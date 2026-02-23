Biharराजनीतिराज्य

एक-एक आदमी का इलाज होगा, हर मामले का रिकॉर्ड सरकार…नीट छात्रा मामले में बोले सम्राट चौधरी

Shanti Kumari23 February 2026 - 7:40 PM
1 minute read
Bihar News

Bihar News : बिहार विधान परिषद में सोमवार (23 फरवरी, 2026) को गृह विभाग के मंत्री सह उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने राज्य में सुशासन और कानून-व्यवस्था को लेकर सरकार के प्रयासों पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने बताया कि नीट छात्रा मामले में पुलिस ने जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, लेकिन उठे सवालों के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मामले की सीबीआई जांच की सिफारिश की। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर भी निशाना साधा।

विपक्ष पर तीखा हमला, कार्रवाई की चेतावनी

सम्राट चौधरी ने सदन में कहा कि सरकार पारदर्शिता के साथ काम कर रही है और उचित समय पर उचित निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने विपक्षी सदस्यों की ओर इशारा करते हुए कहा कि हर मामले का रिकॉर्ड सरकार के पास है और एक-एक आदमी का इलाज होगा। किसी को गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि जो भी जांच की मांग करेगा, उसकी भी निष्पक्ष जांच होगी और कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सरकार का पक्ष

लॉ एंड ऑर्डर पर उठ रहे सवालों का जवाब देते हुए उपमुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2025 में हत्या के मामलों में छह हजार से अधिक गिरफ्तारियां हुईं। लूट के मामलों में भी हजारों आरोपी पकड़े गए हैं। उन्होंने दावा किया कि अपहरण और फिरौती के मामलों में बिहार की स्थिति देश के अन्य राज्यों की तुलना में बेहतर है।

डकैती मामलों में रैंकिंग का उल्लेख

सम्राट चौधरी ने कहा कि डकैती के मामलों में बिहार देश में 31वें स्थान पर है, जो राज्य में अपराध नियंत्रण की दिशा में किए जा रहे प्रयासों को दर्शाता है। उन्होंने दोहराया कि सरकार सुशासन और कानून व्यवस्था को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है।

ये भी पढ़ें – बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार अभी भी जारी, हिंदू महिला के साथ हुई गैंगरेप

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Shanti Kumari23 February 2026 - 7:40 PM
1 minute read

Related Articles

Photo of सिंगापुर में गूंजा ‘नए भारत’ का संदेश, CM योगी ने प्रवासी भारतीयों को किया संबोधित

सिंगापुर में गूंजा ‘नए भारत’ का संदेश, CM योगी ने प्रवासी भारतीयों को किया संबोधित

23 February 2026 - 6:47 PM
Photo of शर्टलेस प्रदर्शन से आई विपक्षी खेमे में दरार, INDIA के कई सहयोगी दलों ने कांग्रेस से बनाई दूरी

शर्टलेस प्रदर्शन से आई विपक्षी खेमे में दरार, INDIA के कई सहयोगी दलों ने कांग्रेस से बनाई दूरी

23 February 2026 - 5:06 PM
Photo of आंध्र प्रदेश : राजमुंदरी में मिलावटी दूध से 4 की मौत, कई अस्पताल में भर्ती

आंध्र प्रदेश : राजमुंदरी में मिलावटी दूध से 4 की मौत, कई अस्पताल में भर्ती

23 February 2026 - 3:43 PM
Photo of मित्र का शोक हृदय और आत्मा को भी जला…अजित दादा को याद कर सीएम फडणवीस हुए भावुक

मित्र का शोक हृदय और आत्मा को भी जला…अजित दादा को याद कर सीएम फडणवीस हुए भावुक

23 February 2026 - 3:09 PM
Photo of लाल किला और दिल्ली सचिवालय को बम से उड़ाने की मिली धमकी, जांच में जुटी पुलिस

लाल किला और दिल्ली सचिवालय को बम से उड़ाने की मिली धमकी, जांच में जुटी पुलिस

23 February 2026 - 2:27 PM
Photo of सिंगापुर दौरे के पहले दिन ही योगी सरकार को बड़ी कामयाबी, निवेश समझौतों की मिली हरी झड़ी

सिंगापुर दौरे के पहले दिन ही योगी सरकार को बड़ी कामयाबी, निवेश समझौतों की मिली हरी झड़ी

23 February 2026 - 1:43 PM
Photo of पाकिस्तान समर्थित ड्रग कार्टेल के 6 सदस्य गिरफ्तार, 4.8 किलो हेरोइन व पिस्टल जब्त

पाकिस्तान समर्थित ड्रग कार्टेल के 6 सदस्य गिरफ्तार, 4.8 किलो हेरोइन व पिस्टल जब्त

23 February 2026 - 12:11 PM
Photo of फाजिल्का के बस्ती हजूर स्कूल के पुनर्निर्माण के आदेश, छह महीनों में तैयार होगी नई इमारत

फाजिल्का के बस्ती हजूर स्कूल के पुनर्निर्माण के आदेश, छह महीनों में तैयार होगी नई इमारत

23 February 2026 - 12:07 PM
Photo of अजित पवार विमान हादसे की CBI जांच की मांग, MVA बैठक में विपक्ष ने फडणवीस की चाय पार्टी का किया बहिष्कार

अजित पवार विमान हादसे की CBI जांच की मांग, MVA बैठक में विपक्ष ने फडणवीस की चाय पार्टी का किया बहिष्कार

23 February 2026 - 11:40 AM
Photo of संजीव अरोड़ा ने मोहाली में वेलकम होटल का उद्घाटन किया, संबोधन में अहम बातों पर दिया जोर

संजीव अरोड़ा ने मोहाली में वेलकम होटल का उद्घाटन किया, संबोधन में अहम बातों पर दिया जोर

23 February 2026 - 11:38 AM
Back to top button