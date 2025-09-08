फटाफट पढ़ें

संजय सिंह ने फाजिल्का में दौरा किया

केंद्र से राहत पैकेज की मांग की गई

तरुनप्रीत ने खुद राहत सामग्री पहुंचाई

मंत्री ने जन्मदिन सेवा में बिताया

अब बीमारियों से निपटने की तैयारी

Punjab News : राज्यसभा सांसद संजय सिंह और पंजाब के पंचायत मंत्री तरुनप्रीत सिंह सौंद ने आज फाजिल्का जिले के बाढ़ प्रभावित सीमावर्ती गांवों का दौरा किया. दोनों नेताओं ने गुलाबा भैणी गांव में खुद लोगों को राहत सामग्री वितरित की.

राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा कि लगभग एक महीने से पंजाब बाढ़ से जूझ रहा है, लेकिन केंद्र सरकार अभी तक रिपोर्टों का इंतजार करने में लगी हुई है, उन्होंने उम्मीद जताई कि 9 सितंबर को प्रधानमंत्री पंजाब दौरे के दौरान बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लिए बड़ा राहत पैकेज घोषित करेंगे, उन्होंने यह भी कहा कि पंजाब का आरडीएफ, जीएसटी आदि का 60 हजार करोड़ रुपये भी केंद्र जल्द जारी करे. इस संबंध में प्रदेश के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान पहले ही केंद्र सरकार से यह मांग कर चुके हैं, उन्होंने कहा कि इससे पहले केंद्रीय कृषि मंत्री भी दौरे पर आए थे, लेकिन अब तक केंद्र सरकार की ओर से कोई राहत नहीं भेजी गई है.

जिले में राहत कार्य तेजी से जारी

पंचायत मंत्री तरुनप्रीत सिंह सौंद ने कहा कि जिले में राहत कार्य पूरी तेजी से जारी हैं. रविवार को उन्होंने अपना जन्मदिन बाढ़ प्रभावित लोगों की सेवा करके मनाया, उन्होंने खुद गुलाबा भैणी गांव के लोगों तक कंधों पर उठाकर रसद के थैले पहुंचाए. पिछले तीन दिन से वे फाजिल्का जिले के बाढ़ प्रभावित इलाकों में लोगों की सेवा में लगे हुए हैं.

उन्होंने बताया कि अब जब पानी घटने लगा है तो हमने अगली चुनौती के लिए भी तैयारी शुरू कर दी है. मंत्री तरुनप्रीत सिंह सौंद ने कहा कि पानी घटने के बाद पानी से होने वाली बीमारियां और हुए नुकसान का सर्वेक्षण प्रमुख चुनौतियां होंगी. उन्होंने कहा कि प्रभावित गांवों में मेडिकल टीमें, पशु चिकित्सा विभाग की टीमें और जिला प्रशासन की टीमें लगातार सक्रिय हैं और हर प्रभावित व्यक्ति तक राहत सामग्री की पहुँच सुनिश्चित की जा रही है.

यह भी पढ़ें : लखनऊ में बिजली व्यवस्था में बड़ा बदलाव, 1 नवंबर से लागू होगा ‘वर्टिकल सिस्टम’

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप