2 January 2026
पंजाब पुलिस ने भारी मात्रा में हेरोइन, अफीम, गांजा और करोड़ों की ड्रग मनी बरामद की

Punjab News : मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के निर्देश पर नशों के खिलाफ निर्णायक जंग ‘युद्ध नशा विरुद्ध’ के 10 महीने पूरे, पंजाब पुलिस ने 1 मार्च 2025 से अब तक 42,622 नशा तस्करों को गिरफ्तार कर 29,351 एफआईआर दर्ज की और 1,849 किलो हेरोइन जब्त की.

इस नशा विरोधी मुहिम की शुरुआत से ही पंजाब पुलिस द्वारा डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस (डीजीपी) पंजाब गौरव यादव के निर्देशों तहत राज्य के सभी 28 पुलिस जिलों में रोजाना एक साथ ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने पुलिस कमिश्नरों, डिप्टी कमिश्नरों तथा एसएसपीज को पंजाब को नशा मुक्त राज्य बनाने के हुक्म दिए हैं. पंजाब सरकार द्वारा नशों के खिलाफ जंग की निगरानी के लिए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा की अगुवाई में 5 सदस्यीय कैबिनेट सब कमेटी भी बनाई गई है.

पंजाब पुलिस ने बड़ी मात्रा में ड्रग्स जब्त की

1849 किलोग्राम हेरोइन की बरामदगी के अलावा पुलिस ने अब तक 599 किलो अफीम, 272 क्विंटल भुक्की, 51 किलो चरस, 624 किलो गांजा, 28 किलो आईसीई, 46 लाख नशीली गोलियां/कैप्सूल तथा 15.26 करोड़ रुपये की ड्रग मनी भी जब्त की है.

इस जंग के 306वें दिन पंजाब पुलिस ने 49 नशा तस्करों को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से 468 ग्राम हेरोइन, 202 नशीली गोलियां तथा 2,500 रुपये की ड्रग मनी बरामद की है.

271 संदिग्धों की जांच की गई

इस ऑपरेशन के दौरान 61 गजटेड अधिकारियों की निगरानी तहत 700 से अधिक पुलिस कर्मचारियों वाली 100 से अधिक पुलिस टीमों ने राज्य भर में 257 स्थानों पर छापेमारी की, जिसके चलते 38 एफआईआर दर्ज की गईं, उन्होंने आगे बताया कि दिन भर चले इस ऑपरेशन के दौरान पुलिस टीमों ने 271 संदिग्ध व्यक्तियों की जांच भी की है.

ईडीपी रणनीति से नशा विरोधी कार्रवाई

गौरतलब है कि पंजाब सरकार ने प्रदेश से नशों के खात्मे के लिए तीन-पक्षीय रणनीति- इन्फोर्समेंट, डी-एडिक्शन तथा प्रीवेंशन (ईडीपी) – लागू की गई है तथा पंजाब पुलिस ने इस रणनीति के हिस्से के रूप में आज 21 व्यक्तियों को नशा छोड़ने तथा पुनर्वास का इलाज लेने के लिए राजी किया है.

