MP Stone Pelting : रेलवे यात्रियों की सुरक्षा को लेकर एक बार फिर चिंता बढ़ गई है, क्योंकि रविवार को कटनी रेलवे स्टेशन से ट्रेन के प्रस्थान के तुरंत बाद अज्ञात व्यक्ति ने मेमो ट्रेन पर पथराव कर दिया. इस हमले से ट्रेन में सवार यात्री डर गए और अनिश्चित माहौल में सफर करना पड़ा.

खिड़की का शीशा टूटा

पथराव की वजह से ट्रेन की खिड़की का शीशा टूट गया और टूटते हुए पत्थर सीधे एक बच्चे के सिर पर लगा, जिससे वह घायल हो गया. बच्चे के परिजन अत्यंत चिंतित हो गए. घायल बच्चे को ट्रेन के मैहर स्टेशन पहुंचते ही तुरंत अस्पताल ले जाकर इलाज करवाया गया.

इस घटना की सूचना रेलवे पुलिस को दी गई है और पुलिस ने अज्ञात हमलावर की तलाश शुरू कर दी है. आसपास के इलाकों में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है और मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है.

यात्रियों ने जताई नाराजगी

यात्रियों ने लगातार हो रही पथराव की घटनाओं को लेकर अपनी नाराजगी जताई है. उनका कहना है कि इस तरह की घटनाएं गंभीर हादसे को जन्म दे सकती हैं और रेलवे प्रशासन से अनुरोध किया है कि इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएं ताकि यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके.

