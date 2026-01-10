Rohini Acharya : लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने आज सोशल मीडिया पर बिना किसी का नाम लिए तंज कसा है। ‘एक्स’ हैंडल पर उन्होंने लिखा कि बड़ी शिद्दत से बनायी और खड़ी की गयी “बड़ी विरासत” को तहस – नहस करने के लिए परायों की जरूरत नहीं होती, “अपने” और अपनों के चंद षड्यंत्रकारी “नए बने अपने” ही काफी होते हैं।

‘बहकावे में आ कर “अपने” ही आमादा हो जाते हैं’

रोहिणी आचार्य ने आगे लिखा कि, हैरानी तो तब होती है, जब “जिसकी” वजह से पहचान होती है, जिसकी वजह से वजूद होता है, उस पहचान, उस वजूद के निशान को बहकावे में आ कर मिटाने और हटाने पर “अपने” ही आमादा हो जाते हैं। जब विवेक पर पर्दा पड़ जाता है, अहंकार सिर पर चढ़ जाता है.. तब “विनाशक” ही आँख – नाक और कान बन बुद्धि – विवेक हर लेता है।

बता दें कि लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी ने इस पोस्ट में किसी का नाम तो नहीं लिया है। लेकिन विधानसभा चुनाव के बाद उनके अपने भाई तेजस्वी यादव से जो अनबन हुई है। उसके बाद से यही अंदाजा लगाया जा रहा है कि उन्होंने पोस्ट में जो भी लिखा है वो अपने भाई तेजस्वी के लिए लिखा है। हालांकि ये बात स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता।

बड़ी शिद्दत से बनायी और खड़ी की गयी "बड़ी विरासत" को तहस – नहस करने के लिए परायों की जरूरत नहीं होती, "अपने" और अपनों के चंद षड्यंत्रकारी "नए बने अपने" ही काफी होते हैं ..



हैरानी तो तब होती है , जब "जिसकी" वजह से पहचान होती है , जिसकी वजह से वजूद होता है , उस पहचान, उस वजूद के… — Rohini Acharya (@RohiniAcharya2) January 10, 2026

ये भी पढ़ें – शालीमार बाग में दिनदहाड़े महिला की गोली मारकर हत्या, अपने पति की हत्या का केस लड़ते SC पहुंची थी मृतका

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप