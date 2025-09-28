Uttar Pradeshराज्य

योगी आदित्यनाथ का बलरामपुर दौरा: बरेली दंगों पर सख्त चेतावनी, गजवा-ए-हिंद को बताया देशद्रोही विचार

CM Yogi Adityanath : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बलरामपुर के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने बरेली में हुई हिंसा के बाद दंगाइयों को तीसरी बार कड़ी चेतावनी दी है. उन्होंने साफ कहा कि प्रदेश में अशांति फैलाने वालों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और जो लोग ऐसा करेंगे, उन्हें कठोर सजा मिलेगी. उन्होंने गजवा-ए-हिंद जैसे विचारों को देशद्रोही बताया और कहा कि भारत में ऐसी गतिविधियों की जगह नहीं है. सीएम ने उन लोगों को भी चेताया जो देश के शहीदों के आदर्शों के खिलाफ जाते हैं, उनका अंत भी बुरा होगा.

छांगुर को बताया राक्षस

योगी आदित्यनाथ ने छांगुर को एक तरह के राक्षस की तरह बताया जो विकास में बाधा डालता है. उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों का अंत निश्चित है. उन्होंने सपा और कांग्रेस पर भी आरोप लगाया कि वे इन अराजकतत्वों से जुड़े हुए हैं. प्रदेश में अशांति फैलाने वालों को बरेली की घटना से सीख लेने की सलाह दी.

सीएम ने कहा कि प्रदेश में किसी को माहौल बिगाड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी. उन्होंने कहा कि कुछ लोग नए हथकंडे अपना रहे हैं, लेकिन प्रशासन पूरी तरह सतर्क है और उन्हें रोक दिया जाएगा. उन्होंने आस्था के प्रतीकों के अपमान को बर्दाश्त न करने की बात कही और कहा कि आस्था केवल दिखावा करने की चीज नहीं है.

बच्चों को लेकर जताई चिंता

उन्होंने बच्चों को लेकर भी चिंता जताई, बताया कि कुछ लोग ‘आई लव मोहम्मद’ के पोस्टर से समाज में अराजकता पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं. उनका कहना था कि ये लोग अपनी और बच्चों की जिंदगी खराब कर रहे हैं, लेकिन सरकार इस तरह की हरकतों को मंजूर नहीं करेगी और कड़ी कार्रवाई करेगी.

इसके अलावा, मुख्यमंत्री ने देवीपाटन मंदिर में मां पाटेश्वरी के दर्शन किए और आरती की. उन्होंने गोशाला में गायों को भोजन कराया और श्रद्धालुओं से बातचीत की. बच्चों को टॉफियां देकर उन्हें प्रोत्साहित भी किया. मंदिर में महंत मिथिलेश नाथ योगी और महंत रवींद्र दास भी मौजूद थे. सीएम ने शनिवार रात भी इसी मंदिर में विश्राम किया था.

124 परियोजनाओं का किया शिलान्यास

मंदिर दर्शन के बाद मुख्यमंत्री धूधुलपुर पहुंचे, जहां उन्होंने सरकारी योजनाओं की प्रदर्शनी देखी और 826 करोड़ रुपये की लागत से बनी 124 परियोजनाओं का उद्घाटन तथा शिलान्यास किया. उन्होंने राजकीय पॉलीटेक्निक कॉलेज का भी उद्घाटन किया और 2047 तक विकसित भारत के लिए लोगों से सुझाव मांगे.

