कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा ने AICC विदेश विभाग अध्यक्ष पद से दिया इस्तीफा, जानें वजह

Ajay Yadav11 August 2025 - 9:38 AM
Anand Sharma :
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा ने AICC विदेश विभाग अध्यक्ष पद से दिया इस्तीफा, जानें वजह

  • आनंद शर्मा ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया
  • नई पीढ़ी के लिए जगह खाली करने की बात कही
  • इस्तीफे की टाइमिंग पर कयास हैं
  • ऑपरेशन सिंदूर में उन्हें शामिल किया गया
  • सरकार ने केवल आनंद शर्मा को चुना

Anand Sharma : पूर्व केंद्रीय मंत्री आनंद शर्मा ने AICC विदेश विभाग अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया, लेकिन वे कार्यसमिति के सदस्य बने रहेंगे.

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा ने पार्टी के विदेश मामलों के विभाग के प्रमुख पद से अचानक इस्तीफा दे दिया है. लेकिन वे कार्यसमिति के सदस्य बने रहेंगे. रविवार, 10 अगस्त को आनंद शर्मा ने अपना इस्तीफा पत्र पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी को भेजा. लंबे समय से विदेश विभाग की जिम्मेदारी संभालने वाले आनंद शर्मा पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं. लेकिन अब वे बढ़ती उम्र से संबंधित समस्याओं का सामना कर रहे हैं.

इस्तीफे की टाइमिंग पर कयास हैं

पार्टी सूत्रों के अनुसार, उन्होंने इस्तीफे में लिखा है कि नई पीढ़ी के लिए वो अपनी जगह खाली करना चाहते हैं. लेकिन इस्तीफे की टाइमिंग को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं.

ऑपरेशन सिंदूर के तहत विदेश जाने वाले एक प्रतिनिधिमंडल में आनंद शर्मा को शामिल किया गया था. सरकार ने कांग्रेस द्वारा प्रस्तावित नामों में से केवल आनंद शर्मा के नाम प्रतिनिधिमंडल में शामिल किया था. इस प्रतिनिधिमंडल में कांग्रेस की तरफ से शशि थरूर भी विदेश गए थे.

