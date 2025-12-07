Uttar Pradesh

बांग्लादेशियों के नाम पर असली वोटरों की डकैती, दो करोड़ वोट काटने की साजिश- संजय सिंह

Karan Panchal7 December 2025 - 7:56 PM
3 minutes read
Aam Aadmi Party
बांग्लादेशियों के नाम पर असली वोटरों की डकैती, दो करोड़ वोट काटने की साजिश- संजय सिंह

Aam Aadmi Party : आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश के प्रभारी व राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने रविवार बरेली में आयोजित प्रेस वार्ता में घोषणा की कि 21 दिसंबर से 26 दिसंबर तक आम आदमी पार्टी की ‘वोट बचाओ-संविधान बचाओ’ पदयात्रा निकाली जाएगी।

यह यात्रा रामपुर, मुरादाबाद और अमरोहा जिलों को कवर करेगी। संजय सिंह ने बताया कि पदयात्रा के दौरान चार बड़ी जनसभाएं रामपुर, मुरादाबाद, पाकवाड़ा और अमरोहा में होंगी, जबकि बीच-बीच में स्वागत और संवाद कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि यह यात्रा दो प्रमुख विषयों- वोट का अधिकार बचाने और संविधान की रक्षा करने पर केंद्रित रहेगी।

दो करोड़ वोट काटने की साजिश

संजय सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश में करोड़ों मतदाताओं के वोट पर खतरा मंडरा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि “जिले-जिले में जानबूझकर भारी गड़बड़ियां की जा रही हैं। बिहार में 70–70 हजार वोट एक विधानसभा से काट दिए गए, और अब उत्तर प्रदेश में भी लगभग दो करोड़ वोट काटने की साजिश चल रही है।

उन्होंने बताया कि लखनऊ, जौनपुर और रामपुर में इस तरह की गड़बड़ियों के प्रमाण आम आदमी पार्टी के पास हैं। उन्होंने कहा कि 11 दिसंबर तक मैं एक-एक जिले का खुलासा करूंगा, आंकड़े चौंकाने वाले हैं।

भाजपा के इशारे पर एसआईआर प्रक्रिया

उन्होंने बताया कि लखनऊ की मेयर ने असम से आए सफाईकर्मियों, जिनके पास एनआरसी, आधार, राशन कार्ड और निवास प्रमाणपत्र सभी दस्तावेज मौजूद हैं, उन्हें “बांग्लादेशी बताकर शहर खाली करने का नोटिस” दे दिया। जौनपुर के दुलैपुर में वाराणसी से काम करने आए लोगों को “विदेशी” बताकर उनके वोट काटे जा रहे हैं। संजय सिंह ने कहा, “यह वोट की डकैती है। भाजपा के इशारे पर एसआईआर प्रक्रिया के नाम पर असली मतदाताओं को सूची से बाहर किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि वोटर लिस्ट में डेथ, परमानेंट शिफ्टेड और अनट्रेसेबल कैटेगरी के नाम पर बड़े पैमाने पर मतदाताओं को हटाया जा रहा है। “बीजेपी चाहती है कि मतदाता कार्यालयों के चक्कर लगाते रहें और अंत में उनका वोट भगवान भरोसे रह जाए।

एसआईआर के नाम पर लोकतंत्र की लूट

रामपुर की घटना का ज़िक्र करते हुए उन्होंने कहा कि “एक परिवार जो पीढ़ियों से वहीं रह रहा है, उन्हें केवल इसलिए परेशान किया जा रहा है ताकि उनका वोट काटा जा सके। यह एसआईआर के नाम पर लोकतंत्र की लूट है।” संजय सिंह ने कहा कि यही कारण है कि 21 दिसंबर से शुरू होकर 26 दिसंबर तक चलने वाली यह पदयात्रा वोट और संविधान की रक्षा के लिए होगी। उन्होंने कहा कि इस यात्रा का दूसरा विषय है संविधान बचाओ।

देश बाबा साहब डॉ. भीमराव अंबेडकर के संविधान से चलेगा

“आज संविधान में दिए हमारे बराबरी, सम्मान और धर्मनिरपेक्षता के अधिकार पर हमला हो रहा है। भाजपा एक नकली चर्चा ‘बाबा’ के ज़रिए चलवा रही है, जो देश को तोड़ने की साजिश है।” उन्होंने तीखा प्रहार करते हुए कहा, “यह देश बाबा साहब डॉ. भीमराव अंबेडकर के संविधान से चलेगा, किसी बाबा के फरमान से नहीं।

प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों ने इसी संविधान की शपथ ली है, तो कोई कैसे कह सकता है कि भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा?” उन्होंने कहा, “अगर हर कोई अपना-अपना राष्ट्र मांगे- सिख राष्ट्र, तमिल राष्ट्र, नागा राष्ट्र- तो देश फिर से रियासतों में बंट जाएगा। भाजपा देश जोड़ने नहीं, तोड़ने का काम कर रही है।

आरएसएस की पार्किंग के लिए तोड़ा मंदिर

बरेली में हाल में हुई बुलडोजर कार्रवाई पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि “मुसलमानों पर बुलडोजर चला कर भाजपा दलितों-पिछड़ों को भी कुचल रही है। यह दिखावटी कार्रवाई है ताकि समाज को बांटा जा सके।” उन्होंने कहा कि “दिल्ली में 140 साल पुराना मंदिर आरएसएस की पार्किंग के लिए तोड़ा गया, काशी में 300 मंदिर काशी कॉरिडोर के नाम पर ध्वस्त किए गए, अयोध्या में घर और मंदिर गिराए गए, और सुल्तानपुर में सफाईकर्मियों की झुग्गियां बुलडोज़र से तोड़ी गईं।” संजय सिंह ने तीखे शब्दों में कहा, “बुलडोजर संविधान नहीं है, कानून नहीं है, न्याय नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ कहा है कि सरकार बुलडोजर का दुरुपयोग नहीं कर सकती।

क्या सबको डिटेंशन सेंटर में रखोगे

बांग्लादेशी घुसपैठियों के सवाल पर उन्होंने कहा कि भाजपा हर चुनाव से पहले “बांग्लादेशियों को पकड़ने का नाटक” करती है। उन्होंने कहा, “बिहार की एसआईआर प्रक्रिया में कुल 315 लोग मिले, जिनमें 78 मुसलमान और बाकी नेपाल के हिंदू थे। 80 लाख वोट काटे गए- जिनमें ब्राह्मण, अधिकारी, दलित और पिछड़े सभी शामिल हैं। क्या सबको डिटेंशन सेंटर में रखोगे?” उन्होंने कहा कि “असल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए भाजपा इस तरह की बेतुकी बातें करती है। यह पार्टी अपने गुनाहों पर भी जश्न मनाती है।

एसआईआर के नाम पर लोकतंत्र की हत्या

अंत में संजय सिंह ने कहा कि आम आदमी पार्टी की यह पदयात्रा वोट बचाओ- संविधान बचाओ का संदेश लेकर हर जिले में जाएगी। उन्होंने कहा कि हम जनता को जागरूक करेंगे कि कैसे एसआईआर प्रक्रिया के नाम पर लोकतंत्र की हत्या हो रही है और संविधान को कुचला जा रहा है। यह यात्रा जनता के अधिकारों की रक्षा और लोकतंत्र के सम्मान की लड़ाई है।

ये भी पढ़ें- पंजाब CM भगवंत मान दक्षिण कोरिया पहुंचे, निवेश बढ़ाने पर अहम चर्चा

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Karan Panchal7 December 2025 - 7:56 PM
3 minutes read

Related Articles

Photo of लेज़र पार्क सोसायटी में भव्य कवि सम्मेलन, चेतन चर्चित और अन्य कवियों ने बांधा श्रोताओं का मन

लेज़र पार्क सोसायटी में भव्य कवि सम्मेलन, चेतन चर्चित और अन्य कवियों ने बांधा श्रोताओं का मन

7 December 2025 - 1:14 PM
Photo of बाबर के नाम पर मस्जिद नहीं बनेगी : बाबरी मस्जिद के पूर्व पक्षकार इकबाल अंसारी का स्पष्ट बयान

बाबर के नाम पर मस्जिद नहीं बनेगी : बाबरी मस्जिद के पूर्व पक्षकार इकबाल अंसारी का स्पष्ट बयान

7 December 2025 - 8:43 AM
Photo of रामलला दर्शन से लौट रहे तीर्थयात्रियों की बस पलटी, एक की मौत, कई घायल

रामलला दर्शन से लौट रहे तीर्थयात्रियों की बस पलटी, एक की मौत, कई घायल

6 December 2025 - 7:29 PM
Photo of मायावती ने बहुजनों के ‘अच्छे दिन’ पर उठाए सवाल, सम्मान और अधिकारों की कमी पर जताई चिंता

मायावती ने बहुजनों के ‘अच्छे दिन’ पर उठाए सवाल, सम्मान और अधिकारों की कमी पर जताई चिंता

6 December 2025 - 12:25 PM
Photo of आजमगढ़ में कोडीन कफ सिरप मामले में एफआईआर दर्ज, आरोपी की तलाश जारी

आजमगढ़ में कोडीन कफ सिरप मामले में एफआईआर दर्ज, आरोपी की तलाश जारी

5 December 2025 - 3:41 PM
Photo of आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम को दो पासपोर्ट मामले में सजा, 50 हजार रुपये जुर्माना

आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम को दो पासपोर्ट मामले में सजा, 50 हजार रुपये जुर्माना

5 December 2025 - 2:31 PM
Photo of नोएडा में 12 करोड़ की साइबर ठगी, पीड़ित ने दर्ज करवाई FIR

नोएडा में 12 करोड़ की साइबर ठगी, पीड़ित ने दर्ज करवाई FIR

5 December 2025 - 12:51 PM
Photo of यूपी के कई शहरों में हवा बेहद खराब, लोनी और नोएडा में AQI खतरनाक स्तर पर

यूपी के कई शहरों में हवा बेहद खराब, लोनी और नोएडा में AQI खतरनाक स्तर पर

5 December 2025 - 7:52 AM
Photo of कांग्रेस का बड़ा दांव : पंचायत चुनाव में अकेले उतरने से UP की सियासत में मचा भूचाल

कांग्रेस का बड़ा दांव : पंचायत चुनाव में अकेले उतरने से UP की सियासत में मचा भूचाल

4 December 2025 - 2:18 PM
Photo of अमरोहा में सड़क हादसा : तेज रफ्तार कार डीसीएम से टकराई, चार डॉक्टर छात्र की मौत

अमरोहा में सड़क हादसा : तेज रफ्तार कार डीसीएम से टकराई, चार डॉक्टर छात्र की मौत

4 December 2025 - 11:51 AM
Back to top button