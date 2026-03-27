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धाकड़ गेंदबाज जोश हेजलवुड बेंगलुरु पहुंचे, RCB में खुशी की लहर

Ajay Yadav27 March 2026 - 1:21 PM
1 minute read
IPL 2026 :
धाकड़ गेंदबाज जोश हेजलवुड बेंगलुरु पहुंचे, RCB में खुशी की लहर

IPL 2026 : IPL 2026 से पहले रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) के लिए राहत की खबर है. टीम के स्टार तेज गेंदबाज जोश हेजलवुड अब पूरी तरह फिट होकर टीम से जुड़ गए हैं. हेजलवुड पिछले कुछ समय से चोट का सामना कर रहे थे, लेकिन अब रिकवरी के बाद खेलने के लिए तैयार हैं.

इस सीजन का पहला मैच RCB और सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के बीच खेला जाएगा. हालांकि, हेजलवुड के शुरुआती मैचों में खेलने की आधिकारिक पुष्टि टीम की ओर से अभी नहीं हुई है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, वह शुरुआती 1-2 मैचों में हिस्सा नहीं ले पाएंगे.

मेडिकल टीम से हरी झंडी का इंतजार

वहीं, हेजलवुड की वापसी पूरी तरह क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की मेडिकल टीम की मंजूरी पर निर्भर करेगी. ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड अपने व्यस्त टेस्ट शेड्यूल को देखते हुए कोई जोखिम नहीं लेना चाहता. इसके चलते हेजलवुड की वापसी में देरी हो सकती है. उनकी गैर-मौजूदगी टीम के लिए चिंता का कारण बन सकती है, लेकिन टीम अपने खिताब को बचाने के लिए तैयार है.

विकल्प की तलाश जारी

शुरुआती मैचों में हेजलवुड की अनुपस्थिति में टीम उनके विकल्प की तलाश कर रही है. संभावना है कि टीम जैकब डफी को प्लेइंग इलेवन में जगह दे सकती है. वहीं, भारतीय तेज गेंदबाज यश दयाल पहले ही सीजन से बाहर हैं, जिससे टीम के पेस अटैक की चिंता बढ़ गई है. ऐसे में ऑलराउंडर क्रुणाल पांड्या से मिडिल ओवर्स में बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है. क्रुणाल ने पिछले सीजन में शानदार प्रदर्शन किया था.

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Ajay Yadav27 March 2026 - 1:21 PM
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