Punjab News : पंजाब राज्य खाद्य आयोग द्वारा पंजाब कला भवन, चंडीगढ़ में शहीद-ए-आजम स भगत सिंह के शहीदी दिवस को अत्यंत श्रद्धा, जोश और देशभक्ति की भावना के साथ मनाया गया। इस अवसर पर पंजाब के पर्यटन एवं सांस्कृतिक मामलों, ग्रामीण विकास और श्रम मंत्री तरुनप्रीत सिंह सौंद मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए।

सभा को संबोधित करते हुए स सौंद ने कहा कि शहीद-ए-आजम भगत सिंह के आदर्श सदैव समाज को न्याय, समानता और अत्याचार के खिलाफ खड़े होने की प्रेरणा देते रहेंगे। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि वे राष्ट्र निर्माण के लिए शहीदों के पदचिह्नों पर चलते हुए पूर्ण समर्पण और निष्ठा के साथ आगे आएं।

‘शहीदों की विरासत युवाओं को प्रेरणा देती है’

उन्होंने कहा कि सांस्कृतिक मंचों की भूमिका शहीदों की गौरवशाली विरासत को संरक्षित करने और सामूहिक पहचान को मजबूत करने में अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने यह भी कहा कि शहीदों का संदेश युवाओं को अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाने, ज्ञान अर्जित करने और देश की प्रगति में ईमानदारी से योगदान देने के लिए प्रेरित करता है।

इस दौरान पंजाब राज्य खाद्य आयोग के चेयरमैन बाल मुकंद शर्मा ने आयोग की पहलों का उल्लेख करते हुए बताया कि राज्य भर में खाद्य और पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि विद्यार्थियों को संतुलित आहार और टिकाऊ जीवनशैली के प्रति जागरूक करने के लिए 5723 स्कूलों में न्यूट्रिशन गार्डन स्थापित किए गए हैं।

‘भगत सिंह के विचार युवाओं को जिम्मेदारी सिखाते हैं’

समारोह के दौरान वक्ताओं ने शहीद-ए-आजम स भगत सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि उनका जीवन साहस, बौद्धिक चेतना और स्वतंत्रता संग्राम के प्रति अटूट समर्पण का प्रतीक है। उनकी विचारधारा आज भी युवाओं को जिम्मेदार नागरिक बनने और लोकतांत्रिक मूल्यों एवं भाईचारे को बनाए रखने की प्रेरणा देती है।

इस अवसर पर आयोग के सदस्य जसवीर सिंह सेखों, विजय दत्त और चेतन प्रकाश धालीवाल, पूर्व सदस्य प्रीति चावला और इंदिरा गुप्ता तथा सदस्य सचिव कनु ठिंद भी उपस्थित रहे।

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