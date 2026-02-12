Punjab Police : मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के निर्देशों अनुसार पंजाब को सुरक्षित राज्य बनाने के लिए जारी मुहिम दौरान ख़ुफ़िया जानकारी पर आधारित एक कार्यवाही में स्टेट स्पेशल आपरेशन सैल (S.S.O.C.) अमृतसर ने पाकिस्तान की हिमायत वाले एक ओर आतंकवादी माड्यूल का पर्दाफाश करते एक बड़ी आतंकवादी साजिश को नाकाम कर दिया है, और इस कार्यवाही में गिरफ़्तार किए गए दोषी से रिमोट कंट्रोल समेत मटैलिक केस में पैक एक इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (IED) और गोली- सिक्के समेत एक विदेशी पिस्तौल बरामद किया गया है। यह जानकारी आज यहां डायरैक्टर जनरल आफ पुलिस (DGP) पंजाब गौरव यादव ने दी।

पाकिस्तान आई.एस.आई. की साजिश का पर्दाफाश

गिरफ़्तार किए गए आरोपी की पहचान शुभम कुमार उर्फ शुभम श्रीवास्तव के तौर पर हुई है, जो सीतापुर, उत्तर प्रदेश के गांव सरोसा का रहने वाला है। यह सफलता पंजाब पुलिस की तरफ से पाकिस्तान आई.एस.आई. की हिमायत वाले आतंकवादी माड्यूल का पर्दाफाश करने उपरांत इसके साथ सम्बन्धित कारकुन, जिसकी पहचान अमृतसर के राहुल कुमार उर्फ गज्जू के तौर पर हुई है, को आरडीएक्स-आधारित इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (IED) समेत गिरफ़्तार किए जाने से एक दिन बाद सामने आई है।

पाकिस्तान- आधारित हैंडलर से संपर्क

डीजीपी गौरव यादव ने कहा कि प्राथमिक जांच अनुसार गिरफ़्तार किया गया मुलजिम ऐनक्रिपटड प्लेटफार्मों के द्वारा पाकिस्तान- आधारित हैंडलर के संपर्क में था। उन्होंने कहा कि आरोपी से बरामद हुई खेप सरहद पार से भेजी गई थी, जिसको उसने शहर के बाहरवार एक निर्धारित स्थान से प्राप्त किया था।

कई राज्यों को दहलाने की थी साजिश

डीजीपी ने कहा कि यह आई.ई.डी. पंजाब और दिल्ली समेत कई राज्यों में योजनाबद्ध हमलों में इस्तेमाल किया जाना था। उन्होंने आगे कहा कि समूचे आतंकवादी नैटवर्क का ख़ात्मा करने के लिए आगे वाली जांच जारी है।

ड्रोन के माध्यम से भेजी गई खेप

एआईजी एसएसओसी अमृतसर सुखमिन्दर सिंह मान ने कहा कि पुलिस टीमें को एक ठोस जानकारी मिली थी कि पाकिस्तानी संचालकों द्वारा पंजाब, दिल्ली और देश के अलग- अलग हिस्सों में धमाके और आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने के इरादे के साथ आईईडी और हथियारों की एक खेप पाकिस्तान से ड्रोन के द्वारा भेजी गई है, जिसको उनके भारत में कारकुनौ ने हासिल किया है।

पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार

प्राप्त जानकारी पर तेज़ी के साथ कार्यवाही करते विशेष पुलिस टीमों का गठन करके एक स्पैशल आप्रेशन चलाया गया, जिस दौरान शक्की शुभम कुमार उर्फ शुभम श्रीवास्तव को गिरफ़्तार करके अमृतसर जालंधर जीटी रोड पर स्थित दरगाहा नज़दीक खाली पड़ी जगह से आईईडी और पिस्तौल किया गया।

हैंडलर के निर्देशों पर हासिल की खेप

एआईजी ने कहा कि जांच मुताबिक गिरफ़्तार किया गया दोषी पूरी तरह कट्टरपंथी है और वह अपने हैंडलर से अच्छे पैसे मिलने के भरोसे के बाद में उत्तर प्रदेश से अमृतसर आया था और उसने अपने हैंडलर के निर्देशों पर शहर के बाहरवार एक निर्धारित स्थान से आईईडी और हथियारों की खेप हासिल की थी। उन्होंने कहा कि इस मामले में जांच जारी है।

इन धाराओं के तहत मामला दर्ज

इस सम्बन्धित थाना एस. एस.ओ.सी., अमृतसर में भारतीय न्याय संहिता ( बीएनएस) की धारा 61( 2, ग़ैर- कानूनी गतिविधियों ( रोकू) एक्ट ( यूएपीए) की धारा 18 और 20, विस्फोटक पदार्थ एक्ट की धारा 4 और हथियार एक्ट की धारा 25( 1 ( डी) के अंतर्गत एफआईआर नं. 09 तारीख़ 10. 02. 2026 दर्ज की गई है।

