पंजाब CM भगवंत मान दक्षिण कोरिया पहुंचे, निवेश बढ़ाने पर अहम चर्चा

CM Mann South Korea Visit : पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान अपने मिशन इन्वेस्टमेंट के तहत साउथ कोरिया पहुंचे, जहां सियोल में उनकी मुलाकात भारत के राजदूत गौ रंगलाल दास से हुई। मुलाकात के दौरान पंजाब और साउथ कोरिया के बीच व्यापारिक साझेदारी मजबूत करने, निवेश बढ़ाने और औद्योगिक सहयोग पर विस्तार से चर्चा हुई। सीएम का कोरिया में दो दिन का प्रोग्राम है।

अगले साल प्रोग्रेसिव पंजाब बिजनेस समिट

पंजाब सरकार आने वाले वर्ष मार्च महीने में प्रोग्रेसिव पंजाब बिजनेस समिट आयोजित करने की तैयारी कर रही है। इसके लिए विभिन्न राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय कंपनियों से संपर्क किया जा रहा है ताकि पंजाब में उद्योगों और निवेश के नए अवसर खोले जा सकें। राज्य में टाटा स्टील जैसी कई बड़ी कंपनियां पहले ही निवेश कर चुकी हैं, और सरकार इस सिलसिले को और मजबूत करने की दिशा में काम कर रही है।

10 दिन के विदेशी दौरे पर CM मान

सीएम भगवंत मान इस समय 10 दिन के विदेश दौरे पर हैं। उनके साथ पंजाब के उद्योगपति संजीव गुप्ता, चीफ सेक्रेटरी KAP सिन्हा और इन्वेस्टमेंट प्रमोशन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हैं। इस दौरे का मुख्य उद्देश्य पंजाब में नए निवेश आकर्षित करना है।

