राज्यसभा सांसद संजय सिंह और लाल चंद कटारूचक ने कठलौर व बमियाल में बाढ़ राहत कार्यों का लिया जायजा, केंद्र सरकार पर साधा निशाना

8 September 2025
3 minutes read
संजय सिंह और लाल चंद कटारूचक ने कठलौर व बमियाल में बाढ़ राहत कार्यों का लिया जायजा, केंद्र सरकार पर साधा निशाना

  • संजय सिंह ने राहत कार्यों का दौरा किया
  • मंदिर बचाने में लोग-कर्मी जुटे हुए
  • सरकार ने तीन ट्रक राहत सामग्री भेजी
  • केंद्र पर मदद न देने का आरोप लगा
  • नए रिंग बांध का निर्माण जारी है

Punjab News : राज्यसभा सांसद संजय सिंह, कैबिनेट मंत्री लाल चंद कटारूचक के साथ बाढ़ राहत कार्यों की निगरानी के लिए कठलौर, कोलियां रोड, गांव पम्मा और बमियाल पहुंचे. उन्होंने रावी नदी पर बनाए जा रहे अस्थायी बांध का भी जायजा लिया. केंद्र सरकार की आलोचना करते हुए संजय सिंह ने कहा कि राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान द्वारा पत्र लिखे जाने के बावजूद भाजपा नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने अभी तक राज्य के लिए कोई आर्थिक पैकेज घोषित नहीं किया है. जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास अफगानिस्तान को सहायता भेजने का समय है, लेकिन पंजाब के लिए समय नहीं है.

हरजोत बैंस ने मंदिर बचाने का प्रयास तेज किया

इस बीच, शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस द्वारा नंगल में प्रसिद्ध लक्ष्मी नारायण मंदिर के क्षतिग्रस्त हिस्से को बचाने के लिए पिछले 2 दिनों से किए जा रहे प्रयासों से प्रेरित होकर अब स्थानीय लोग, आप कार्यकर्ता और तकनीकी विशेषज्ञ इस पुनीत कार्य में सहयोग कर रहे हैं. अत्याधुनिक मशीनरी और नावों की मदद से, रेत और बजरी से भरे बड़े-बड़े बैग मंदिर की इमारत को सतलुज नदी के किनारे सहारा देने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं. हालांकि, धार्मिक स्थल को स्थायी रूप से बचाने के लिए लगभग 1.27 करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी.

हर प्रभावित परिवार तक समय पर मदद सुनिश्चित

इस बीच, राजस्व, पुनर्वास और आपदा प्रबंधन मंत्री हरदीप सिंह मुंडियां ने ससराली और आस-पास के बाढ़ प्रभावित गांवों में आवश्यक सूखा राशन और अन्य राहत सामग्री से भरे तीन ट्रकों को रवाना किया, उन्होंने कहा कि राज्य सरकार हर प्रभावित परिवार को समय पर सहायता पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है और इस प्रकार की राहत सामग्री नियमित रूप से भेजी जा रही है ताकि खाद्य सामग्री, दवाएं, कपड़े और अन्य आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति में कोई रुकावट न हो.

फाजिल्का में राहत वितरण तीसरा चरण शुरू

पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री तरुणप्रीत सिंह सौंद ने फाजिल्का के बाढ़ प्रभावित गांवों में राहत सामग्री वितरण के तीसरे चरण की शुरुआत करते हुए केंद्र सरकार की आलोचना की और कहा कि पंजाब ने हमेशा जरूरत के समय राष्ट्र के लिए खड़े होकर मदद की है, लेकिन जब राज्य को स्वयं मदद की आवश्यकता है तो केंद्र सरकार मदद से पीछे हट रही है और सौतेला व्यवहार कर रही है.

राहत सामग्री वितरण की जानकारी देते हुए सौंद ने बताया कि अब तक फाजिल्का जिले में 8599 राशन किट जरूरतमंदों को वितरित की जा चुकी हैं. वहीं, डेयरी पशुओं के लिए 5000 बैग पशु चारा भी वितरित किया गया है, साथ ही बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में पंजाब सरकार द्वारा 3715 तिरपालें भी प्रदान की गई हैं.

38 मेडिकल और 28 पशुपालन टीमें राहत में लगीं

स्वास्थ्य सेवाओं की बात करते हुए मंत्री ने बताया कि जिले भर में 38 मेडिकल टीमें तैनात की गई हैं, इसके अलावा पशुपालन विभाग की 28 टीमें भी कार्यरत हैं. यह सुनिश्चित करने के लिए कि राहत सामग्री हर जरूरतमंद तक पहुंचे, 3 तहसीलदार, 2 नायब तहसीलदार, 3 बीडीपीओ, 58 पटवारी, 5 कानूनगो, 10 खाद्य आपूर्ति अधिकारी और 25 अन्य अधिकारी प्रभावित गांवों में तैनात किए गए हैं. इस बीच, पटियाला डिविजनल कमिश्नर विनय बबलानी ने शनिवार तड़के ससराली कॉलोनी में धुस्सी बांध का दौरा कर बाढ़ रोधी प्रयासों की समीक्षा की.

डिविजनल कमिश्नर ने लुधियाना में रिंग बांध का निरीक्षण किया

लुधियाना ईस्ट की एसडीएम जसलीन कौर भुल्लर और अन्य अधिकारियों के साथ, डिविजनल कमिश्नर ने नए रिंग बांध के निर्माण का निरीक्षण किया, जो भारतीय सेना, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (एनडीआरएफ), लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी), ड्रेनेज विभाग, स्थानीय सामाजिक संगठनों और सैकड़ों ग्रामीणों के सहयोग से किया जा रहा है. दौरे के दौरान, बबलानी ने राजस्व, वन और ड्रेनेज विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर बांध के पास फसलों को हुए नुकसान का जायजा भी लिया.

