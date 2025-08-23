फटाफट पढ़ें

आजमगढ़ में 1 लाख के इनामी शंकर कनौजिया ढेर

मौके से कार्बाइन, पिस्टल व कारतूस बरामद

2011 हत्या और 2024 अपहरण का आरोपी

पुलिस ने घेराबंदी कर शंकर को घायल किया

कई जिलों की पुलिस उसकी तलाश में लगी थी

Azamgarh Encounter : उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिलें में एसटीएफ के साथ हुई मुठभेड़ में एक लाख का इनामी बदमाश शंकर कनौजिया ढेर हो गया. इस दौरान मौके से एक कार्बाइन और 9mm पिस्टल और बड़ी मात्रा में जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं. शंकर कनौजिया साल 2011 में दोहरीघाट क्षेत्र में लूट और हत्या के मामले में वांछित था. उस पर कई गंभीर मामले दर्ज थे, जिनमें हत्या, अपहरण और लूट शामिल हैं.

फरार कुख्यात अपराधी गैंग के साथ सक्रिय

आजमगढ़ में एसटीएफ और पुलिस ने संयुक्त रूप से एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 1 लाख के इनामी बदमाश शंकर कनौजिया एनकाउंटर में मार गिराया. शंकर लंबे समय से पूर्वांचल के कुख्यात अपराधियों में शामिल था और उस पर लूट, अपहरण और हत्या जैसे कई गंभीर मामलों में मुकदमे दर्ज थे. साल 2011 में दोहरीघाट क्षेत्र में हुई हत्या और जुलाई 2024 में महाराजगंज के एक व्यक्ति के अपहरण व हत्या की वारदात के बाद से फरार चल रहा था. पुलिस के मुताबकि, फरारी के दौरान भी वह अपने गैंग के साथ मिलकर लगातार आपराधिक वारदातों को अंजाम देता रहा है.

आजमगढ़ में घेराबंदी की गई

वाराणसी एसटीएफ को सूचना मिली थी कि शंकर कनौजिया अपने गैंग के साथ आजमगढ़ के जहानागंज थाना क्षेत्र में किसी बड़ी वारदात के लिए साजिश रच रहा है. इस आधार पर पुलिस टीम ने इलाके में घेराबंदी की. गिरफ्तारी की कोशिश के दौरान शंकर कनौजिया ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी. इस दौरान जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी गोली चलाई. फायरिंग के दौरान गोली लगने से शंकर कनौजिया गंभीर रूप से घायल हो गया. इसके बाद उसे नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

बड़ी मात्रा में जिंदा कारतूस व खोखा बरामद हुए

पुलिस को मौके से एक 9mm कार्बाइन, 9mm पिस्टल, एक खुखरी और बड़ी मात्रा में जिंदा कारतूस व खोखा बरामद हुए हैं. शंकर कनौजिया का आपराधिक इतिहास लंबा रहा है. वर्ष 2011 में दोहरीघाट क्षेत्र में लूट के दौरान उसने विंध्याचल पांडे नाम के व्यक्ति की गला रेतकर हत्या कर दी थी, तभी से वह फरार चल रहा था.

तलाश में कई जिलों की पुलिस लगी हुई थी

इतना ही नहीं जुलाई 2024 में उसने महाराजगंज के रहने वाले शैलेंद्र सिंह का अपहरण कर लोडर गाड़ी लूट ली थी. इस घटना के दौरान शैलेंद्र सिंह की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी और उसका धड़ अलग कर सिर गायब कर दिया गया था. इस मामले में शंकर कनौजिया पर एक लाख रुपये का इनाम घोषित किया गया था. पुलिस के अनुसार, शंकर लंबे समय से पूर्वांचल क्षेत्र में सक्रिय था और अपने गिरोह के साथ लगातार लूट, अपहरण और हत्या जैसी घटनाओं को अंजाम दे रहा था. उसकी तलाश में कई जिलों की पुलिस लगी हुई थी.

