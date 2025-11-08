Other Statesराज्य

Amzad Khan8 November 2025 - 2:16 PM
Telangana CM Revanth Reddy Birthday
तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को जन्मदिन की बधाई देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

Telangana CM Revanth Reddy Birthday : तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी का आज जन्मदिन पूरे राज्य में बड़े ही सादगी और मोहब्बत से मनाया गया. इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर कई केंद्रीय मंत्रियों और पार्टी नेताओं ने उन्हें दिल से शुभकामनाएं दीं.

प्रधानमंत्री मोदी ने दी दुआएं

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (X) पर पोस्ट करते हुए लिखा –

“तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी गारू को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं. ईश्वर उन्हें दीर्घायु और स्वस्थ जीवन प्रदान करे.”

पीएम मोदी का यह संदेश पूरे देश में चर्चा का विषय बना, क्योंकि इसमें उन्होंने एक राजनीतिक विरोधी को भी पूरी गर्मजोशी से बधाई दी.

केंद्रीय मंत्रियों ने जताई शुभकामनाएं

केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लिखा –

“रेवंत रेड्डी जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई. आप सदा स्वस्थ रहें और दीर्घायु हों.”

वहीं, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने भी ट्वीट किया –

“मैं मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के दीर्घायु और स्वस्थ जीवन की कामना करता हूं.”

इन नेताओं की शुभकामनाओं ने इस बात को साबित कर दिया कि राजनीति से ऊपर इंसानियत और सम्मान का रिश्ता हमेशा ज़िंदा रहता है.

तेलंगाना कांग्रेस ने खास अंदाज़ में किया जश्न

तेलंगाना कांग्रेस पार्टी ने मुख्यमंत्री के जन्मदिन पर एक बेहद दिलचस्प पोस्ट साझा किया. उन्होंने लिखा —

“दस साल के ‘कार’ के अंधेरे में रोशनी की किरण, जिनके नेतृत्व में राज्य विकास की राह पर है, मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं.”

पार्टी ने एक और अनोखा पोस्ट करते हुए 57 किलो चावल से रेवंत रेड्डी का चित्र बनाकर उन्हें शुभकामनाएं दीं.

वेंकट रेड्डी का प्यार भरा संदेश

राज्य के मंत्री वेंकट रेड्डी ने भी एक्स पर लिखा —

“मैं मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के दीर्घायु, उत्तम स्वास्थ्य और सार्वजनिक जीवन में ढेर सारी सफलता की कामना करता हूं.”

तेलंगाना में आज का दिन पूरी तरह से रेवंत रेड्डी के नाम रहा. लोग सोशल मीडिया पर लगातार उनके लिए दुआएं और शुभकामनाएं भेजते रहे.

