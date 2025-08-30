फटाफट पढ़ें

पंजाब सरकार ने बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत दी

वृद्धाश्रमों को शेल्टर होम में बदला गया

बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए सुविधाएँ दी गईं

महिलाओं को ‘सखी सेंटर’ और सेनेटरी पैड दिए जाएंगे

24 घंटे हेल्पलाइन: 1098, 181, 14567

Punjab News : सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने आज पंजाब भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार बाढ़ पीड़ित लोगों की सुरक्षा और राहत के लिए तुरंत और उपयुक्त कदम उठा रही है, उन्होंने कहा कि मानव जीवन को बचाना और लोगों को सुरक्षा प्रदान करना सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है.

कैबिनेट मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि पंजाब में इस समय 41 वृद्धाश्रम कार्यरत हैं, जिनमें कुल 572 बुजुर्गों को रखने की क्षमता है. इसे बढ़ाकर 700 तक किया जा रहा है. बाढ़ प्रभावित बुजुर्गों को इन वृद्धाश्रमों में सुरक्षित आवास, भोजन, वस्त्र, दवाइयाँ और नियमित स्वास्थ्य जांच की सुविधा दी जाएगी. उन्होंने बताया कि जिला सामाजिक सुरक्षा अधिकारी, जिला कार्यक्रम अधिकारी, चाइल्ड प्रोटेक्शन अधिकारी और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की टीमें बुजुर्गों को सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाने के लिए तैनात की गई हैं. सरकार ने निर्देश दिए हैं कि राज्य के सभी वृद्धाश्रमों को अस्थायी शेल्टर होम के रूप में प्रयोग किया जाए.

1098 हेल्पलाइन नंबर 24 घंटे चालू रहेगा

डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में आंगनवाड़ी केंद्रों को बच्चों के लिए सुरक्षित स्थानों के रूप में तैयार किया गया है. इन केंद्रों के माध्यम से खिचड़ी, दलिया और अन्य तुरंत तैयार भोजन उपलब्ध कराया जाएगा. गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं को भी इस योजना में शामिल किया गया है. बच्चों से संबंधित आपात स्थितियों के लिए 1098 हेल्पलाइन नंबर 24 घंटे चालू रहेगा.

महिलाओं के लिए सुविधाएँ

मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि ‘सखी वन स्टॉप सेंटरों’ में गर्भवती और जरूरतमंद महिलाओं के लिए विशेष सुविधाएँ उपलब्ध करवाई जा रही हैं. इसके अलावा, बाढ़ प्रभावित महिलाओं को निःशुल्क सेनेटरी पैड उपलब्ध कराए जाएँगे.

हेल्पलाइन सुविधाएँ

कैबिनेट मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि लोगों की सुविधा के लिए अलग-अलग हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं

• बच्चों के लिए : 1098

• महिलाओं के लिए : 181

• बुजुर्गों के लिए : 14567

• मुख्यमंत्री हेल्पलाइन : 01812240064

ये सभी हेल्पलाइन 24 घंटे सक्रिय रहेंगी और हर कॉल पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी.

डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि पंजाब सरकार बाढ़ के समय न केवल लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुँचा रही है, बल्कि बाढ़ों के बाद फैलने वाली बीमारियों से बचाव के लिए भी पूरी तरह तैयार है, उन्होंने भरोसा दिलाया कि सरकार बाढ़ प्रभावित परिवारों की सहायता के लिए हर संभव प्रयास करेगी.

यह भी पढ़ें : PM मोदी का जापान में बड़ा ऐलान: मेक इन इंडिया की रफ्तार पर दौड़ेगी बुलेट ट्रेन, 7000 किमी नेटवर्क की योजना

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप