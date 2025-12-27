Biharराज्य

रोहतास में ट्रायल के दौरान ही धराशयी हुआ रोपवे, सुरक्षा और गुणवत्ता पर उठे सवाल

Shanti Kumari27 December 2025 - 10:49 AM
Rohatas Nagar Ropeway Incident

Rohatas Nagar Ropeway Incident : बिहार के जनता की जिंदगी को इस कदर हल्के में लिया जाने लगा है जैसे उनकी जिंदगी शायद कोई महत्व ही नहीं रखती। इसीलिए बार-बार उनकी जिंदगी के साथ खेला जाता है। इस बात की गवाही कोई और नहीं बल्कि वो घटनाएं दे रही हैं जो आए दिन होती रहती हैं। अब तक तो बिहार में बने पुल पर से लोगों का भरोसा उठा था, लेकिन हद तो तब हो गई जब ट्रायल के दौरान ही रोहतास नगर पंचायत में निर्माणाधीन रोपवे का टावर और ऊपरी स्टेशन धराशयी हो गया।

सीएम नीतीश से तत्काल संज्ञान की मांग

इस घटना ने पूरे क्षेत्र को हिला दिया है। इस घटना ने न केवल निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल उठाए हैं, बल्कि जनता की सुरक्षा को लेकर भी गंभीर चिंता पैदा कर दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मांग की गई है कि इस मामले का तत्काल संज्ञान लिया जाए और उच्चस्तरीय जांच कराई जाए। दोषियों को किसी भी हाल में बख्शा न जाए, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचा जा सके।

समाजसेवी रवि पासवान की प्रतिक्रिया

समाजसेवी रवि पासवान ने इस घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इतनी बड़ी परियोजना के कार्य में उच्चस्तरीय निगरानी की कमी थी। कंपनी ने मनमानी तरीके से काम किया, जिसका परिणाम आज सबके सामने है। उन्होंने यह भी कहा कि अगर समय रहते इस परियोजना पर सख्ती से निगरानी रखी जाती, तो शायद ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं होती।

आशू खान का आरोप

आशू खान ने पुल निर्माण निगम पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना था कि यह घटना आम जनता की जान के साथ खिलवाड़ करने के समान है। उन्होंने पुल निर्माण निगम की लापरवाही और घटिया कार्यशैली की कड़ी आलोचना की। शाहाबाद महोत्सव के संयोजक अखिलेश कुमार ने मांग की है कि इस घटना के लिए जिम्मेदार पुल निर्माण निगम के इंजीनियरों और रोपवे कंपनी के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया जाए, क्योंकि इस घटना ने आम जनता की जान को खतरे में डाला है।

पुल निर्माण निगम का बचाव

दूसरी ओर, पुल निर्माण निगम के वरीय अभियंता खुर्शीद करीम ने घटना का बचाव करते हुए कहा कि यह हादसा ट्रायल और टेस्टिंग के दौरान हुआ था। उन्होंने बताया कि लोड बढ़ाने के क्रम में वायर फंस गया, जिससे क्षति हुई। हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि अभी बहुत सारे काम बाकी हैं और ये काम धीरे-धीरे हो रहे थे। इस मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए कोलकाता की टीम आगामी दिनों में रोहतास नगर का दौरा करेगी, ताकि शॉर्ट टर्म में इस कार्य को बेहतर तरीके से पूरा किया जा सके।

भविष्य में सुरक्षा की कड़ी निगरानी

अभियंता ने यह भी स्पष्ट किया कि जब तक ट्रायल से पूरी तरह संतुष्टि प्राप्त नहीं हो जाती, तब तक आम पब्लिक को रोपवे पर चढ़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। कंपनी अपने खर्चे पर इस कार्य का पुनर्निर्माण करेगी और भविष्य में इस तरह की दुर्घटनाओं से बचने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।

