Punjab

नशे से रोजगार तक, पंजाब ‘युद्ध नशेयां विरुद्ध’’ अभियान की जमीनी प्रभावशीलता का प्रत्यक्ष प्रमाण

Karan Panchal25 March 2026 - 4:16 PM
3 minutes read
Yudh Nashian Virudh
नशे से रोजगार तक, पंजाब ‘युद्ध नशेयां विरुद्ध’’ अभियान की जमीनी प्रभावशीलता का प्रत्यक्ष प्रमाण

Yudh Nashian Virudh : पंजाब में नशों के खिलाफ चल रही जंग के चलते स्पष्ट बदलाव सामने आ रहे हैं, क्योंकि भगवंत मान सरकार द्वारा ‘युद्ध नशेयां विरुद्ध’ अभियान के तहत सिर्फ कानून लागू करने तक सीमित न रहकर पुनर्वास और पुनः एकीकरण पर भी ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। जिलों में नशे की दलदल में फंसे लोग अब स्थिर जीवन की ओर लौट रहे हैं और नशे से उबरने में रोजगार अहम भूमिका निभा रहा है।

नौकरी मिलने से बदला सब कुछ

अभिषेक कुमार (नाम बदला गया) उन लोगों में से एक हैं जिसने इस बदलाव को खुद अनुभव किया है। कुछ साल पहले, नशे ने उसकी जिंदगी को इस कदर तबाह कर दिया था कि रोजमर्रा के काम भी मुश्किल हो गए थे और उसके परिवार को डर था कि वह नशे की भेंट चढ़ जाएंगा। आज, वह एक स्थिर नौकरी कर रहा हैं और अपने परिवार के साथ फिर से जुड़ गया है। उसने कहा, “नौकरी दोबारा मिलने से सब कुछ बदल गया। इसने मुझे सही रास्ता अपनाने का कारण दिया।”

स्थिरता और आत्मविश्वास में बढ़ोतरी

वह नशे से अचानक नहीं उभरा। उसके परिवार के निरंतर प्रोत्साहन, व्यवस्थित चिकित्सीय इलाज, परामर्श, और ‘युद्ध नशेयां विरुद्ध’’ अभियान से जुड़ी पहलों के तहत मिले पुनर्वास के बाद रोजगार सहायता की बदौलत अभिषेक स्थिरता और आत्मविश्वास दोनों वापस हासिल कर सका।

नशे से हुए घातक नुकसान

नवदीप कुमार (बदला हुआ नाम) के लिए उसके जीवन का निर्णायक मोड़ उसके घर से ही शुरू हुआ। लगातार झगड़ों और भावनात्मक दूरी ने उसे उस नुकसान का एहसास कराया जो नशे की वजह से हुआ था। उसने कहा, “मेरी मां मुझे सही रास्ते पर वापस लेकर आयी है।” इलाज पूरा करने के बाद, नवदीप को रोजगार सहायता मिली और अब वह निजी क्षेत्र में काम कर रहा है। वह दोबारा रोजगार मिलने को उस पल के रूप में बताता है जिसने उनके जीवन में अनुशासन लाया और उसे अपना मकसद फिर से तय करने में मदद की।

पारिवारिक संबंध हुए बेहतर

गुरजिंदर सिंह (बदला हुआ नाम) की कहानी रिकवरी के एक और पहलू को दर्शाती है। नशे ने न केवल उसके स्वास्थ्य को प्रभावित किया, बल्कि उसके परिवार में उसकी आर्थिक स्थिरता और भरोसेयोग्यता को भी खत्म कर दिया था। पुनर्वास सेवाओं और उसके माता-पिता के निरंतर समर्थन से, वह धीरे-धीरे रिकवरी की ओर बढ़ा। आज, वह फिर से नौकरी कर रहा है और उनकी सेहत में सुधार हुआ है तथा पारिवारिक संबंध भी बेहतर हुए हैं।

सामाजिक और आर्थिक मुख्यधारा में लाया जाए वापस

नशा पीड़ितों का रिकवरी की ओर यह सफर ‘आप’ सरकार द्वारा अपनाई गई व्यापक रणनीति को दर्शाता है, जिसके तहत नशों के खिलाफ जंग केवल तस्करों के खिलाफ कार्रवाई तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि नशे की दलदल में फंसे लोगों को सामाजिक और आर्थिक मुख्यधारा में वापस लाया जाए।

पुनर्वास, परामर्श और संरचित सहायता

इस अभियान से जुड़े अधिकारियों का कहना है कि पुनर्वास, परामर्श और संरचित सहायता प्रणालियों को रोजगार के अवसरों से जोड़ा जा रहा है, क्योंकि यह माना गया है कि आर्थिक स्थिरता के बिना रिकवरी अधूरी रहती है।

स्थिर नौकरी देती है वित्तीय स्वतंत्रता

सभी मामलों में यह देखा गया है कि रोजगार केवल रिकवरी के बाद का एक कदम नहीं है, बल्कि यह नशा-मुक्त जीवन को सुनिश्चित करने की नींव है। एक स्थिर नौकरी वित्तीय स्वतंत्रता देती है, सम्मान को बहाल करती है और व्यक्तियों को अपने परिवारों और समुदायों से फिर से जुड़ने में सक्षम बनाती है। अभिषेक ने कहा, “कभी भी नशों का सेवन न करें। यह नुकसानदेय लग सकता है, लेकिन यह सब कुछ बर्बाद कर सकता है।

सम्मानजनक जीवन की शुरुआत

जैसे-जैसे ‘युद्ध नशेयां विरुद्ध’ अभियान का विस्तार हो रहा है, नशा पीड़ितों की ये कहानियां व्यापक बदलाव को दर्शाती हैं, जहां नशे से रिकवरी को अब अंतिम लक्ष्य नहीं, बल्कि एक स्थिर और सम्मानजनक जीवन की शुरुआत के रूप में देखा जा रहा है।

ये भी पढ़ें- रैपर बादशाह ने रचाई शादी, ईशा रिखी की खूबसूरती और ग्लैमर में बॉलीवुड की नई स्टार

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Karan Panchal25 March 2026 - 4:16 PM
3 minutes read

Related Articles

Photo of ‘खेडां वतन पंजाब दीयां’ के तहत 3100 खेल मैदान, 3000 जिम और 17 हजार खेल किट वितरित- सीएम मान

‘खेडां वतन पंजाब दीयां’ के तहत 3100 खेल मैदान, 3000 जिम और 17 हजार खेल किट वितरित- सीएम मान

25 March 2026 - 11:47 AM
Photo of अमन अरोड़ा ने शहीद भगत सिंह को दी श्रद्धांजलि, युवाओं को क्रांतिकारी बनने का संदेश

अमन अरोड़ा ने शहीद भगत सिंह को दी श्रद्धांजलि, युवाओं को क्रांतिकारी बनने का संदेश

25 March 2026 - 11:00 AM
Photo of हरदीप सिंह मुंडियन ने 14 उम्मीदवारों को सहानुभूति आधार पर सौंपे नियुक्ति पत्र

हरदीप सिंह मुंडियन ने 14 उम्मीदवारों को सहानुभूति आधार पर सौंपे नियुक्ति पत्र

25 March 2026 - 10:24 AM
Photo of पंजाब विधानसभा डायरी-2026 का स्पीकर कुलतार सिंह संधवां ने किया उद्घाटन

पंजाब विधानसभा डायरी-2026 का स्पीकर कुलतार सिंह संधवां ने किया उद्घाटन

25 March 2026 - 10:03 AM
Photo of मलोट में ₹16.25 करोड़ का वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट शुरू, एक साल में मिलेगी पानी की समस्या से राहत

मलोट में ₹16.25 करोड़ का वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट शुरू, एक साल में मिलेगी पानी की समस्या से राहत

25 March 2026 - 9:16 AM
Photo of Punjab News : डॉ. बलजीत कौर का बड़ा कदम, 3000 नए कनेक्शन, 20 किलोमीटर पाइपलाइन से पानी सप्लाई मजबूत

Punjab News : डॉ. बलजीत कौर का बड़ा कदम, 3000 नए कनेक्शन, 20 किलोमीटर पाइपलाइन से पानी सप्लाई मजबूत

24 March 2026 - 7:54 PM
Photo of पंजाब की सबसे कम उम्र की लाभार्थी, 1 वर्षीय बच्ची को मुख्यमंत्री सेहत योजना के तहत मिला जीवनरक्षक इलाज

पंजाब की सबसे कम उम्र की लाभार्थी, 1 वर्षीय बच्ची को मुख्यमंत्री सेहत योजना के तहत मिला जीवनरक्षक इलाज

24 March 2026 - 3:40 PM
Photo of अगर शहीद-ए-आज़म भगत सिंह भारत के पहले प्रधानमंत्री होते तो देश की तस्वीर कुछ और होती- सीएम मान

अगर शहीद-ए-आज़म भगत सिंह भारत के पहले प्रधानमंत्री होते तो देश की तस्वीर कुछ और होती- सीएम मान

24 March 2026 - 12:19 PM
Photo of शहीद-ए-आज़म भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को ‘भारत रत्न’ दिए जाने की मांग की थी, पर भाजपा सरकार ने नहीं मानी- सीएम भगवंत मान

शहीद-ए-आज़म भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को ‘भारत रत्न’ दिए जाने की मांग की थी, पर भाजपा सरकार ने नहीं मानी- सीएम भगवंत मान

24 March 2026 - 11:27 AM
Photo of पंजाब में नशा तस्करी पर बड़ी कार्रवाई: 5 किलो हेरोइन के साथ दो आरोपी गिरफ्तार

पंजाब में नशा तस्करी पर बड़ी कार्रवाई: 5 किलो हेरोइन के साथ दो आरोपी गिरफ्तार

24 March 2026 - 9:58 AM
Back to top button