Punjab : राज्य में व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देने और युवाओं की रोज़गार क्षमता को मज़बूत बनाने के उद्देश्य से अहम कदम उठाते हुए पंजाब के तकनीकी शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने बताया कि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआईज़) की क्षमता बढ़ाई गई है. अब इन संस्थानों में सीटों की संख्या 35,000 से बढ़ाकर 52,000 कर दी गई है. यह कदम युवाओं को और अधिक हुनरमंद और रोज़गार योग्य बनाने में सहायक सिद्ध होगा.

इस पहल के बारे में जानकारी साझा करते हुए हरजोत सिंह बैंस ने कहा कि पंजाब में आईटीआईज़ सीटों में उल्लेखनीय बढ़ोतरी की गई है. वर्ष 2023 में 25,000 सीटें थीं, अगले साल यह संख्या 35,000 कर दी गई और अब इसे बढ़ाकर 52,000 कर दिया गया है, जो 50 प्रतिशत की अहम बढ़ोतरी दर्शाता है. इस विस्तार के अंतर्गत 814 नए ट्रेड शुरू किए गए हैं, जिन्हें उद्योग की ज़रूरतों और बाज़ार की मांग को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है. इन ट्रेडों को उद्योग जगत के सहयोगियों, औद्योगिक प्रबंधन समितियों (आइएमसीज़) और पंजाब विकास आयोग से व्यापक सलाह-मशवरे के बाद डिज़ाइन किया गया है. इनका उद्देश्य विद्यार्थियों को आवश्यक कौशल से लैसकर उनकी रोज़गार क्षमता को बढ़ाना है.

‘प्रतिस्पर्धा वाले दौर में रोज़गार पाने में सक्षम बन सकें’

शिक्षा मंत्री ने ज़ोर देकर कहा कि ये नए ट्रेड और कोर्स आधुनिक तकनीकों और रोजगार क्षमता को केंद्र में रखते हुए विद्यार्थियों को नवीनतम कौशल और ज्ञान उपलब्ध कराने के लिये तैयार किये गए हैं, ताकि वे आज के कठिन प्रतिस्पर्धा वाले दौर में रोज़गार पाने में सक्षम बन सकें. उन्होंने कहा कि इस पहल का उद्देश्य युवाओं के लिए करियर के अवसरों का विस्तार करना है.

हरजोत सिंह बैंस ने कहा कि सीटों में बढ़ोतरी और नए ट्रेड पंजाब में कौशल और उद्योग की मांग के बीच की खाई को पाटने की दिशा में एक अहम कदम है. इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार विद्यार्थियों को उनके करियर की यात्रा में सफलता के साथ स्थापित करने हेतु विश्वस्तरीय प्रशिक्षण और कौशल प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है.

उन्होंने कहा कि यह महत्वपूर्ण विस्तार तकनीकी शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण के प्रति पंजाब सरकार के समर्पण को दर्शाता है, जिसका राज्य के शिक्षा क्षेत्र और अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा.

