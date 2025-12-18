Delhi NCR

दिल्ली के प्रदूषण से सेंटा क्लॉज हुए बीमार, मास्क पहन AAP नेताओं संग कनॉट प्लेस में बांटी टॉफी

Ajay Yadav18 December 2025 - 8:29 AM
2 minutes read
Delhi Pollution :
दिल्ली के प्रदूषण से सेंटा क्लॉज हुए बीमार, मास्क पहन AAP नेताओं संग कनॉट प्लेस में बांटी टॉफी

फटाफट पढ़ें:

  • सेंटा क्लॉज प्रदूषण से बीमार
  • सौरभ भारद्वाज ने सरकार पर आरोप
  • दिल्ली का AQI बेहद खराब
  • सुप्रीम कोर्ट ने प्रदूषण रोकने को कहा
  • मंत्री सिरसा ने जनता से माफी मांगी

Delhi Pollution : दिल्ली के कनॉट प्लेस में लोगों में टॉफी और चाकलेट बांटने आए सेंटा क्लॉज खतरनाक प्रदूषण से बीमार पड़ गए. जब वह थोड़ा स्वास्थ्य हुए तो उन्होंने आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश संयोजक सौरभ भारद्वाज, विधायक संजीव झा समेत अन्य नेताओं के साथ लोगों में टॉफी बांटी. सौरभ भारद्वाज ने भाजपा सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि जब सेंटा को दिल्ली का एक्यूआई दिखाया गया तो वह बेहोश हो गए. इसके बाद मजबूरी में उन्हें गैस मास्क लगाने पड़े और दिल्ली की जहरीली हवा से बच पाए. सौरभ भारद्वाज ने कहा कि सेंटा क्लॉज ने भाजपा सरकार को संदेश दिया कि कुछ काम करें. दिल्लीवालों ने उन्हें एक ही मौका दिया है. दिल्ली की हवा की तरह भाजपा सरकार का प्रशासन भी वेरी पुअर है. इन्हें माफी मांगने के बजाय इस्तीफा देना चाहिए.

आम आदमी पार्टी ने सरकार पर लगाया आरोप

सौरभ भारद्वाज ने कहा कि क्रिसमस से पहले सेंटा क्लॉज भारत और देश की राजधानी दिल्ली आए, लेकिन आते ही प्रदूषण के कारण बीमार पड़ गए. बड़ी मुश्किल से उनका स्वास्थ्य ठीक हुआ और फिर उन्होंने इंडस्ट्रियल मास्क पहनकर कनॉट प्लेस में बच्चों को चॉकलेट बांटी. जब सेंटा क्लॉज को यहां का एक्यूआई दिखाया गया तो वे बेहोश हो गए और अब इंडस्ट्रियल मास्क लगाकर छोटे बच्चों को टॉफियां बांट रहे हैं. आम आदमी पार्टी दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार से कहना चाहती है कि वह कुछ काम करें क्योंकि एक्यूआई के आंकड़ों में फर्जीवाड़ा करके संख्या तो कम की जा सकती है मगर प्रदूषण कम नहीं किया जा सकता. जनता ने बहुत सोच-समझकर भाजपा सरकार को एक मौका देने का फैसला किया था, मगर भाजपा पूरी तरह से विफल हो रही हैं.

दिल्ली में प्रदूषण गंभीर

सौरभ भारद्वाज ने कहा कि डॉक्टर और अस्पताल सहित सभी लोग कह रहे हैं कि प्रदूषण की वजह से दिल्ली में लोग बीमार पड़ रहे हैं और आज सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकार को इस पर काम करने को कहा है. कनॉट प्लेस के जनपथ सहित पूरी दिल्ली में एक्यूआई बेहद खराब श्रेणी में है और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का प्रशासन भी बेहद खराब है. भाजपा की सरकार पूरी तरह विफल हो चुकी है. पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा के हाथ जोड़ कर माफी मांगने से काम नहीं चलेगा, बल्कि उन्हें इस्तीफा देना होगा.

मंत्री सिरसा माफी मांगने को मजबूर

वहीं, सांता क्लॉज ने कहा कि मास्क लगाने पर भी मेरा दम घुट रहा है और प्रदूषण का स्तर इतना बढ़ चुका है कि एक बच्चा प्रतिदिन 15 सिगरेट के बराबर धुआं अंदर ले रहा है. जो बच्चे कभी इन चीजों को देखते तक नहीं हैं, वे भी इसके शिकार हो रहे हैं. पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा हाथ जोड़कर दिल्ली वालों से इसलिए माफी मांग रहे हैं क्योंकि वह पूरी तरह से फेल हो चुके हैं.

ये भी पढ़ें- रांची एयरपोर्ट पर 56 यात्री बाल-बाल बचे, हार्ड लैंडिंग के दौरान हुआ हादसा

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Ajay Yadav18 December 2025 - 8:29 AM
2 minutes read

Related Articles

Photo of दिल्ली में चरम पर प्रदूषण, Work From Home अनिवार्य, मजदूरों को मुआवज़े का फैसला

दिल्ली में चरम पर प्रदूषण, Work From Home अनिवार्य, मजदूरों को मुआवज़े का फैसला

17 December 2025 - 5:40 PM
Photo of दिल्ली में घना कोहरा : इंडिगो और स्पाइसजेट ने यात्रियों के लिए जारी की चेतावनी

दिल्ली में घना कोहरा : इंडिगो और स्पाइसजेट ने यात्रियों के लिए जारी की चेतावनी

15 December 2025 - 12:12 PM
Photo of दिल्ली-NCR में प्रदूषण चरम पर, AQI गंभीर स्तर पर पहुंचा, ग्रैप लागू

दिल्ली-NCR में प्रदूषण चरम पर, AQI गंभीर स्तर पर पहुंचा, ग्रैप लागू

15 December 2025 - 7:52 AM
Photo of Delhi NCR में कोहरे का कहर, 6 गाड़ियां आपस में टकराईं, कई घायल, यूपी में अलर्ट जारी

Delhi NCR में कोहरे का कहर, 6 गाड़ियां आपस में टकराईं, कई घायल, यूपी में अलर्ट जारी

13 December 2025 - 2:12 PM
Photo of दिल्ली में अब 11 नहीं 13 जिले होंगे, जानें अपने जिले का नाम, लिस्ट आई सामने

दिल्ली में अब 11 नहीं 13 जिले होंगे, जानें अपने जिले का नाम, लिस्ट आई सामने

12 December 2025 - 7:41 PM
Photo of उत्तर भारत में ठंड और कोहरा बढ़ा, कई राज्यों में पारा लुढ़का और विजिबिलिटी घटी

उत्तर भारत में ठंड और कोहरा बढ़ा, कई राज्यों में पारा लुढ़का और विजिबिलिटी घटी

12 December 2025 - 7:43 AM
Photo of संसद में ई-सिगरेट विवाद : अनुराग ठाकुर का आरोप, गिरिराज सिंह ने नियम पालन की दी चेतावनी

संसद में ई-सिगरेट विवाद : अनुराग ठाकुर का आरोप, गिरिराज सिंह ने नियम पालन की दी चेतावनी

11 December 2025 - 2:22 PM
Photo of राहुल गांधी पर कंगना रनौत का बड़ा हमला, बोलीं- ‘उनके चरित्र में कोई दम नहीं’

राहुल गांधी पर कंगना रनौत का बड़ा हमला, बोलीं- ‘उनके चरित्र में कोई दम नहीं’

10 December 2025 - 2:07 PM
Photo of संजय जायसवाल ने राहुल गांधी और कांग्रेस पर तंज कसा, बंगाल में 2026 में बदलाव का दिया संकेत

संजय जायसवाल ने राहुल गांधी और कांग्रेस पर तंज कसा, बंगाल में 2026 में बदलाव का दिया संकेत

9 December 2025 - 3:49 PM
Photo of राऊज एवेन्यू कोर्ट ने सोनिया गांधी को नोटिस भेजा, वोटर लिस्ट विवाद पर बढ़ी कानूनी कार्रवाई

राऊज एवेन्यू कोर्ट ने सोनिया गांधी को नोटिस भेजा, वोटर लिस्ट विवाद पर बढ़ी कानूनी कार्रवाई

9 December 2025 - 1:50 PM
Back to top button