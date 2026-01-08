Vijay Singh Gond Death : दुद्धी से सपा विधायक विजय सिंह गोंड का गुरुवार 8 जनवरी को निधन हो गया. उनका इलाज एसजीपीजीआई लखनऊ में चल रहा था, जहां उन्होंने अंतिम सांस ली. दोनों किडनी खराब होने के कारण उनकी हालत गंभीर थी. उनके फेसबुक पेज पर एक भावुक संदेश साझा किया गया. जिसमें बताया गया कि उनका अंतिम संस्कार कनहर नदी घाट पर किया जाएगा. विजय सिंह गोड यूपी की राजनीति के वरिष्ठ नेताओं में से थे और आठ बार विधायक का चुनाव जीता.

फेसबुक पोस्ट में लिखा गया, “दुद्धी की धरती आज शोक में डूबी है. हमारे प्रिय, सरल और संघर्षशील नेता विजय सिंह गोंड, समाजवादी पार्टी के लोकप्रिय विधायक, अब हमारे बीच नहीं रहे. यह सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि दुद्धी विधानसभा का एक सच्चा अभिभावक खोने का दिन है, उन्होंने अपना जीवन गरीब, वंचित, आदिवासी और आम जनता की सेवा में बिताया. वे सत्ता में नहीं, सेवा में विश्वास रखते थे. उनका हर कदम दुद्धी के विकास और लोगों के अधिकारों के लिए समर्पित रहा. उनका स्नेह, संघर्ष और मुस्कान हमेशा हमारी स्मृतियों में जीवित रहेगा.

वहीं, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शोक जताते हुए कहा, “दुद्धी से सपा विधायक श्री विजय सिंह गौड़ जी का निधन, अत्यंत दुःखद! ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दें. शोक संतप्त परिजनों के प्रति गहरी संवेदनाएं. भावभीनी श्रद्धांजलि!”

आदिवासी नेता के जाने से पार्टी में गहरा शोक

अस्पताल पहुंचकर अखिलेश यादव ने कहा, “विजय सिंह गोंड ने अपना जीवन आदिवासी भाई-बहनों की सेवा में बिताया. जनता ने हमेशा उनका साथ दिया. कई बार के विधायक और आदिवासी अधिकारों के लिए संघर्ष करने वाले नेता अब हमारे बीच नहीं रहे. समाजवादी पार्टी के सभी साथी इ