Punjab

पंजाब CM भगवंत मान दक्षिण कोरिया पहुंचे, निवेश बढ़ाने पर अहम चर्चा

Karan Panchal7 December 2025 - 7:30 PM
1 minute read
CM Mann South Korea Visit
पंजाब CM भगवंत मान दक्षिण कोरिया पहुंचे, निवेश बढ़ाने पर अहम चर्चा

CM Mann South Korea Visit : पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान अपने मिशन इन्वेस्टमेंट के तहत साउथ कोरिया पहुंचे, जहां सियोल में उनकी मुलाकात भारत के राजदूत गौ रंगलाल दास से हुई। मुलाकात के दौरान पंजाब और साउथ कोरिया के बीच व्यापारिक साझेदारी मजबूत करने, निवेश बढ़ाने और औद्योगिक सहयोग पर विस्तार से चर्चा हुई। सीएम का कोरिया में दो दिन का प्रोग्राम है।

अगले साल प्रोग्रेसिव पंजाब बिजनेस समिट

पंजाब सरकार आने वाले वर्ष मार्च महीने में प्रोग्रेसिव पंजाब बिजनेस समिट आयोजित करने की तैयारी कर रही है। इसके लिए विभिन्न राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय कंपनियों से संपर्क किया जा रहा है ताकि पंजाब में उद्योगों और निवेश के नए अवसर खोले जा सकें। राज्य में टाटा स्टील जैसी कई बड़ी कंपनियां पहले ही निवेश कर चुकी हैं, और सरकार इस सिलसिले को और मजबूत करने की दिशा में काम कर रही है।

10 दिन के विदेशी दौरे पर CM मान

सीएम भगवंत मान इस समय 10 दिन के विदेश दौरे पर हैं। उनके साथ पंजाब के उद्योगपति संजीव गुप्ता, चीफ सेक्रेटरी KAP सिन्हा और इन्वेस्टमेंट प्रमोशन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हैं। इस दौरे का मुख्य उद्देश्य पंजाब में नए निवेश आकर्षित करना है।

ये भी पढ़ें- हरजोत बैंस ने नंगल के ज़मीन विवाद को सुलझाने का लिया संकल्प, BBMB के दावे को बताया गैर-कानूनी

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Karan Panchal7 December 2025 - 7:30 PM
1 minute read

Related Articles

Photo of हरजोत बैंस ने नंगल के ज़मीन विवाद को सुलझाने का लिया संकल्प, BBMB के दावे को बताया गैर-कानूनी

हरजोत बैंस ने नंगल के ज़मीन विवाद को सुलझाने का लिया संकल्प, BBMB के दावे को बताया गैर-कानूनी

7 December 2025 - 4:16 PM
Photo of मोबाइल विंग ने पकड़े पांच टैक्स चोरी वाहन, वसूला 10.49 लाख का जुर्माना

मोबाइल विंग ने पकड़े पांच टैक्स चोरी वाहन, वसूला 10.49 लाख का जुर्माना

7 December 2025 - 3:21 PM
Photo of ‘युद्ध नशों विरुद्ध’ : 280वें दिन- पंजाब पुलिस ने 81 नशा तस्कर गिरफ्तार किए, इतने KG हेरोइन बरामद

‘युद्ध नशों विरुद्ध’ : 280वें दिन- पंजाब पुलिस ने 81 नशा तस्कर गिरफ्तार किए, इतने KG हेरोइन बरामद

7 December 2025 - 3:15 PM
Photo of Punjab News : स्कूलों में चार साहिबज़ादों की शहादत को नमन करने के लिए तीन दिवसीय शैक्षिक कार्यक्रम

Punjab News : स्कूलों में चार साहिबज़ादों की शहादत को नमन करने के लिए तीन दिवसीय शैक्षिक कार्यक्रम

7 December 2025 - 2:57 PM
Photo of जालंधर में AAP नेत्री ने किया अवैध माइनिंग का पर्दाफाश, मशीन और 5 टिपर जब्त

जालंधर में AAP नेत्री ने किया अवैध माइनिंग का पर्दाफाश, मशीन और 5 टिपर जब्त

7 December 2025 - 12:11 PM
Photo of श्री मुक्तसर साहिब में लापता बच्ची की हत्या का आरोपी एनकाउंटर में काबू

श्री मुक्तसर साहिब में लापता बच्ची की हत्या का आरोपी एनकाउंटर में काबू

7 December 2025 - 10:44 AM
Photo of हरक सिंह रावत के बयान पर सिख समाज में रोष, AAP ने कांग्रेस पर हमला बोला

हरक सिंह रावत के बयान पर सिख समाज में रोष, AAP ने कांग्रेस पर हमला बोला

7 December 2025 - 10:08 AM
Photo of पुलिस के हाथ लगी बड़ी कामयाबी, डेढ किलो हैरोइन सहित 2 आरोपी गिरफ्तार

पुलिस के हाथ लगी बड़ी कामयाबी, डेढ किलो हैरोइन सहित 2 आरोपी गिरफ्तार

7 December 2025 - 9:07 AM
Photo of ‘युद्ध नशों विरुद्ध’: 280वें दिन पंजाब पुलिस ने 81 नशा तस्कर गिरफ्तार किए, 2.2 किलोग्राम हेरोइन बरामद

‘युद्ध नशों विरुद्ध’: 280वें दिन पंजाब पुलिस ने 81 नशा तस्कर गिरफ्तार किए, 2.2 किलोग्राम हेरोइन बरामद

6 December 2025 - 7:17 PM
Photo of “सलाखों के पीछे ज़िंदगियों का सशक्तिकरण” के तहत जेलों में स्थापित होंगी 11 ITI, जेल न्याय में क्रांतिकारी बदलाव की पहल

“सलाखों के पीछे ज़िंदगियों का सशक्तिकरण” के तहत जेलों में स्थापित होंगी 11 ITI, जेल न्याय में क्रांतिकारी बदलाव की पहल

6 December 2025 - 2:51 PM
Back to top button