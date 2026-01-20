Madhya Pradesh

सफीना बनी सिमरन : महादेवगढ़ में घर वापसी के बाद बचपन के मित्र से की शादी

Ajay Yadav20 January 2026 - 11:48 AM
सफीना बनी सिमरन: महादेवगढ़ में घर वापसी के बाद बचपन के मित्र से की शादी

MP Love Story : मध्य प्रदेश के खंडवा में एक युवती ने अपने प्यार को पाने के लिए सनातन धर्म अपना लिया. युवती ने अपने परिवार से बगावत कर यह फैसला किया है. युवती ने अपनी मर्जी से यह फैसला किया है. इस मामले की चारो तरफ चर्चा हो रही है.

मध्य प्रदेश के खंडवा जिले का महादेवगढ़ मंदिर एक बार फिर धर्म परिवर्तन और विवाह को लेकर चर्चा में बना हुआ है. यहां एक मुस्लिम युवती ने हिंदू धर्म में घर वापसी करते हुए हिंदू युवक से वैदिक रीति-रिवाजों के साथ विवाह किया. युवती का कहना है कि यह फैसला उसने अपनी स्वेच्छा और आस्था के आधार पर किया है.

सफीना ने महादेवगढ़ में घर वापसी की

आपको बता दें कि युवती का नाम सफीना है, जो मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले की रहने वाली है. महादेवगढ़ पहुंचने के बाद उसने महादेवगढ़ के संचालक अशोक पालीवाल से मुलाकात की. मुलाकात के बाद मंदिर परिसर में धार्मिक अनुष्ठान आयोजित किया गया, जहां वैदिक मंत्रोच्चार और विधि-विधान के साथ युवती ने सनातन धर्म में घर वापसी की. इस दौरान सफीना ने अपना नाम बदलकर सिमरन रख लिया.

सिमरन ने बचपन के मित्र से विवाह किया

वही, धर्म परिवर्तन के बाद सिमरन ने अपने बचपन के मित्र संत कुमार ठाकुर से विवाह किया. विवाह समारोह महादेवगढ़ मंदिर परिसर में आयोजित किया गया, जहां वैदिक परंपराओं के मुताबिक सात फेरे और वरमाला की रस्म भी पूरी की गई. मंदिर समिति और महादेवगढ़ की टीम की मौजूदगी में यह पूरा कार्यक्रम संपन्न हुआ.

