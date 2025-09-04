Punjabराज्य

पंजाब में भारी बारिश और बाढ़ के चलते सभी हुनर विकास केंद्र और संस्थान 7 सितंबर तक बंद

Amzad Khan4 September 2025 - 4:22 PM
Punjab floods 2025
पंजाब में बारिश और बाढ़ के चलते skill centers 7 सितंबर तक बंद

Punjab floods 2025 : पंजाब के रोज़गार उत्पत्ति, हुनर विकास और प्रशिक्षण मंत्री अमन अरोड़ा ने बताया कि भारी बारिश और बाढ़ की मौजूदा स्थिति को देखते हुए मोहाली स्थित आर्म्ड फोर्सेज़ प्रिपरेटरी इंस्टीट्यूट, पूरे पंजाब के सभी हुनर विकास केंद्र और सी-पाइट कैंप दिनांक 7 सितंबर, 2025 तक बंद रहेंगे.

सुरक्षा और राहत कार्यों को प्राथमिकता

मुख्यमंत्री स. भगवंत सिंह मान की अगुवाई वाली पंजाब सरकार ने यह निर्णय विद्यार्थियों, स्टाफ और साझेदारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एहतियाती तौर पर लिया है. इन संस्थानों में छुट्टियां होने से अधिकारियों को प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्यों पर अधिक ध्यान केंद्रित करने का अवसर मिलेगा.

सुरक्षा और सहयोग सर्वोपरि

अमन अरोड़ा ने विद्यार्थियों और साझेदारों से स्थानीय प्रशासन और राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करने और सहयोग देने की अपील की है. उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों और स्टाफ की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है और राज्य सरकार अपने नागरिकों तथा उनके जान-माल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए स्थिति पर निकट से नज़र रख रही है.

