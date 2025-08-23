Punjab News : पंजाब के पर्यटन और सांस्कृतिक मामलों के बारे मंत्री तरुनप्रीत सिंह सौंद ने पंजाबी कॉमेडियन और अदाकार जसविन्दर भल्ला के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है.

उन्होंने कहा कि जसविन्दर भल्ला एक बेहतरीन मनुष्य और पंजाबियों का गौरव थे, उन्होंने कहा कि भल्ला ने अनेकों के चेहरे पर सदा मुस्कान बिखेरी है. सौंद ने भल्ला की तरफ से निभाई चाचा चत्रा की भूमिका को याद करते हुये कहा कि “आप, आपके बोल और अदाकारी सदा हमें याद रहेंगे” इसके साथ ही उन्होंने परिवारिक सदस्यों, रिश्तेदारों और प्रशंसकों के साथ संवेदना व्यक्त की है, उन्होंने परमात्मा के आगे अरदास की कि ईश्वर नेक रूह को अपने चरणों में निवास प्रदान करे.

