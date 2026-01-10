Biharराजनीति

शिद्दत से बनाई ‘विरासत’ को नष्ट करने के लिए ‘परायों’ की जरूरत नहीं…रोहिणी आचार्य ने किसके लिए कही ये बात?

Shanti Kumari10 January 2026 - 1:25 PM
1 minute read
Rohini Acharya

Rohini Acharya : लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने आज सोशल मीडिया पर बिना किसी का नाम लिए तंज कसा है। ‘एक्स’ हैंडल पर उन्होंने लिखा कि बड़ी शिद्दत से बनायी और खड़ी की गयी “बड़ी विरासत” को तहस – नहस करने के लिए परायों की जरूरत नहीं होती, “अपने” और अपनों के चंद षड्यंत्रकारी “नए बने अपने” ही काफी होते हैं।

‘बहकावे में आ कर “अपने” ही आमादा हो जाते हैं’

रोहिणी आचार्य ने आगे लिखा कि, हैरानी तो तब होती है, जब “जिसकी” वजह से पहचान होती है, जिसकी वजह से वजूद होता है, उस पहचान, उस वजूद के निशान को बहकावे में आ कर मिटाने और हटाने पर “अपने” ही आमादा हो जाते हैं। जब विवेक पर पर्दा पड़ जाता है, अहंकार सिर पर चढ़ जाता है.. तब “विनाशक” ही आँख – नाक और कान बन बुद्धि – विवेक हर लेता है।

बता दें कि लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी ने इस पोस्ट में किसी का नाम तो नहीं लिया है। लेकिन विधानसभा चुनाव के बाद उनके अपने भाई तेजस्वी यादव से जो अनबन हुई है। उसके बाद से यही अंदाजा लगाया जा रहा है कि उन्होंने पोस्ट में जो भी लिखा है वो अपने भाई तेजस्वी के लिए लिखा है। हालांकि ये बात स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता।

ये भी पढ़ें – शालीमार बाग में दिनदहाड़े महिला की गोली मारकर हत्या, अपने पति की हत्या का केस लड़ते SC पहुंची थी मृतका

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Shanti Kumari10 January 2026 - 1:25 PM
1 minute read

Related Articles

Photo of BMC चुनाव के लिए महायुति ने जारी किया घोषणापत्र, मुंबई को बनाएंगे वर्ल्ड क्लास शहर

BMC चुनाव के लिए महायुति ने जारी किया घोषणापत्र, मुंबई को बनाएंगे वर्ल्ड क्लास शहर

11 January 2026 - 4:44 PM
Photo of अमृत भारत योजना के तहत बिहार को ट्रेनों की सौगात, 6 ट्रेनों से बढ़ेगी कनेक्टिविटी

अमृत भारत योजना के तहत बिहार को ट्रेनों की सौगात, 6 ट्रेनों से बढ़ेगी कनेक्टिविटी

11 January 2026 - 2:17 PM
Photo of एक दिन ऐसा आएगा जब हिजाब पहनी बेटी देश की पीएम बनेगी…ओवैसी का क्या है सपना?

एक दिन ऐसा आएगा जब हिजाब पहनी बेटी देश की पीएम बनेगी…ओवैसी का क्या है सपना?

10 January 2026 - 5:01 PM
Photo of कपिल मिश्रा केस इन विधानसभा, स्पीकर बोले- जालंधर पुलिस ने तोड़े सदन के विशेषाधिकार

कपिल मिश्रा केस इन विधानसभा, स्पीकर बोले- जालंधर पुलिस ने तोड़े सदन के विशेषाधिकार

10 January 2026 - 4:30 PM
Photo of कर्नाटक में बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच झड़प में कांग्रेस कार्यकर्ता की मौत का मामला, अब CID करेगी जांच

कर्नाटक में बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच झड़प में कांग्रेस कार्यकर्ता की मौत का मामला, अब CID करेगी जांच

10 January 2026 - 1:51 PM
Photo of Land For Jobs Case में लालू परिवार की बढ़ी मुश्किलें, कोर्ट ने तय किए आरोप

Land For Jobs Case में लालू परिवार की बढ़ी मुश्किलें, कोर्ट ने तय किए आरोप

9 January 2026 - 2:03 PM
Photo of पटना ED ने फर्जी सरकारी नौकरी घोटाले में संगठित गिरोह पर देशभर में की छापेमारी

पटना ED ने फर्जी सरकारी नौकरी घोटाले में संगठित गिरोह पर देशभर में की छापेमारी

8 January 2026 - 3:18 PM
Photo of बिहार में कोल्ड वेव का कहर : 37 जिलों में पारा 10 से नीचे, मकर संक्रांति तक राहत के आसार कम

बिहार में कोल्ड वेव का कहर : 37 जिलों में पारा 10 से नीचे, मकर संक्रांति तक राहत के आसार कम

8 January 2026 - 1:56 PM
Photo of अब मिलेंगी हिजाब पहनकर ज्वेलरी शॉप मे एंट्री, इस राज्य में लिया गया बड़ा फैसला

अब मिलेंगी हिजाब पहनकर ज्वेलरी शॉप मे एंट्री, इस राज्य में लिया गया बड़ा फैसला

7 January 2026 - 8:10 PM
Photo of सत्ता के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं ऐसी पार्टियां, बीजेपी-कांग्रेस के गठजोड़ पर AAP का तीखा हमला

सत्ता के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं ऐसी पार्टियां, बीजेपी-कांग्रेस के गठजोड़ पर AAP का तीखा हमला

7 January 2026 - 7:20 PM
Back to top button