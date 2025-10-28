Punjab

तरन तारन उपचुनाव को लेकर पोलिंग स्टाफ की रिहर्सल आयोजित, संयुक्त मुख्य चुनाव अधिकारी सकतर सिंह बल ने रिहर्सल का लिया जायजा

Shivam Singh28 October 2025 - 12:17 PM
1 minute read
Punjab
तरन तारन उपचुनाव को लेकर पोलिंग स्टाफ की रिहर्सल आयोजित, संयुक्त मुख्य चुनाव अधिकारी सकतर सिंह बल ने रिहर्सल का लिया जायजा

Punjab : आगामी 11 नवंबर को होने वाले विधानसभा क्षेत्र 021-तरन तारन उपचुनाव के मद्देनज़र जिला चुनाव कार्यालय द्वारा नियुक्त पोलिंग स्टाफ की पहली रिहर्सल हाल ही में माई भागो कॉलेज ऑफ नर्सिंग, पिद्दी (तरन तारन) में आयोजित की गई। इस रिहर्सल का जायज़ा लेने के लिए पंजाब के संयुक्त मुख्य चुनाव अधिकारी सकतर सिंह बल, पी.सी.एस विशेष रूप से उपस्थित हुए। इस अवसर पर तरन तारन विधानसभा क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी कम एस.डी.एम गुरमीत सिंह, पी.सी.एस तथा अन्य अधिकारी भी मौजूद थे।

रिहर्सल के दौरान मास्टर ट्रेनरों ने लगभग 1200 पोलिंग कर्मचारियों को ईवीएम, वीवीपैट और कंट्रोल यूनिट सहित मतदान दिवस की सभी प्रक्रियाओं की विस्तृत जानकारी दी। उन्हें मतदान के दिन की कार्यप्रणाली और सावधानियों से भी अवगत कराया गया।

इस अवसर पर प्रेसाइडिंग अधिकारियों (पी आर ओज ) को ईवीएम-वीवीपैट की मॉक ड्रिल करवाई गई, जिसमें सभी प्रत्याशियों (नोटा सहित) को कम से कम 5 वोट डालकर कुल 100 वोटों की डेमो प्रक्रिया के माध्यम से मशीन की कार्यप्रणाली समझाई गई। पीआरओज  ने ईवीएम और वीवीपैट की 100 प्रतिशत विश्वसनीयता और पारदर्शिता पर पूर्ण विश्वास व्यक्त किया।

सकतर सिंह बल ने कहा कि चुनाव ड्यूटी पर तैनात सभी अधिकारी और कर्मचारी अपनी जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी, निष्ठा और तत्परता से निभाएँ। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण के दौरान प्रत्येक सदस्य को ईवीएम सहित पूरी चुनाव प्रक्रिया की गहन जानकारी अवश्य प्राप्त करनी चाहिए ताकि मतदान के समय किसी भी प्रकार की दिक्कत न हो। उन्होंने स्पष्ट किया कि चुनाव प्रक्रिया में ज़रा सी भी गलती अस्वीकार्य होती है, इसलिए प्रत्येक अधिकारी को अपनी तैयारी पूर्ण रखनी चाहिए।

रिटर्निंग अधिकारी गुरमीत सिंह ने बताया कि पोलिंग स्टाफ की अगली रिहर्सल 2 नवंबर को आयोजित की जाएगी। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन द्वारा उपचुनाव की सभी तैयारियाँ पूरी कर ली गई हैं और पूरा चुनाव कार्य निष्पक्ष, शांतिपूर्ण एवं स्वतंत्र वातावरण में संपन्न कराया जाएगा।

उन्होंने हलके के मतदाताओं से अपील की कि वे बिना किसी भय, दबाव या प्रलोभन के अपने मताधिकार का प्रयोग करें।

