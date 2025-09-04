Uttar Pradeshराज्य

लखनऊ में बिजली व्यवस्था में बड़ा बदलाव, 1 नवंबर से लागू होगा ‘वर्टिकल सिस्टम’

Anup Tiwari4 September 2025 - 3:05 PM
2 minutes read
UP Electricity Reform
बिजली व्यवस्था में बड़ा बदलाव

UP Electricity Reform : राजधानी में बिजली उपभोक्ताओं के लिए एक नवम्बर से एक नई कार्यप्रणाली लागू की जा रही है, जिससे 14.50 लाख उपभोक्ताओं को बेहतर सेवाएं मिल सकें. इस नई व्यवस्था को ‘वर्टिकल सिस्टम’ नाम दिया गया है, जिसमें अब हर कार्य के लिए अलग-अलग अधिकारी जिम्मेदार होंगे. यह प्रणाली कानपुर में पहले से सफलतापूर्वक लागू की जा चुकी है.

अब तक बिजली कनेक्शन देने से लेकर बिलिंग तक की जिम्मेदारी अधिशासी अभियंता (वितरण) के पास होती थी, लेकिन नई प्रणाली में यह कार्य अब वरिष्ठ अधिकारियों की देखरेख में अलग-अलग स्तरों पर बंटे होंगे. मुख्य अभियंता की अगुवाई में अधीक्षण अभियंताओं की टीमें गठित की जाएंगी, जो उपभोक्ताओं की सेवा से जुड़े विभिन्न कार्यों के लिए सीधे तौर पर उत्तरदायी होंगी.

यह निर्णय मंगलवार शाम को हुई एक महत्वपूर्ण बैठक में लिया गया, जिसमें निगम अध्यक्ष डॉ. आशीष कुमार गोयल ने राजधानी के चारों मुख्य अभियंताओं से विस्तृत चर्चा की. इस बैठक में प्रबंध निदेशक पंकज कुमार भी उपस्थित रहे. बैठक के दौरान पहले से प्रस्तावित ढांचे में कुछ संशोधन करने के निर्देश भी दिए गए.

नई व्यवस्था में जिम्मेदारियां इस प्रकार तय होंगी:

  • अधीक्षण अभियंता (वाणिज्य) – नए कनेक्शन जारी करना, मीटर इंस्टालेशन, बिल सुधार, बकाया वसूली, स्मार्ट मीटर लगाने और हेल्पलाइन 1912 पर आई शिकायतों का समाधान.
  • अधीक्षण अभियंता (तकनीकी) – शहर में निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करना, 33 केवी और 11 केवी लाइनों की खराबियों को दूर करना, ट्रांसफार्मर बदलना और उपकेंद्रों से जुड़ी तकनीकी समस्याओं का समाधान.
  • अधीक्षण अभियंता (परीक्षण) – ट्रांसफार्मरों और उपकेंद्रों की जांच व टेस्टिंग की जिम्मेदारी.
  • अधीक्षण अभियंता (प्रोजेक्ट) – नए विद्युत उपकेंद्र और लाइन बिछाने की परियोजनाओं को क्रियान्वित करना.

नई प्रणाली से उपभोक्ताओं को मिलेंगे ये लाभ:

  • उपभोक्ताओं को अब अलग-अलग अधिकारियों के पास बार-बार चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे.
  • बिजली कनेक्शन और बिल संबंधी काम अधिक पारदर्शी और तेज़ गति से पूरे होंगे.
  • मीटर संबंधी सेवाएं तय समय सीमा में पूरी होंगी.
  • 1912 पर की गई शिकायतों के निस्तारण में सुधार होगा और ट्रैकिंग संभव होगी.
  • लापरवाही करने वाले अधिकारियों पर सीधी कार्रवाई की जाएगी.

लेसा लखनऊ के मुख्य अभियंता रवि कुमार अग्रवाल के अनुसार, इस प्रणाली के तहत हर काम का एक स्पष्ट रूप से नामित अधिकारी होगा, जिससे उपभोक्ताओं को अधिक सुविधा और जवाबदेही मिलेगी.

यह नई व्यवस्था राजधानी में विद्युत प्रबंधन को अधिक जवाबदेह और उपभोक्ता अनुकूल बनाने की दिशा में एक अहम पहल के रूप में देखी जा रही है.

यह भी पढ़ें : Bihar Election 2025 : प्रशांत किशोर ने खोल दिया राज…बताया किस सीट से लड़ेंगे चुनाव

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Anup Tiwari4 September 2025 - 3:05 PM
2 minutes read

Related Articles

Photo of Bihar Election 2025 : प्रशांत किशोर ने खोल दिया राज…बताया किस सीट से लड़ेंगे चुनाव

Bihar Election 2025 : प्रशांत किशोर ने खोल दिया राज…बताया किस सीट से लड़ेंगे चुनाव

4 September 2025 - 2:45 PM
Photo of पंजाब बाढ़ राहत में टेक्नोलॉजी का कमाल, ड्रोन से छतों तक पहुंचा राशन और दवाइयां

पंजाब बाढ़ राहत में टेक्नोलॉजी का कमाल, ड्रोन से छतों तक पहुंचा राशन और दवाइयां

4 September 2025 - 12:34 PM
Photo of भारत-कोरिया का हाई-वोल्टेज मुकाबला 2-2 पर खत्म, आखिरी पलों में छूटा जीत का मौका

भारत-कोरिया का हाई-वोल्टेज मुकाबला 2-2 पर खत्म, आखिरी पलों में छूटा जीत का मौका

4 September 2025 - 11:56 AM
Photo of राजस्थान में आम आदमी पार्टी को मिली नई ऊर्जा, घनेंद्र भारद्वाज बने सह-प्रभारी

राजस्थान में आम आदमी पार्टी को मिली नई ऊर्जा, घनेंद्र भारद्वाज बने सह-प्रभारी

4 September 2025 - 10:54 AM
Photo of राजस्थान ट्रांसपोर्ट में बड़ा बदलाव, उपमुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने बताया नई एग्रीगेटर पॉलिसी का प्लान

राजस्थान ट्रांसपोर्ट में बड़ा बदलाव, उपमुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने बताया नई एग्रीगेटर पॉलिसी का प्लान

3 September 2025 - 11:12 PM
Photo of तरनतारन उपचुनाव: मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने मतदाता सूची संशोधन पर बुलाई बैठक

तरनतारन उपचुनाव: मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने मतदाता सूची संशोधन पर बुलाई बैठक

3 September 2025 - 9:51 PM
Photo of ‘युद्ध नशों के विरुद्ध’: 185वें दिन पंजाब पुलिस की 359 स्थानों पर छापेमारी, 95 नशा तस्कर गिरफ्तार

‘युद्ध नशों के विरुद्ध’: 185वें दिन पंजाब पुलिस की 359 स्थानों पर छापेमारी, 95 नशा तस्कर गिरफ्तार

3 September 2025 - 9:15 PM
Photo of श्रम संसाधन विभाग के सचिव दीपक आनंद का बड़ा दावा, बिहार में जल और स्वच्छता क्षेत्र में कौशल विकास से खुले रोजगार के नए द्वार

श्रम संसाधन विभाग के सचिव दीपक आनंद का बड़ा दावा, बिहार में जल और स्वच्छता क्षेत्र में कौशल विकास से खुले रोजगार के नए द्वार

3 September 2025 - 8:34 PM
Photo of पंजाब: कैब ड्राइवर की हत्या के मामला में आतंकी साजिश का खुलासा, पिस्तौल और चोरी की कार बरामद

पंजाब: कैब ड्राइवर की हत्या के मामला में आतंकी साजिश का खुलासा, पिस्तौल और चोरी की कार बरामद

3 September 2025 - 7:54 PM
Photo of पंजाब में बाढ़ राहत के लिए स्वास्थ्य विभाग की बड़ी पहल, डॉ. बलबीर सिंह ने बताए आंकड़े और इंतज़ाम

पंजाब में बाढ़ राहत के लिए स्वास्थ्य विभाग की बड़ी पहल, डॉ. बलबीर सिंह ने बताए आंकड़े और इंतज़ाम

3 September 2025 - 7:21 PM
Back to top button