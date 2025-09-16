Punjabराज्य

CM भगवंत सिंह मान का बड़ा ऐलान: पंजाब के हर गांव में बनाई जाएंगी निगरानी कमेटियां, युवाओं को मिलेगा सीधा असर

Amzad Khan16 September 2025 - 2:38 PM
1 minute read
Punjab Village Monitoring Committees
CM भगवंत सिंह मान युवा क्लबों और गांव प्रतिनिधियों के साथ विकास कार्यों की निगरानी पर चर्चा करते हुए.

Punjab Village Monitoring Committees : पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आज ज़मीनी स्तर पर विकास कार्यों की निगरानी के लिए गांव स्तर पर निगरानी कमेटियों के गठन की घोषणा की है. यहां युवा क्लबों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने पंजाब के विकास में तेजी लाने के लिए कई परियोजनाएं शुरू की हैं.

उन्होंने जोर देकर कहा कि जनता के करदाताओं के पैसे का सही उपयोग सुनिश्चित करना समय की मांग है, जिसके लिए लोगों के स्तर पर निगरानी बहुत जरूरी है. भगवंत सिंह मान ने बताया कि इस उद्देश्य के तहत विकास कार्यों की निगरानी एवं उनके सुचारू और पारदर्शी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने हेतु गांव स्तरीय निगरानी कमेटियां बनाई जाएंगी.

युवा और गांव प्रतिनिधि करेंगे फंड की निगरानी

मुख्यमंत्री ने कहा कि इन कमेटियों में युवा क्लबों के सदस्य तथा गांव के अन्य चुने हुए प्रतिनिधि शामिल होंगे. उन्होंने उम्मीद जताई कि ये कमेटियां जमीनी स्तर पर सरकारी फंडों के उचित उपयोग को सुनिश्चित करने हेतु सार्थक भूमिका अदा करेंगी. भगवंत सिंह मान ने आगे कहा कि ये कमेटियां परियोजनाओं के निर्बाध कार्यान्वयन की जिम्मेदारी लेंगी ताकि आम लोगों को इसका लाभ मिल सके.

युवाओं से गांवों में खेल और विकास को बढ़ावा

लोगों विशेषकर युवाओं की सक्रिय भागीदारी से पंजाब के सर्वपक्षीय विकास के प्रति प्रदेश सरकार की प्रतिबद्धता दोहराते हुए मुख्यमंत्री ने गांव स्तर पर खेलों को प्रोत्साहित करने में युवा क्लबों को महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की अपील की. उन्होंने ऐसे प्रयासों हेतु प्रदेश सरकार की पूरी समर्थन देने का भरोसा भी दिया. भगवंत सिंह मान ने कहा कि यह कदम युवाओं की अपार ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में लगाने में अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होगा.

यह भी पढ़ें : मोदी सरकार की अनुमति न देने से पाकिस्तान के पवित्र स्थलों के दर्शन बंद, सिख समुदाय की भावनाओं को गहरा आघात : सीएम भगवंत मान

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Amzad Khan16 September 2025 - 2:38 PM
1 minute read

Related Articles

Photo of पंजाब में टैक्स चोरी के खिलाफ सख्त कार्रवाई: फर्जी बिलिंग घोटाला बेनकाब, आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज

पंजाब में टैक्स चोरी के खिलाफ सख्त कार्रवाई: फर्जी बिलिंग घोटाला बेनकाब, आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज

16 September 2025 - 5:25 PM
Photo of मनोज झा का बड़ा बयान: सिर्फ राजनीतिक नहीं, जनता की आवाज और असली मुद्दों की लड़ाई है ‘बिहार अधिकार यात्रा’

मनोज झा का बड़ा बयान: सिर्फ राजनीतिक नहीं, जनता की आवाज और असली मुद्दों की लड़ाई है ‘बिहार अधिकार यात्रा’

16 September 2025 - 4:27 PM
Photo of ओपी चौधरी का बड़ा ऐलान: छत्तीसगढ़ में बनेगा एससीआर, 2026 तक नक्सलवाद खत्म करने का लक्ष्य

ओपी चौधरी का बड़ा ऐलान: छत्तीसगढ़ में बनेगा एससीआर, 2026 तक नक्सलवाद खत्म करने का लक्ष्य

16 September 2025 - 3:55 PM
Photo of अमित शाह का हरियाणा दौरा: नए आपराधिक कानून से अपराधियों की धड़कनें रुकेंगी

अमित शाह का हरियाणा दौरा: नए आपराधिक कानून से अपराधियों की धड़कनें रुकेंगी

16 September 2025 - 3:46 PM
Photo of इंदौर में ट्रक हादसे के बाद मुख्यमंत्री ने अस्पताल जाकर घायलों का जाना हाल, कड़ी जांच के निर्देश दिए

इंदौर में ट्रक हादसे के बाद मुख्यमंत्री ने अस्पताल जाकर घायलों का जाना हाल, कड़ी जांच के निर्देश दिए

16 September 2025 - 3:25 PM
Photo of कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा ने सुनाम में खेल सुविधाओं से लैस अत्याधुनिक बस स्टैंड का किया उद्घाटन

कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा ने सुनाम में खेल सुविधाओं से लैस अत्याधुनिक बस स्टैंड का किया उद्घाटन

16 September 2025 - 2:38 PM
Photo of मोदी सरकार की अनुमति न देने से पाकिस्तान के पवित्र स्थलों के दर्शन बंद, सिख समुदाय की भावनाओं को गहरा आघात : सीएम भगवंत मान

मोदी सरकार की अनुमति न देने से पाकिस्तान के पवित्र स्थलों के दर्शन बंद, सिख समुदाय की भावनाओं को गहरा आघात : सीएम भगवंत मान

16 September 2025 - 2:12 PM
Photo of पंजाब में शुरू हुआ अब तक का सबसे बड़ा सफाई और राहत अभियान – सैनिटाइजिंग वाहन से लेकर मेगा वेयरहाउस तक

पंजाब में शुरू हुआ अब तक का सबसे बड़ा सफाई और राहत अभियान – सैनिटाइजिंग वाहन से लेकर मेगा वेयरहाउस तक

16 September 2025 - 2:11 PM
Photo of पंजाब सरकार जल्द करेगी गन्ना किसानों का बकाया भुगतान, वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने बैठक में दिया भरोसा

पंजाब सरकार जल्द करेगी गन्ना किसानों का बकाया भुगतान, वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने बैठक में दिया भरोसा

16 September 2025 - 12:44 PM
Photo of Punjab flood Update: प्रभावित गांवों की संख्या स्थिर, राहत कैंप घटे और हालात हो रहे सामान्य

Punjab flood Update: प्रभावित गांवों की संख्या स्थिर, राहत कैंप घटे और हालात हो रहे सामान्य

16 September 2025 - 12:16 PM
Back to top button