क्षति है। उन्होंने यह भी कहा कि अजित पवार की कमी की भरपाई कभी नहीं की जा सकती।

शरद पवार के उत्तराधिकारी थे अजित पवार

उल्लेखनीय है कि अजित पवार ने शरद पवार की छत्रछाया में राजनीति शुरू की थी। उनको शरद पवार का उत्तराधिकारी माना जाता था। हालांकि बाद में दोनों की राजानीतिक राहें अलग हो गई थी, लेकिन परिवार के रूप में पवार फैमिली एकजुट ही थी। अभी कुछ दिनों पहले महाराष्ट्र में हुए निकाय चुनाव में भी कई जगहों पर एनसीपी के दोनों धड़ों ने साथ-साथ चुनाव लड़ा था। 

